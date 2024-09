YAML 用于定义基础架构即代码,即使用代码而非手动流程来定义和管理 IT 基础架构。IaC 可实现更高效、更一致的 IT 基础架构配置。YAML 可用于定义虚拟机、网络和存储等基础架构的所需配置,并描述 IT 基础架构组件之间的关系。