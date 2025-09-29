即使最优秀的开发人员也编写不出完美的代码，至少在第一次时不会。完成 iOS 应用程序开发之后，您需要对其进行测试。幸运的是，您无需像为 Android 进行开发时那样测试来自多个制造商的移动设备。iOS 是 Apple 的专有移动操作系统，只在 Apple iPhone 上运行。尽管您可能希望在（具有不同版本的操作系统的）几代 iPhone 上测试您的 iOS 应用程序，但需要测试的设备数量仍然少于 Android 的开发环境。

您的第一道测试工序是在 Xcode 本身中进行的。除了您已经非常熟悉的标准单元测试以外，Xcode 还具有自动化用户界面测试功能。您可以编写测试，以便在用户界面中浏览，并像用户那样与您的应用程序进行交互以寻找任何问题。UI 测试并不使用 API 与您的代码进行交互，而是模拟真实的用户与您的应用程序进行的交互。只要您编写的测试涵盖应用程序的各个方面，就能自动完成用户界面测试，如此全面的测试往往并非人力所及。

不过，除非您的测试考虑到用户可能与您的应用程序进行的每一种交互，否则您还是会希望通过人工方式对软件执行 Beta 测试。尽管您可以将应用程序 sideload（从非官方平台或开放的互联网装载）到 iOS 设备而无需将其提交给 App Store，但使用 Apple 的 TestFlight 应用程序，您的亲朋好友或用户群可以轻松预览您的应用程序。TestFlight 允许 Apple Developer Program 成员在最多 30 个设备上与最多 25 个团队成员一起进行内部测试。您可以让您的 iOS 应用程序开发团队以小组形式测试您的应用程序，并为 Apple Beta 审核做好准备，以便能够向外部测试人员发布您新开发的 iOS 应用程序。

Apple 根据自己的 App Store 审核准则批准您的应用程序之后，您可以邀请最多 10,000 名用户下载测试版本。这些用户需要下载 TestFlight 应用程序，并使用唯一的链接访问您的应用程序。您可以将外部测试人员分为若干个自定义组，并将特定的版本推送给每个小组，这样即可执行 A/B 测试并比较他们对功能的反响。这样，您就可以自动获得有关使用情况的数据，用户可以轻松为他们遇到的任何问题提交反馈。