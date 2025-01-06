DDR 解决方案很重要，因为它们有助于解决分布在多个平台、应用程序、数据存储区和软件即服务 (SaaS) 环境中的云数据的漏洞。

云计算的开放和互连特性可能会使客户数据、个人身份信息 (PII) 和财务数据等敏感信息面临风险。

IBM 数据泄露成本报告发现，40% 的数据泄露涉及跨多个环境存储数据。公有云中被盗数据的平均泄露成本最高，为 517 万美元。

随着数据隐私法规的不断扩展，全球数据泄露成本创下历史新高，有效的云数据安全策略已成为企业的当务之急。

端点检测和响应 (EDR)、扩展检测和响应 (XDR) 和防火墙等安全解决方案可在网络和设备层面防范数据威胁。然而，由于云连接网络中的网络边界通常漏洞百出，因此当数据在多个系统中传输或同时存在时，这些安全措施提供的保护有限。

相比之下，DDR 可以在网络边界之外运行。无论数据位于何处，它都能监控和保护数据本身。

使用数据发现和数据分类，DDR 可以精确定位敏感数据的位置。然后，DDR 会跟踪数据在多云环境中的移动和使用情况。

高级分析和异常检测功能使 DDR 工具能够识别恶意数据活动或用户行为。例如，未经授权的访问，大量信息下载，深夜数据传输或来自异常位置的 IP 地址都可能预示着网络攻击。