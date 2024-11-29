CWPP 的优点包括宝贵的网络安全功能，可防止数据泄露，最大限度地减少停机时间，并确保在整个工作量生命周期内符合法规要求。这些功能包括：
CWPP 在云安全状况管理 (CSPM) 中起着重要作用，通常集成到更广泛的云原生应用保护平台 (CNAPP) 中。
虽然不像包含应用安全的 CNAPP 那样全面，CWPP 平台通过保护工作量的完整性、机密性和可用性，帮助确保云工作量的安全。CWPP 解决方案可保护云基础设施架构和工作量，包括：
CWPP 将各种安全工具整合到一个平台上，提供全面的网络安全保障，例如漏洞管理、入侵防御、运行时保护和合规性监控。这使安全团队能够快速做出事件响应和修复。
一个有效的 CWPP 是任何 DevOps 和 DevSecOps 云计算安全策略的关键组成部分。CWPP 在所有依赖云平台和云应用的行业中都很常见，对于降低安全风险、安全威胁和预防安全问题至关重要。
根据 Orca Security 2022年《云安全状态报告》(Cloud Security Report)1，使用云服务的大多数企业面临安全事件的高风险，其中 81% 的企业存在暴露在公网的不安全资产。总体而言，在所有受访组织中，11% 的存储资产被发现容易受到多种安全威胁，其中包括以下几种：
随着基于云的服务在软件即服务 (SaaS) 应用、平台即服务 (PaaS) 产品以及日益远程化的员工队伍的推动下，云平台的保护变得越来越重要且复杂。
随着云资源在混合云和多云平台上分布，每种新型环境都带来了独特的挑战和参数。CWPP 可保护组织免受网络威胁，减轻服务中断，并帮助确保在日益复杂的云环境中符合监管要求。
CWPP 使用各种方法和工具自动检测和分析云环境中的任何活动工作量，以监控网络、检测潜在问题并应用可自定义的安全标准。
许多开发运营团队采用持续整合和持续部署 (CI/CD)方法，在云服务可用时立即启动更新，并不断迭代各种功能。CWPP 通过跟踪新部署，并在新功能和更新发布时应用和维护标准化安全协议，来贡献额外价值。
CWPP 的具体功能可能因供应商而异。但是，从 Gartner 到 Cloudstrike 的各种安全专家以及 Amazon Web Service (AWS) 和 Azure Kubernetes Service (AKS) 等领先提供商，均建议采用以下通用保护措施和功能：
附加服务、功能和能力可能包括：
某些 CWPP 解决方案可能更适合（或更差）组织的特定工作流要求。虽然所有 CWPP 可能提供类似的安全措施，但它们以不同的方式提供保护。CWPP 的两种主要类型是传统的基于智能体的和更现代的无智能体类型。
传统的基于智能体的 CWPP 需要在每个云工作量上安装一个软件代理。基于代理的 CWPP 的优势包括：
虽然基于智能体的 CWPP 提供了一些优势，但它们的部署速度较慢，并且通常会因为增加大量开销而减慢工作量和平台的速度。由于基于智能体的 CWPP 在工作量级别提供安全性，因此部分部署的智能体会造成安全盲点，任何可能部署的工作量都会变得非常脆弱。
无智能体的 CWPP 集成在云服务提供商的 API 中，避免了为每个工作量单独打包智能体的需求。这种方法牺牲了精细控制和实时监控能力，换取了多项宝贵的优势，包括：
