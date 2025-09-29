对于任何组织而言，数据是最宝贵的资产之一。随着敏感数据数量的增加，保护数据免遭未经授权访问的需求也在增加。根据数据泄露成本报告，全球平均数据泄露成本为 488 万美元，比上一年增长 10%，是迄今为止最高的总额。

对很多组织来说，加密是保护敏感数据的最有效措施之一。它运用密码学原理并通过使用加密算法将可读数据转换为密文，以使未经授权的用户无法访问这些数据。

加密的有效性不仅取决于高级加密标准 (AES) 等强大算法，还取决于对锁定和解锁数据的加密密钥的安全管理。

此流程并不总像看上去那么容易。组织经常须管理不同系统与环境中的数千个加密密钥，而每个密钥均处于其生命周期的不同阶段。

加密密钥可能需在各部门之间或与外部合作伙伴安全地进行共享。由于此复杂性，要确保所有密钥在其整个生命周期中均得到妥善保护、跟踪和维护则极具挑战性。

密钥管理通过集中密钥控制、自动化密钥生命周期流程以及提供强大的监控和审计功能，使这一过程变得更加容易。它可以帮助组织确保根据最佳实践一致地管理加密密钥，并降低密钥丢失或滥用的风险。

如果没有适当的密钥管理，组织可能会面临实际上抵消加密优势的风险，从而可能导致未经授权的访问、数据泄露和数据丢失。

例如，微软最近披露，一个由中国支持的黑客组织从其系统中窃取了一个重要的加密签名密钥。1威胁行为者利用该密钥生成了合法身份验证令牌，访问了 25 个组织的云端 Outlook 电子邮件系统，其中包括多家美国政府机构。

此外，随着新技术的出现，稳健的密钥管理的重要性也与日俱增。例如，量子计算的出现对当前的加密算法构成了重大威胁，促使组织和专家投资抗量子加密技术和密钥管理系统。

领先于这些发展趋势并投资于先进的密钥管理解决方案和系统可帮助组织确保其加密实践始终面向未来且行之有效。