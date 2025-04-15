在当今组织中，人们使用各种各样的移动设备来访问和处理公司数据。随着自带设备 (BYOD) 计划的普及，这些设备既包括公司配发的，也包括员工自带的智能手机和平板电脑，它们可在 iOS、Android、Microsoft Windows 和 macOS 上运行。

根据 Omdia 的数据，超过 60% 的员工使用移动设备执行业务关键型任务，67% 的企业支持 BYOD。1​

对员工而言，无缝访问电子邮件、客户关系管理 (CRM) 等业务应用程序可提升效率。

然而，对于 IT 部门来说，对移动技术的依赖越来越大，这可能会带来网络安全和管理方面的挑战。管理身份验证、执行一致的安全策略以及确保各种公司控制设备和个人设备的合规性可能很困难。组织容易受到数据泄露、违规和运营中断的影响。

企业移动管理工具为 IT 团队提供了一个单一控制台来管理所有移动资产，涵盖单个应用程序以及公司发放或员工拥有的运行任何移动操作系统的智能手机和平板电脑。

借助 EMM，企业既能简化移动设备管理，又能保障数字工作空间中的企业数据安全。EMM 可帮助 IT 团队在 员工队伍灵活办公与移动安全间取得平衡，简化运维并强化整体安全态势。