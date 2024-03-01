SSO 的主要风险在于，如果用户的凭据遭到泄露，攻击者可以获得访问网络上全部或大部分应用程序和资源的权限。要求用户创建复杂且长的密码，并且在任何存储密码的地方加密和保护它们，有助于防止最坏情况的发生。

此外，大多数安全专家建议将双重身份验证 (2FA) 或多因素身份验证 (MFA) 融入任何 SSO 实施流程。2FA 或 MFA 要求用户除密码外至少再提供一个身份验证因素，例如发送到手机的验证码、指纹、身份证。由于黑客无法轻易窃取或伪造这些额外凭证，因此 MFA 可以显着降低与 SSO 中凭证泄露相关的风险。