什么是漏洞评估？

标签
安全
2025 年 4 月 29 日

作者

Tom Krantz

Writer

Alexandra Jonker

Editorial Content Lead

什么是漏洞评估？

漏洞评估（有时称为漏洞测试）是一个系统的过程，用于识别、评估和报告整个组织数字环境中的安全漏洞。
 

这些弱点（称为漏洞）可能存在于软件、硬件、配置或流程中。它们可能会使系统面临网络威胁，包括未经授权的访问或数据泄露

漏洞评估是漏洞管理的基础；漏洞管理是 IT 风险管理的一个子领域，它使组织能够不断发现其 IT 基础设施内的安全漏洞，然后确定优先级并予以解决。

为了说明这个概念，将漏洞评估想象成对建筑物的例行检查：

建筑物有许多门、窗、通风口和进入点，每个都代表 IT 环境的一个元素。虽然其中任何一个都可能导致入室盗窃，但定期检查有助于确定安全机制（例如锁、摄像头和警报器）是否正常工作或需要关注。

这就是漏洞评估的精髓：实时意识到潜在的安全漏洞，并采取相应行动。

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为什么漏洞评估很重要？

随着 IT 系统变得越来越复杂，组织面临着不断扩展的网络基础设施，包括端点、Web 应用程序、无线网络和基于的资源。攻击面的扩大为黑客和网络罪犯提供了更多发现进入点的机会。

常规漏洞评估可以帮助安全团队在这些潜在漏洞被利用之前予以识别并纳入管理，从而避免数据泄露、个人身份信息(PII) 暴露以及客户信任的丧失。

后果远不止数据被盗。 2024 年全球数据泄露平均成本达 488 万美元，较上年增长 10%， 创下历史新高/达到有记录以来的最高水平。 通过主动评估系统中的软件漏洞及其他安全风险，组织能够：

符合合规标准

标准包括支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS) 和美国国家标准与技术研究院特别出版物 800-53（NIST SP 800-53）。这些标准明确要求定期进行漏洞扫描并对已发现的漏洞进行文档记录。实施结构化的漏洞评估流程有助于组织证明其符合 PCI 和其他框架，同时降低处罚或审计发现的风险。
主动管理网络威胁

漏洞评估是主动威胁管理的核心环节。 通过先于网络攻击发现漏洞，组织可以降低网络攻击严重性并优化风险管理事件响应。 这对支持远程办公、云服务及复杂 网络的环境尤为重要。
加快修复和缓解

有效的漏洞评估可将优先级高的漏洞直接纳入 IT 工作流程，从而支持及时修复。整合与补丁管理系统以及清晰的修复任务分配，使安全团队能够在威胁参与者有机会利用漏洞之前快速缩小漏洞。
增强利益相关者的信任

客户、合作伙伴和监管机构希望组织保护敏感数据。通过不断评估和改善组织的安全状况，企业可以展示其对保护敏感信息和维护运营完整性的承诺。
Mixture of Experts | 4 月 25 日，第 52 集

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评估在漏洞管理中的作用

漏洞评估通常是更广泛的漏洞管理战略的第一步。通过识别错误配置、过时的系统和不安全的接入点，漏洞评估为更稳健的安全态势奠定了基础。

虽然初步评估阶段侧重于发现和分析安全漏洞，但整个生命周期延伸到优先级排序、解决、验证和报告。

典型的漏洞管理生命周期包括以下阶段：

  • 发现和漏洞评估
  • 漏洞分析和优先级排序
  • 漏洞处理
  • 验证和监控
  • 报告和改进

发现与漏洞评估

这一过程首先要识别 IT 资产，如工作站、端点和应用程序，以确定需要保护的内容。映射完成后，安全团队使用自动化工具或漏洞扫描程序来查找弱点，例如暴露的接口或过时的操作系统

漏洞分析和优先排序

对识别出的漏洞进行分析，以确定其潜在影响、相关性和可利用性。安全从业人员可以利用漏洞数据库、开源情报和威胁情报馈送，这些都能提供有关已知攻击模式和活跃威胁参与者的实时数据。

漏洞处理

网络安全团队与 IT 部门合作，采用以下三种方法之一处理漏洞：修复、缓解或接受。修复措施可能涉及补丁管理或配置更新。如果无法立即修复，则缓解战略（例如部署防火墙或隔离受影响的系统）可以降低风险。在低风险的情况下，组织可以记录并接受该问题，作为其更广泛的风险管理计划的一部分。

验证和监控

在采取缓解或修复措施后，响应团队会进行漏洞测试，以确认修复效果并评估安全状况。持续监控有助于检测新的漏洞和配置漂移，从而在环境发生变化时做出实时响应。

报告与改进

安全团队通过报告记录调查结果，其中包括使用的扫描工具、发现的漏洞、结果和剩余风险。关键指标可包括平均检测时间 (MTTD) 和平均响应时间 (MTTR)，这些指标可与利益相关者分享，为未来的风险管理决策提供信息。

漏洞评估的类型

 存在多种类型的漏洞评估，其区别在于评估的侧重点不同 ：

  • 基于网络：通过扫描内部和外部网络基础架构是否存在安全漏洞，评估网络安全性。常见的漏洞包括开放端口、不安全的协议和暴露的端点。

  • 基于主机型：侧重于单个系统，例如 工作站 和 操作系统。这种方法可以检测 可能绕过边界防御的软件漏洞、未授权应用和 错误配置 。

  • 应用程序扫描：检查 Web 应用程序是否存在漏洞，例如受损的身份验证机制或不正确的输入处理，这些漏洞可能会被 SQL 注入或跨站脚本攻击 (XSS) 等威胁利用。这些扫描有助于保护处理敏感信息的应用程序。

  • 无线网络评估：识别与无线网络相关的风险，包括恶意接入点、弱加密设置或网络分段不佳。

  • 数据库评估：扫描数据库中的安全漏洞，这些漏洞可能导致 敏感数据 暴露 。常见问题包括默认凭据、薄弱的访问控制、过时的数据库引擎以及过度的用户权限。

漏洞评估工具和技术

有效的漏洞评估结合使用自动化工具、威胁情报和人工分析。虽然自动化可以加速发现，但熟练的安全团队在解释结果、过滤误报和确保准确的修复措施方面发挥着关键作用。

大多数评估的核心是漏洞扫描程序，即评估系统已知漏洞的工具。扫描工具从更新的漏洞数据库中获取数据。它们还使用行为分析和配置检查等技术来检测端点、应用程序、操作系统和网络基础设施中的问题。

组织通常会根据其环境的复杂程度，在内部或从第三方供应商处混合使用开源和企业级工具。

常用工具与平台：

补丁管理工具

补丁管理工具用于自动修复，可在分布式系统上应用更新或安全补丁。当与资产发现平台等漏洞评估工具相结合时，它们有助于确保根据优先级逻辑首先处理高风险系统。
应用程序测试框架

这些工具专为 Web 应用程序设计，可模拟 SQL 注入或 XSS 等攻击以发现可利用的漏洞。许多还支持应用程序编程接口 (API) 的身份验证测试、会话验证和配置检查。
威胁情报平台

这些平台通过将已识别的漏洞与威胁行为者或网络钓鱼活动使用的活跃漏洞联系起来，提供有价值的背景信息。因此，团队可以更好地了解哪些威胁构成了最直接的风险。
攻击面管理工具

外部 攻击面管理  (EASM) 平台等工具持续监控面向外部的资产。通过标记那些落在定期扫描周期之外的 访问点、 应用程序 或 基于云的 服务，它们能够 实时 呈现不断演变的 安全风险。
开源实用程序

轻量级且可定制的开源工具为专门的扫描、更深入的漏洞分析或自定义整合提供了灵活性。虽然经济高效，但它们通常需要更多的手动工作来维护和配置。

漏洞评估与渗透测试

漏洞评估和渗透测试是安全测试不可或缺的一部分，尽管它们的用途不同。回到前面的类比，漏洞评估就像对建筑物进行例行检查，组织可以识别并记录现有的安全漏洞。这种方法为公司的安全风险提供了广泛、持续的视角。

渗透测试则更具针对性。如同雇佣锁匠主动尝试侵入建筑。它通过模拟真实攻击来利用漏洞，并评估 安全控制措施的有效性。

在实践中，组织可将漏洞评估作为其更广泛的漏洞管理计划的常规部分。然后，他们可以在关键时间间隔（例如在产品发布之前或重大系统更改之后）安排渗透测试，以验证防御能力并发现更深层次的风险。

漏洞评估面临的挑战

各组织经常面临操作和技术方面的挑战，这些挑战限制了其漏洞评估的有效性，其中包括：

大量研究结果

在大型或复杂的环境中，漏洞扫描往往会发现成千上万个漏洞，其中许多可能是低风险、重复或已通过其他控制措施得到缓解的漏洞。如果没有一个明确的优先级排序系统，安全团队就会不堪重负，导致关键威胁的补救被延误或被忽视。

误报与警报疲劳

自动化工具经常标记对现实世界风险很小或没有风险的问题。这些误报会加剧警报疲劳，消耗宝贵的时间并削弱对评估流程的信任。随着团队花费更多的精力来验证调查结果，用于实际的风险缓解的剩余资源就会减少。

盲点和有限可见性

漏洞评估依赖于全面的资产盘点。不幸的是，影子 IT、非托管端点和第三方应用程序可能不属于常规扫描范围，从而留下可见性方面的差距。这些盲点可能成为威胁参与者的理想目标，尤其是当接入点长期不被注意时。

运营中断

即便明确识别的漏洞，也可能由于安全团队和 IT 运维团队协作不畅而导致 修复工作 延迟。当更新依赖于在孤岛中运作的团队时，风险持续的时间可能会超出必要范围。
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