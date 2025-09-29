20 世纪 80 年代初，随着个人计算机的发明，计算机取证首次受到关注。随着技术成为日常生活的主要内容，犯罪分子发现了漏洞并开始利用电子设备实施犯罪。

不久之后，互联网在一夜之间让几乎所有人都可以连通，因此人们可以通过电子邮件和远程访问企业和组织的计算机网络，这也让更复杂的恶意软件和网络攻击有机可乘。为了应对这一新的网络犯罪领域，执法机构需要一个系统来调查和分析电子数据，因此，计算机取证诞生了。

最初，大多数数字证据是在计算机系统和 IT 设备上发现的，包括个人电脑、服务器、手机、平板电脑和电子存储设备。但如今，越来越多的工商业设备和产品（从物联网 (IoT) 和运营技术 (OT) 设备到汽车和电器，再到门铃和狗项圈）能够生成并存储可收集和挖掘的数据和元数据，以用作数字证据。

例如车祸。过去，执法人员可能会调查犯罪现场寻找物证，例如转弯痕迹或破碎的玻璃；他们还可能检查司机的手机，以寻找开车时发短信的证据。

如今，新型汽车能够生成并存储各种带有时间戳的数字数据和元数据，这些数据和元数据针对每辆车在任何给定时间的位置、速度和运行状况创建了详细记录。这些数据将现代车辆转变为另一种强大的取证工具，使调查员能够重建事故发生之前、期间和之后的事件；即使在没有传统的物证或目击者证据的情况下，它甚至可能有助于确定事故责任人。