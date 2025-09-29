什么是 iOS 应用程序开发？

iOS 应用程序开发是指为 Apple 硬件（包括 iPhone、iPad 和 iPod Touch）编写移动应用程序的过程。这样的软件通过 Swift 编程语言或 Objective-C 编写而成，然后部署到 App Store 以供用户下载。

如果您是移动应用程序开发人员，您可能对 iOS 开发持保留意见。例如，每个开发人员都需要一台 Mac 电脑，而 Mac 电脑要比基于 Windows 的电脑昂贵。此外，当您编写完应用程序之后，它还要经过严格的质量审核过程，才能通过 App Store 进行分发。

不过，如果贵组织的员工、客户或合作伙伴是全球数亿 Apple iPhone 和 iPad 用户中的一员，您就有充分的理由投身于 iOS 应用程序开发。尽管门槛可能很高，但开发 iOS 应用程序可以像开发 Android 应用程序那样简单（有时甚至更容易）。借助适当的规划和正确的资源，您可以加入 iOS 应用程序开发人员的行列。
满足开发者的需求

在 iOS 应用程序开发过程中编写一行代码之前，您需要：

  • 一台运行最新版本 MacOS 的 Apple Mac 电脑；

  • Xcode 是面向 MacOS 的集成式开发环境 (IDE)，可从 Mac App Store 免费下载；以及

  • 一个有效的 Apple Developer 账户，需要支付 99 美元的年费。

这三个要求缺一不可：只有 Apple Developer Program 的活跃成员才能向 Apple App Store 发布应用程序。只有由 Xcode 签名并发布的应用程序才有资格提交到 App Store。Xcode 只在 macOS 上运行，而 MacOS 只在 Apple 电脑上运行。

但好消息是，Xcode 不仅仅能够对已编写完的应用程序进行签名和发布，还提供了很多其他功能。此 IDE 包含用户界面设计器、代码编辑器、测试引擎、资产目录等工具，几乎涵盖了 iOS 应用程序开发工作所需要的一切。
选择 iOS 编程语言

目前存在两种用来开发 iOS 应用程序的编程语言。

  • Objective-C：Objective-C 开发于 20 世纪 80 年代初，数十年来一直是所有苹果产品的主要编程语言。Objective-C 源自于 C 语言，是一种面向对象的编程语言，其设计主旨是向不同的进程传递消息（而不是像在传统 C 语言编程中那样启动进程）。很多开发人员选择保留以 Objective-C 编程语言编写的旧版应用程序，而不是将它们集成到 2014 年推出的 Swift 框架中。

  • Swift：Swift 最近刚刚被指定为 iOS 的“官方”编程语言。虽然 Swift 与 Objective-C 有很多相似之处，但与前代产品相比，Swift 被设计为使用更简单的语法，而且更注重安全性。它与 Objective-C 共享运行时，因此您可以轻松将旧版代码集成到更新后的应用程序中。Swift 简单易学，即使刚刚开始编程的人员也能轻松上手。由于 Swift 比 Objective-C 更快速、更安全、更易用，因此除非您有充分的理由继续使用 Objective-C，否则应该计划使用这种编程语言来开发 iOS 应用程序。
利用 API 和库

iOS 应用程序开发的主要优势之一是，它为您提供了大量的开发人员资源。得益于 iOS 应用程序开发的标准化、功能性和一致性，Apple 能够将原生 API 和库作为稳定、功能丰富且易于使用的工具包发布。使用这些 iOS SDK，您可以将应用程序无缝集成到 Apple 的现有基础架构中。

例如，如果您正在为一款智能烤箱开发应用程序控制器，则可以使用 HomeKit 将烤箱与手机之间的通信标准化。用户可以协调智能烤箱与智能咖啡机之间的通信。这些 iOS SDK 不仅提供了游戏开发工具包，例如 SpriteKit、GameplayKit 和 ReplayKit，还为健康应用程序、地图、相机和 Apple 虚拟助手 Siri 提供了开发工具包。

借助这些丰富的工具包，您可以利用 iOS 的内置功能，轻松集成第三方应用程序以创建连接到社交媒体的应用程序，使用相机或本机日历应用程序，或者自动为特别惊险刺激的游戏时刻录制回放视频。
扩展到云

iPhone 是功能强大的设备。不过，要处理资源密集型任务，可以考虑将繁重的工作转移到云端。您可以通过 API 将您的应用程序连接到基于云的服务，以使用云进行存储、数据库管理甚至应用程序缓存。还可以利用创新的下一代服务增强您的应用程序。

IBM Cloud® 支持用来构建 iOS 后端和 Web 应用程序的服务器端 Swift 框架，包括 Kitura。您可以从 iOS 应用程序内启动 REST API。使用 Kitura，您可以与多种 IBM Cloud 服务集成，包括推送通知和数据库以及移动分析和机器学习。
本地测试即全球测试

即使最优秀的开发人员也编写不出完美的代码，至少在第一次时不会。完成 iOS 应用程序开发之后，您需要对其进行测试。幸运的是，您无需像为 Android 进行开发时那样测试来自多个制造商的移动设备。iOS 是 Apple 的专有移动操作系统，只在 Apple iPhone 上运行。尽管您可能希望在（具有不同版本的操作系统的）几代 iPhone 上测试您的 iOS 应用程序，但需要测试的设备数量仍然少于 Android 的开发环境。

您的第一道测试工序是在 Xcode 本身中进行的。除了您已经非常熟悉的标准单元测试以外，Xcode 还具有自动化用户界面测试功能。您可以编写测试，以便在用户界面中浏览，并像用户那样与您的应用程序进行交互以寻找任何问题。UI 测试并不使用 API 与您的代码进行交互，而是模拟真实的用户与您的应用程序进行的交互。只要您编写的测试涵盖应用程序的各个方面，就能自动完成用户界面测试，如此全面的测试往往并非人力所及。

不过，除非您的测试考虑到用户可能与您的应用程序进行的每一种交互，否则您还是会希望通过人工方式对软件执行 Beta 测试。尽管您可以将应用程序 sideload（从非官方平台或开放的互联网装载）到 iOS 设备而无需将其提交给 App Store，但使用 Apple 的 TestFlight 应用程序，您的亲朋好友或用户群可以轻松预览您的应用程序。TestFlight 允许 Apple Developer Program 成员在最多 30 个设备上与最多 25 个团队成员一起进行内部测试。您可以让您的 iOS 应用程序开发团队以小组形式测试您的应用程序，并为 Apple Beta 审核做好准备，以便能够向外部测试人员发布您新开发的 iOS 应用程序。

Apple 根据自己的 App Store 审核准则批准您的应用程序之后，您可以邀请最多 10,000 名用户下载测试版本。这些用户需要下载 TestFlight 应用程序，并使用唯一的链接访问您的应用程序。您可以将外部测试人员分为若干个自定义组，并将特定的版本推送给每个小组，这样即可执行 A/B 测试并比较他们对功能的反响。这样，您就可以自动获得有关使用情况的数据，用户可以轻松为他们遇到的任何问题提交反馈。
将您的应用程序发布到 App Store

完成 iOS 应用程序的开发和测试之后，您需要将应用程序提交到 App Store。您可以直接通过 Xcode 提交您的应用程序并对其进行签名。但要耐心一点：应用程序审核过程可能很漫长，通常需要经过多次、反复拒绝-修订-重新提交-拒绝才能获得最终批准。

通过所有审批之后，您就可以使用一款名为 App Store Connect 的程序构建您的 App Store 页面，并将您的应用程序推送到 App Store。如果您计划销售您的应用程序，请记住，Apple 除了收取参加 Developer Program 的 99 美元年费以外，还会从您的销售额中抽成 30%。
