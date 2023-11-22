具体来说，API 监控涉及评估生产环境中的 API 响应，以确保它们符合组织的性能基准，并在事情出现问题时通知相关方。随着企业日益转向数字化 IT 基础架构，各方和系统之间的顺畅连接变得至关重要。这正是 API 可以发挥作用的地方。

API 是大多数移动和网络应用程序的构件，也是构成大多数 IT 生态系统的各种流程、协议和应用程序的数据编排中心。它们促进应用程序之间以及应用程序与客户端之间的通信，从而实现各种服务的无缝集成。

超过 75% 的企业表示每个应用程序（平均）部署了 26 个 API。1超过三分之一的受访者表示，他们的所有应用都使用 API，预计未来几年这一比例将增长到 50% 以上。1

因此，API 性能是大多数企业真正关心的问题。如果管理不当，受损或过时的 API 可能会严重影响用户体验和应用程序的整体功能以及业务利润。严密的 API 监控措施有助于企业在 API 性能和功能问题成为破坏性（甚至灾难性）问题之前及时加以解决。