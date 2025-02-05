API 发现会创建一个正在使用的应用程序编程 (API) 清单，记录它们的用途、拥有访问权限的人员，以及更多相关信息。它还可以帮助发现任何被隐藏或遗忘的 API，这对于降低安全风险非常重要。

API 是现代软件开发的重要组成部分，提供双向交换：它们使开发人员和应用程序能够请求数据、添加服务并利用其他应用程序的能力，同时也为应用程序所有者提供了一种共享、宣传和营销其产品的方式。有了这些基本功能，复杂性和脆弱性也随之增加。

API 管理对于消除这些安全漏洞、确保 API 生态系统按预期运行至关重要。为了确保 API 安全、身份验证有效性、运行效率、敏感数据保护以及保持对应用程序使用情况的整体把控，准确掌握 API 的数量、类型及使用频次至关重要。但是，应用程序所有者如何发现所有这些信息呢？这就需要用到 API 发现功能了。