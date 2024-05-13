要了解 Keberoasting 为何有效，必须先了解 Kerberos 的基础知识。

Kerberos 是一种身份验证协议，可让用户和服务（例如，应用程序、数据库和服务器）在 Active Directory 和其他域中安全地进行身份验证和通信。

Kerberos 身份验证过程使用票据系统。该系统的核心是密钥分发中心 (KDC)，在网络的域控制器上运行。

KDC 本质上是域的守门人。它对网络上的用户和服务进行身份验证，并向它们发放票据。票据是证明用户身份并允许他们访问网络上其他资源的凭据。用户和服务交换这些票据，以相互验证。

当用户登录到域时，首先使用 KDC 进行身份验证并收到票据授予票据 (TGT)。利用此 TGT，用户将能够请求访问域服务。

当用户要访问一个服务时，他们会向 KDC 的票据授予服务 (TGS) 发送请求。TGT 随附此请求以担保用户的身份。

作为响应，KDC 会发出一个服务票据，也称为“TGS 票据”，该票据使用服务帐户密码加密。这样做是为了确保只有目标服务才能验证用户的访问请求。用户向目标服务提供此服务票据，目标服务将对用户进行身份验证并开始安全会话。

Kerberos 的设计中有一些细节，使其容易受到 Kerberoasting 攻击。

首先，KDC 不会检查用户是否有权访问服务。任何用户都可以请求任何服务的票据。执行权限和阻止未授权用户的工作由各个服务负责。因此，黑客不需要夺取域管理员或其他特权用户的帐户。使用任何被盗帐户都可以达到一样的目的。

其次，Kerberos 域中的每项服务都必须与负责在域上运行该服务的服务帐户关联。利用服务帐户，Kerberos 将能够对服务进行身份验证、发放服务票据并执行安全控制。这些帐户也是黑客的目标，因为它们往往拥有很高的权限。

第三，Kerberos 票据被加密，使用相关帐户的密码哈希作为密钥。重要的是，对于 Kerberoasting，服务票据使用相关服务帐户的密码哈希。

帐户密码是方便的对称加密密钥，因为只有 KDC 和相关服务才能知道该密码。但是，由于票据是使用密码哈希加密的，因此，黑客可以通过破解票据的加密方式来对服务帐户密码进行逆向工程。

此外，手动配置的服务帐户通常会启用“密码永不过期”标志。在存在已久的网络中，这可能意味着服务帐户使用非常旧的密码，这些密码遵循过时的安全准则，因此很容易被破解。