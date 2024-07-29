OAuth 通过防止登录数据被访问并限制对其他敏感信息的访问，为用户、开发人员和企业提供了重要的访问管理优势。它还能让应用程序更轻松地访问必要的账户信息，而不会出现共享用户凭据的安全漏洞。

一个由软件开发人员组成的小团队于 2007 年发布了 OAuth 1.0。该协议的第一个版本是作为 Web 身份验证的替代方案而设计的，因为 Web 身份验证要求用户与第三方服务共享用户名和密码。但是，OAuth 1.0 仅为网站提供授权流程。

2012 年，互联网工程任务组 (IETF) 发布了 OAuth 2.0，即 RFC 6749 和 RFC 6750。RFC（请求意见稿）是描述互联网通信协议的 IETF 文档。RFC 6749 是 OAuth 2.0 的核心框架，而 RFC 6750 则定义了该框架如何使用访问令牌。

此更新版本的 OAuth 将协议扩展到了 Web 浏览器之外，包括应用程序、应用程序接口和设备的授权功能。OAuth 2.0 取代了 OAuth 1.0，现已成为行业标准。