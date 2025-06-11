随着组织管理着跨越本地系统、云服务和软件即服务 (SaaS) 应用的成千上万个用户账户，追踪权限分配情况变得日益复杂。

每个数字身份——无论是代表用户、设备还是应用程序——都是通往关键系统和敏感数据的潜在入口。缺乏适当的治理，这个庞大的生态系统会带来重大的安全风险和合规挑战。

根据 IBM《数据泄露成本报告》，失窃或泄露的凭证是最常见的初始入侵途径，导致了 16% 的数据泄露事件。一旦黑客获取了合法凭证，他们就能在网络中自由活动，访问敏感数据和系统。

身份治理与管理解决方案有助于防范基于身份的攻击，并预防潜在的数据泄露。

IGA 工具可以自动化用户配置、实施访问策略，并在整个身份生命周期（从入职配置到离职取消配置）中进行定期的访问审查。这些功能使组织能够更好地监督用户权限和活动，从而更易于发现并阻止权限滥用和误用。

IGA 解决方案还有助于确保持续符合各种法规要求，例如《通用数据保护条例》 (GDPR)、《健康保险流通与责任法案》(HIPAA) 和《萨班斯-奥克斯利法案》(SOX)。IGA 有助于确保对敏感系统和数据的访问权限被正确分配并定期审查，同时生成审计追踪记录以支持内部和外部审计。