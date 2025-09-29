iOS 应用程序开发是指为 Apple 硬件（包括 iPhone、iPad 和 iPod Touch）编写移动应用程序的过程。这样的软件通过 Swift 编程语言或 Objective-C 编写而成，然后部署到 App Store 以供用户下载。
如果您是移动应用程序开发人员，您可能对 iOS 开发持保留意见。例如，每个开发人员都需要一台 Mac 电脑，而 Mac 电脑要比基于 Windows 的电脑昂贵。此外，当您编写完应用程序之后，它还要经过严格的质量审核过程，才能通过 App Store 进行分发。
不过，如果贵组织的员工、客户或合作伙伴是全球数亿 Apple iPhone 和 iPad 用户中的一员，您就有充分的理由投身于 iOS 应用程序开发。尽管门槛可能很高，但开发 iOS 应用程序可以像开发 Android 应用程序那样简单（有时甚至更容易）。借助适当的规划和正确的资源，您可以加入 iOS 应用程序开发人员的行列。
在 iOS 应用程序开发过程中编写一行代码之前，您需要：
这三个要求缺一不可：只有 Apple Developer Program 的活跃成员才能向 Apple App Store 发布应用程序。只有由 Xcode 签名并发布的应用程序才有资格提交到 App Store。Xcode 只在 macOS 上运行，而 MacOS 只在 Apple 电脑上运行。
但好消息是，Xcode 不仅仅能够对已编写完的应用程序进行签名和发布，还提供了很多其他功能。此 IDE 包含用户界面设计器、代码编辑器、测试引擎、资产目录等工具，几乎涵盖了 iOS 应用程序开发工作所需要的一切。
目前存在两种用来开发 iOS 应用程序的编程语言。
iOS 应用程序开发的主要优势之一是，它为您提供了大量的开发人员资源。得益于 iOS 应用程序开发的标准化、功能性和一致性，Apple 能够将原生 API 和库作为稳定、功能丰富且易于使用的工具包发布。使用这些 iOS SDK，您可以将应用程序无缝集成到 Apple 的现有基础架构中。
例如，如果您正在为一款智能烤箱开发应用程序控制器，则可以使用 HomeKit 将烤箱与手机之间的通信标准化。用户可以协调智能烤箱与智能咖啡机之间的通信。这些 iOS SDK 不仅提供了游戏开发工具包，例如 SpriteKit、GameplayKit 和 ReplayKit，还为健康应用程序、地图、相机和 Apple 虚拟助手 Siri 提供了开发工具包。
借助这些丰富的工具包，您可以利用 iOS 的内置功能，轻松集成第三方应用程序以创建连接到社交媒体的应用程序，使用相机或本机日历应用程序，或者自动为特别惊险刺激的游戏时刻录制回放视频。
即使最优秀的开发人员也编写不出完美的代码，至少在第一次时不会。完成 iOS 应用程序开发之后，您需要对其进行测试。幸运的是，您无需像为 Android 进行开发时那样测试来自多个制造商的移动设备。iOS 是 Apple 的专有移动操作系统，只在 Apple iPhone 上运行。尽管您可能希望在（具有不同版本的操作系统的）几代 iPhone 上测试您的 iOS 应用程序，但需要测试的设备数量仍然少于 Android 的开发环境。
您的第一道测试工序是在 Xcode 本身中进行的。除了您已经非常熟悉的标准单元测试以外，Xcode 还具有自动化用户界面测试功能。您可以编写测试，以便在用户界面中浏览，并像用户那样与您的应用程序进行交互以寻找任何问题。UI 测试并不使用 API 与您的代码进行交互，而是模拟真实的用户与您的应用程序进行的交互。只要您编写的测试涵盖应用程序的各个方面，就能自动完成用户界面测试，如此全面的测试往往并非人力所及。
不过，除非您的测试考虑到用户可能与您的应用程序进行的每一种交互，否则您还是会希望通过人工方式对软件执行 Beta 测试。尽管您可以将应用程序 sideload（从非官方平台或开放的互联网装载）到 iOS 设备而无需将其提交给 App Store，但使用 Apple 的 TestFlight 应用程序，您的亲朋好友或用户群可以轻松预览您的应用程序。TestFlight 允许 Apple Developer Program 成员在最多 30 个设备上与最多 25 个团队成员一起进行内部测试。您可以让您的 iOS 应用程序开发团队以小组形式测试您的应用程序，并为 Apple Beta 审核做好准备，以便能够向外部测试人员发布您新开发的 iOS 应用程序。
Apple 根据自己的 App Store 审核准则批准您的应用程序之后，您可以邀请最多 10,000 名用户下载测试版本。这些用户需要下载 TestFlight 应用程序，并使用唯一的链接访问您的应用程序。您可以将外部测试人员分为若干个自定义组，并将特定的版本推送给每个小组，这样即可执行 A/B 测试并比较他们对功能的反响。这样，您就可以自动获得有关使用情况的数据，用户可以轻松为他们遇到的任何问题提交反馈。
完成 iOS 应用程序的开发和测试之后，您需要将应用程序提交到 App Store。您可以直接通过 Xcode 提交您的应用程序并对其进行签名。但要耐心一点：应用程序审核过程可能很漫长，通常需要经过多次、反复拒绝-修订-重新提交-拒绝才能获得最终批准。
通过所有审批之后，您就可以使用一款名为 App Store Connect 的程序构建您的 App Store 页面，并将您的应用程序推送到 App Store。如果您计划销售您的应用程序，请记住，Apple 除了收取参加 Developer Program 的 99 美元年费以外，还会从您的销售额中抽成 30%。
