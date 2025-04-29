这些弱点（称为漏洞）可能存在于软件、硬件、配置或流程中。它们可能会使系统面临网络威胁，包括未经授权的访问或数据泄露。
漏洞评估是漏洞管理的基础；漏洞管理是 IT 风险管理的一个子领域，它使组织能够不断发现其 IT 基础设施内的安全漏洞，然后确定优先级并予以解决。
为了说明这个概念，将漏洞评估想象成对建筑物的例行检查：
建筑物有许多门、窗、通风口和进入点，每个都代表 IT 环境的一个元素。虽然其中任何一个都可能导致入室盗窃，但定期检查有助于确定安全机制（例如锁、摄像头和警报器）是否正常工作或需要关注。
这就是漏洞评估的精髓：实时意识到潜在的安全漏洞，并采取相应行动。
标准包括支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS) 和美国国家标准与技术研究院特别出版物 800-53（NIST SP 800-53）。这些标准明确要求定期进行漏洞扫描并对已发现的漏洞进行文档记录。实施结构化的漏洞评估流程有助于组织证明其符合 PCI 和其他框架，同时降低处罚或审计发现的风险。
有效的漏洞评估可将优先级高的漏洞直接纳入 IT 工作流程，从而支持及时修复。整合与补丁管理系统以及清晰的修复任务分配，使安全团队能够在威胁参与者有机会利用漏洞之前快速缩小漏洞。
客户、合作伙伴和监管机构希望组织保护敏感数据。通过不断评估和改善组织的安全状况，企业可以展示其对保护敏感信息和维护运营完整性的承诺。
在采取缓解或修复措施后，响应团队会进行漏洞测试，以确认修复效果并评估安全状况。持续监控有助于检测新的漏洞和配置漂移，从而在环境发生变化时做出实时响应。
存在多种类型的漏洞评估，其区别在于评估的侧重点不同 ：
有效的漏洞评估结合使用自动化工具、威胁情报和人工分析。虽然自动化可以加速发现，但熟练的安全团队在解释结果、过滤误报和确保准确的修复措施方面发挥着关键作用。
大多数评估的核心是漏洞扫描程序，即评估系统已知漏洞的工具。扫描工具从更新的漏洞数据库中获取数据。它们还使用行为分析和配置检查等技术来检测端点、应用程序、操作系统和网络基础设施中的问题。
组织通常会根据其环境的复杂程度，在内部或从第三方供应商处混合使用开源和企业级工具。
常用工具与平台：
补丁管理工具用于自动修复，可在分布式系统上应用更新或安全补丁。当与资产发现平台等漏洞评估工具相结合时，它们有助于确保根据优先级逻辑首先处理高风险系统。
这些工具专为 Web 应用程序设计，可模拟 SQL 注入或 XSS 等攻击以发现可利用的漏洞。许多还支持应用程序编程接口 (API) 的身份验证测试、会话验证和配置检查。
这些平台通过将已识别的漏洞与威胁行为者或网络钓鱼活动使用的活跃漏洞联系起来，提供有价值的背景信息。因此，团队可以更好地了解哪些威胁构成了最直接的风险。
外部 攻击面管理 (EASM) 平台等工具持续监控面向外部的资产。通过标记那些落在定期扫描周期之外的 访问点、 应用程序 或 基于云的 服务，它们能够 实时 呈现不断演变的 安全风险。
轻量级且可定制的开源工具为专门的扫描、更深入的漏洞分析或自定义整合提供了灵活性。虽然经济高效，但它们通常需要更多的手动工作来维护和配置。
各组织经常面临操作和技术方面的挑战，这些挑战限制了其漏洞评估的有效性，其中包括：
在大型或复杂的环境中，漏洞扫描往往会发现成千上万个漏洞，其中许多可能是低风险、重复或已通过其他控制措施得到缓解的漏洞。如果没有一个明确的优先级排序系统，安全团队就会不堪重负，导致关键威胁的补救被延误或被忽视。
自动化工具经常标记对现实世界风险很小或没有风险的问题。这些误报会加剧警报疲劳，消耗宝贵的时间并削弱对评估流程的信任。随着团队花费更多的精力来验证调查结果，用于实际的风险缓解的剩余资源就会减少。
漏洞评估依赖于全面的资产盘点。不幸的是，影子 IT、非托管端点和第三方应用程序可能不属于常规扫描范围，从而留下可见性方面的差距。这些盲点可能成为威胁参与者的理想目标，尤其是当接入点长期不被注意时。
即便明确识别的漏洞，也可能由于安全团队和 IT 运维团队协作不畅而导致 修复工作 延迟。当更新依赖于在孤岛中运作的团队时，风险持续的时间可能会超出必要范围。
根据 IBM X-Force Threat Intelligence Index 获取洞察，以更快且更有效地准备和应对网络攻击。
部署源自最大企业安全供应商的解决方案，实现企业安全计划的转型。
通过网络安全咨询、云端和托管安全服务实现业务转型并有效管理风险。
使用人工智能驱动的网络安全解决方案提高安全团队的速度、准确性和工作效率。
无论您需要的是数据安全、端点管理，还是身份和访问管理 (IAM) 解决方案，我们的专家都随时准备为您提供支持，助力企业建立强大的安全环境。 在网络安全咨询、云端和安全托管服务方面的全球行业领导者的帮助下，推动业务转型并有效管控风险。