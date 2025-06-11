身份治理与管理 (IGA) 是一门网络安全学科，负责管理电脑系统中数字身份和用户访问权限的法规遵从性。IGA 通过控制谁可以访问哪些资源、为什么访问以及访问多长时间，来帮助组织遵守安全法规和强制要求。
随着组织管理着跨越本地系统、云服务和软件即服务 (SaaS) 应用的成千上万个用户账户，追踪权限分配情况变得日益复杂。
每个数字身份——无论是代表用户、设备还是应用程序——都是通往关键系统和敏感数据的潜在入口。缺乏适当的治理，这个庞大的生态系统会带来重大的安全风险和合规挑战。
根据 IBM《数据泄露成本报告》，失窃或泄露的凭证是最常见的初始入侵途径，导致了 16% 的数据泄露事件。一旦黑客获取了合法凭证，他们就能在网络中自由活动，访问敏感数据和系统。
身份治理与管理解决方案有助于防范基于身份的攻击，并预防潜在的数据泄露。
IGA 工具可以自动化用户配置、实施访问策略，并在整个身份生命周期（从入职配置到离职取消配置）中进行定期的访问审查。这些功能使组织能够更好地监督用户权限和活动，从而更易于发现并阻止权限滥用和误用。
IGA 解决方案还有助于确保持续符合各种法规要求，例如《通用数据保护条例》 (GDPR)、《健康保险流通与责任法案》(HIPAA) 和《萨班斯-奥克斯利法案》(SOX)。IGA 有助于确保对敏感系统和数据的访问权限被正确分配并定期审查，同时生成审计追踪记录以支持内部和外部审计。
IGA 和身份与访问管理 (IAM) 是身份安全领域内相关但不同的框架。 IAM 处理用户如何访问数字资源的问题，而 IGA 则帮助确保人们适当地使用其访问权限。
IAM 负责身份安全的操作层面，例如密码管理、身份验证、日常访问授权以及账户管理。IGA 通过增加治理能力扩展了 IAM，包括监督、策略执行和合规功能。
人们可以将 IAM 和 IGA 视为解决一组互补性问题：
在实践中，组织会同时实施 IAM 和 IGA 工具。例如，如果一位金融分析师调岗至市场营销部门，IAM 负责处理更改访问权限的技术操作，而 IGA 则帮助确保这些变更符合公司政策。
IGA 解决方案的出现，是为了帮助组织应对日益复杂的企业 IT 环境、不断演变的网络威胁态势以及持续发展的合规要求。
许多身份治理解决方案提供统一的仪表板和管理控制台，能够实现对多样化环境的集中可视性和控制。
例如，组织经常使用 IGA 工具通过单一界面查看跨云服务、本地系统和第三方应用程序的所有用户权限。这有助于确保组织无论应用程序托管在何处，都能维持一致的访问策略。
IGA 解决方案利用自动化来精简身份管理工作流，消除耗时的手动流程，并减少 IT 团队必须处理的帮助台工单数量。IGA 工具通常支持：
如果没有 IGA 解决方案，IT 人员在新员工入职时必须在多个系统中手动创建用户帐户。IGA 工具可根据用户角色在所有所需的系统中自动实时配置帐户，从而简化这一流程。
网络攻击已经升级，威胁行为者越来越多地以身份而非网络基础设施为目标。当用户可以从任何地点、使用任何设备访问企业资源时，传统的基于边界的安全措施已不再足够。
根据 IBM X-Force Threat Intelligence Index，滥用合法账户是黑客入侵企业网络最常见的方式之一，占网络攻击的 30%。
IGA 解决方案通过强制执行最小权限原则，有助于减少攻击面并限制损害。即，用户仅拥有完成其工作职能所必需的访问权限——不多也不少。
IGA 解决方案还能通过其他方式帮助改善组织的安全状况：
为进一步保护具有提升权限的高风险特权账户，组织通常将 IGA 与特权访问管理 (PAM) 工具集成，后者专门负责保护特权账户（如管理员账户）。
一些 IGA 解决方案还提供实时威胁检测和修复能力，以帮助防止合规违规和数据泄露。
GDPR、HIPAA、SOX 等合规要求规定了组织处理数据的规则。不合规的处罚可能非常严厉。例如，违反 GDPR 可能导致高达 2200 万美元或全球年收入 4% 的罚款，以较高者为准。
IGA 解决方案提供的控制和文档可帮助组织简化合规流程：
例如，一家医疗机构可以使用 IGA 工具通过基于工作职责限制对患者记录的访问，并维护详细的访问日志来执行 HIPAA 合规。
IGA 工具和实践侧重于在整个用户生命周期（从入职到离职）中管理数字身份和访问权限。
IGA 的两个主要组件包括身份生命周期管理和访问治理。
身份生命周期管理涉及在员工加入、内部调动和离开组织时创建、修改和停用用户身份。它可以确保新用户从入职第一天起就获得适当的访问权限，并在离职时及时移除权限。
如果员工角色变更，IGA 工具可以基于其更新的职责自动撤销过时的权限并分配新权限。
关键身份生命周期管理流程包括：
访问治理负责监管谁有权访问哪些资源，并帮助确保访问权限随时间推移始终保持恰当。它为身份管理提供监督层，重点关注策略执行、访问审查和合规性。
主要的访问治理功能包括：
基于角色的访问控制 (RBAC) 根据组织角色向用户分配权限，而非为每个用户单独分配权限。例如，财务角色可能授权用户进行采购，而人力资源角色则可能授权用户查看人事档案。
IGA 解决方案中的角色管理功能可帮助组织随时间推移定义、管理和维护角色。
通过 RBAC，IGA 解决方案能够管理成千上万用户的访问权限，而无需逐一分配单个权限。当员工入职、调换部门或离职时，管理员只需分配或移除标准化角色，而无需重新配置数十个独立的系统权限。
职责分离 (SoD)，也称为职责隔离，是一项安全原则，通过确保没有任何个人拥有过度访问权限来防止利益冲突。
IGA 解决方案通过识别和阻止可能导致欺诈或滥用的权限项组合来帮助执行 SoD。
例如，在采购流程中，同一个人不应既能在系统中添加新供应商，又能批准向该供应商付款。IGA 解决方案可将此配置标记为 SoD 违规，并选择完全阻止该操作或要求额外审批。
访问认证指定期审查用户的访问权限，确保其长期保持适用性。此类审查通常由管理者或资源所有者确认其团队成员是否仍需要当前的访问权限。
IGA 解决方案可通过定期自动发起审查来帮助简化访问审查流程。高风险访问权限（如访问财务系统的权限）需比低风险权限更频繁地进行审查。
一些 IGA 解决方案还能根据使用模式推荐权限变更，例如标记用户可能不再需要的未使用权限。
权限管理是访问治理中更精细化的组成部分，专注于用户在系统内拥有的具体操作权限。换言之：访问治理监管用户能访问什么，而权限管理则监管用户能对访问内容做什么。
例如，在会计系统中，权限管理负责处理精细控制，例如哪些用户可查看财务记录、哪些用户可编辑记录以及哪些用户可删除记录。
其他权限管理功能包括：
人工智能 (AI) 的进步给 IGA 带来了新的挑战与机遇。
威胁行为者正利用新型生成式 AI工具，针对 IGA 工作流和控制发起攻击。例如，攻击者利用 AI 生成深度伪造内容和极具迷惑性的钓鱼信息，诱骗合法用户交出凭证。更复杂的攻击者甚至可能使用机器学习 (ML) 工具分析权限结构，识别规避策略的机会以绕过 IGA 控制。
与此同时，供应商正利用 AI 将其 IGA 解决方案从静态合规检查点转变为动态风险管理系统。 IGA 解决方案利用 AI 的实例包括：
