漏洞评估（有时称为漏洞测试）是一个系统的过程，用于识别、评估和报告整个组织数字环境中的安全漏洞。



这些弱点（称为漏洞）可能存在于软件、硬件、配置或流程中。它们可能会使系统面临网络威胁，包括未经授权的访问或数据泄露。

漏洞评估是漏洞管理的基础；漏洞管理是 IT 风险管理的一个子领域，它使组织能够不断发现其 IT 基础设施内的安全漏洞，然后确定优先级并予以解决。

为了说明这个概念，将漏洞评估想象成对建筑物的例行检查：

建筑物有许多门、窗、通风口和进入点，每个都代表 IT 环境的一个元素。虽然其中任何一个都可能导致入室盗窃，但定期检查有助于确定安全机制（例如锁、摄像头和警报器）是否正常工作或需要关注。

这就是漏洞评估的精髓：实时意识到潜在的安全漏洞，并采取相应行动。