API 已成为数字化转型的基石，使公司能够向外部开发人员和合作伙伴提供服务。由于 API 协调应用程序之间的通信和数据交换，因此它们可以促进更多互联的用户体验，扩大整体业务范围并促进突破性的技术创新。API 还简化了服务集成，使企业能够快速适应市场变化和客户需求。

但是随着 API 的激增，相关的安全问题也随之增加。

API 位于组织的 IT 资源和第三方软件开发商之间，或 IT 资源和个人之间，在流程端点提供数据和信息。由于端点暴露于外部世界，它们会使 API 成为各种类型攻击的有利可图的目标。