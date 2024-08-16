发布日期：2024 年 8 月 16 日
撰稿人：Tasmiha Khan、Michael Goodwin
零代码 (无代码)是一种软件开发方法，用户无需编写代码即可创建应用程序并自动化业务流程。
零代码 (无代码) 使用可视化界面和拖放工具，几乎不需要编程知识，即使是非技术用户，也能构建功能软件。
零代码开发的强大之处在于，它能够使软件创建普及化，并使业务用户能够快速开发针对其特定需求量身定制的解决方案。例如，假设有一个想要开发客户调查应用程序的营销团队。使用零代码平台，他们可以通过将问题字段、按钮和数据收集工具等模块拖放到可视画布上，只需几小时而不是几周即可组装应用程序。
零代码平台使用拖放界面、可视化工作流程和预构建组件，使非技术用户（也称为公民开发人员或业务技术专家）无需 IT 知识即可设计、构建、测试和启动定制解决方案。
这种快速的应用程序开发方法可加速应用程序的原型设计和部署，公司将能够以前所未有的速度对想法进行测试并实施解决方案。它有利于对市场需求做出快速响应，降低开发成本和 IT 团队的负担，并为更复杂的项目释放技术资源。因此，企业可以更快地创新，更高效地适应不断变化的需求。
零代码开发将开发工具交到技术技能有限的业务用户手中，重塑了技术格局。据行业分析机构 Gartner 预测，到 2025 年，70% 的新应用程序将采用低代码/零代码技术开发，而 2020 年这一数字还不到 25%。
这种转变在从营销到运营的所有组织层面都培养了一种创新文化。随着企业面临数字化工作流程和自动化流程的压力越来越大，零代码平台提供了一种可扩展、经济高效的解决方案。这些工具可帮助企业领导者实现数字化转型目标，而无需广泛的编码专业知识或额外的技术资源。
零代码开发的起源可以追溯到 20 世纪 80 年代和 90 年代的可视化编程工具和第四代编程语言 (4GL)。然而，在云计算和 UI 设计进步的推动下，现代零代码运动在 21 世纪前十年的后期真正获得了发展动力。
在 2010 年代初期，可视化应用程序构建器的推出为当今的零代码环境奠定了基础。随着时间的推移，出现了大量专门的零代码工具，满足了从创建网站到业务流程自动化的各种需求。2010 年代中期，拖放界面和预构建组件实现了重大改进，越来越多的非技术用户也能够访问这些平台。
零代码采用率的增长加速了这些平台的发展，使它们比以往任何时候都更强大、用途更广。因此，企业可以更快、更高效地创新，推动各个领域的数字化转型，而不仅仅依赖传统的编码专业知识。
零代码平台通过对编码语言、逻辑和语法进行抽象化，使非技术用户能够通过直观的拖放界面构建应用程序，从而颠覆了软件开发。“零代码”有点用词不当，因为零代码平台上与用户交互的界面和组件都是用代码行构建的。
不同之处在于，用户无需编写代码，代码已预先内置在平台中。相反，用户通过将表单、列表和按钮等可视化组件排列到画布上来设计应用程序。这些操作会自动生成必要的代码，在后台进行数据存储、检索和处理。
这种抽象让用户能够专注于功能和设计，而由平台将他们的配置转换为功能代码。通过结构化数据模型和预构建的连接器简化数据处理，促进了与外部系统和 API 的无缝集成。
通过一键式选项简化了部署，无需复杂设置即可快速启动应用程序。该平台管理服务器的配置、扩展和更新，确保应用程序的安全和最新。
虽然零代码平台不断发展并提供更高级的功能，但它们的主要优势在于，非技术用户无需编码即可构建相对简单的应用程序和工作流程。
零代码工具是对传统软件开发的补充，而不是取而代之。虽然有些解决方案可以处理更复杂的任务，但传统的开发或低代码解决方案通常更胜一筹，是更复杂的解决方案所必需的。
根据行业分析机构 McKinsey 的一份报告，采用低代码和零代码平台来为公民开发人员助力的组织，相对于排名后 25% 的公司，创新分数高出 33%。这一重大影响得益于零代码开发的几个关键特征：
零代码平台为高效的应用程序开发提供直观的可视化应用程序设计工具。零代码平台提供了一个全面的预构建组件库，例如表单、按钮和数据表，可快速组装功能强大且美观的应用程序。
零代码平台提供功能强大的工作流程自动化工具，可简化业务运营。利用这些工具，企业将能够自动执行重复性任务和流程，减少人为错误并提高效率。通过直观的拖放界面，企业可以轻松构建用于审批流程、通知和任务分配等功能的自动化工作流程。这些自动化有助于简化操作、减少人工错误并提高整体效率。
零代码平台提供了用于创建自定义仪表板和交互式报告的工具。在这些平台上，用户将能够通过几次单击来设计分析仪表板，从各种来源提取数据以可视化性能指标并跟踪关键性能指标 (KPI)。这就简化了数据分析，帮助各组织快速高效地做出数据驱动型决策。
零代码平台提供 API 支持和第三方集成能力，实现与外部系统和服务的无缝连接。这些平台支持 API 使用和发布，以促进内部和外部集成。它们配有预先构建的连接器和直观的 API 工具，用户能够将他们的应用程序与数据库、CRM平台、支付网关和其他软件等系统链接在一起。
零代码和低代码平台具有共同的旨在加速开发过程的功能。它们使用可视化界面、预构建的组件和拖放功能，用户将能够快速高效地构建应用程序。
虽然零代码平台和低代码平台都旨在简化应用程序开发，但它们针对的是不同的用户组。从广义上讲，零代码平台是专为非技术型业务用户设计的，无需任何编码知识即可构建应用程序。
一些公民开发人员或许可以使用低代码平台。然而，这些平台面向的是专业开发人员和精通技术的业务用户，他们有一些编程技能，但希望利用低代码解决方案提供的速度和效率。
低代码开发平台可提供一个可视化开发环境，而它可降低所需的手动编码工作量，但仍允许开发人员在需要时访问和修改底层代码。此功能提供更高的灵活性和更多的自定义选项，以使低代码工具适用于需要特定定制的更复杂的应用程序。相比之下，零代码平台虽在定制方面受到限制，但在标准业务流程的快速应用程序开发方面表现出色。
利用零代码平台，可通过即插即用组件实现快速开发，最大限度地减少编码错误并缩短产品上市时间。由于需要编写一些代码，因此，低代码平台需要更多培训和一些技术知识。不过，与通过传统方法开发的软件相比，低代码应用程序仍然可以更快地部署，并在速度和定制之间提供更好的平衡。这两种方法实现了速度与灵活性的平衡，在现代开发中都很有价值。
在现代企业技术环境中，这两种方法并存，从而为各种开发需求提供一系列解决方案。企业通常采用零代码解决方案来构建快速原型和简单的部门应用程序。他们使用低代码开发平台来开发需要进行一些定制的更复杂、可扩展的应用程序。
如需更深入地比较低代码和零代码，请阅读“低代码与零代码：有什么区别？”
零代码平台可满足各种业务需求，实现快速应用程序开发。零代码开发的一些关键用例包括：
零代码工具对于快速构建功能原型和最简化可实施产品 (MVP) 非常宝贵。初创公司和创新团队可以快速验证想法、测试市场契合度并迭代产品设计，而无需大量编码。这种快速的开发周期缩短了上市时间，并支持进行具有成本效益的实验。
零代码平台提供强大的工作流自动化功能，以便用户跨各种企业职能部门（如人力资源、财务和运营）来创建、优化和自动执行业务流程。通过对内部后台流程以及以客户为中心的工作流程进行数字化改造，企业可简化运营、提供个性化体验、提高效率、减少错误并大幅节省成本。
例如，公司可以使用零代码平台来实现员工入职自动化。人力资源部门可以设置工作流程，让新员工填写数字表单，这些表单将被自动发送到相关部门进行批准和处理。这减少了手动工作量并加快了入职流程。
另一个例子是库存管理。零售企业可利用零代码平台实现库存跟踪和补货流程自动化。当库存水平下降超过规定阈值时，系统可自动向供应商下单、更新库存水平并通知相关员工，确保产品随时可用，无需人工干预。
零代码平台提供全面的数据管理功能，以便与现有企业数据库和系统无缝集成。借助预构建的连接器以及用于创建自定义连接器的选项，零代码应用程序可有效访问企业数据。
在企业环境中，零代码解决方案提供数据验证、转换和安全存储等功能，可在各种业务工作流程中保持数据完整性。通过简化数据管理和集成，零代码平台可帮助用户创建复杂的数据驱动型应用程序，这些应用程序可支持根据实时信息做出明智决策。这最终将提高整个企业的效率和生产力。
零代码解决方案越来越多地用于构建面向客户的应用程序，例如移动应用程序、前端 Web 应用程序和自助服务平台。此类工具在 IT 资源有限的小型企业中尤其受欢迎。利用这些工具，企业将能够快速部署和迭代以客户为中心的解决方案，从而增强用户体验和参与度。
零代码解决方案用于构建 AI 驱动的聊天机器人，以处理客户查询并提供即时支持。这有助于腾出人力来解决更复杂的问题。医疗保健提供方可以使用这些工具开发聊天机器人，以回答常见的患者查询，提供预约提醒并给出健康建议。
零代码工具还可以自动开发潜在客户并进行跟进。例如，营销团队可以设置工作流程，让数字助理自动跟进来自营销活动的潜在客户。这种自动化可促进及时回复并提高转换率。
零代码工具提供了从各种业务文档中提取和处理数据的强大功能。用户可以构建用于自动从发票、收据或合同中提取关键信息的应用程序。这种自动化减少了手动数据输入，提高了准确性，并加快了文档处理工作流程。
使用零代码软件工具的业务流程自动化 (BPA) 超越了简单的任务自动化，能够解决要求更苛刻的跨职能流程。各组织可以使用零代码工具来规划整个工作流程，找出效率低下的环节，并在多个部门实施自动化解决方案。
例如，公司可以通过以下方法简化自己的采购流程：自动化审批工作流程并与企业资源规划 (ERP) 系统相集成。这有利于及时下单和批准订单，可帮助减少延误并加强部门之间的协调能力。
另一个例子是财务报告流程的自动化。零代码解决方案可用于自动整合、验证和报告来自不同来源的数据。这有助于最大限度地减少手动输入工作量和相关错误。
零代码平台简化了软件应用程序和业务流程的设计、开发和自动化。利用这些平台，各组织能够推动创新、提高效率并加快数字化转型。零代码开发的主要优势包括：
零代码平台减少了对传统编码专业知识的需求，从而显著降低了软件开发成本。企业可以利用现有员工来构建和修改一些应用程序，最大限度地减少对开发团队的依赖。零代码解决方案的项目周期更短、订阅模式更灵活，各种规模的组织都可以使用它来定制软件。
零代码平台降低了应用程序开发的学习曲线，可帮助用户快速提高工作效率。此功能可帮助组织快速提高现有员工的技能，加快项目启动速度，并促进更广泛地参与数字计划。培训时间缩减可在公司内部培养持续学习和创新的文化。
零代码平台可显著缩短应用程序开发时间，并帮助企业快速将想法转化为功能产品。这种速度使企业能够快速响应市场需求并抓住机遇。各组织可以在几天或几周内完成应用程序的原型设计、测试和发布。这种敏捷性在当今的数字化态势下至关重要，其中，创新速度可以成为关键的差异化因素。
利用零代码平台，非技术用户无需等待 IT 部门有空，即可创建满足其特定需求的解决方案，从而提高了组织的生产率。这种自助服务应用程序开发方法可帮助业务用户实现工作流程自动化、简化流程并快速解决问题。
领先的零代码平台拥有符合最佳实践的一致、高质量代码的跟踪记录。高质量的代码有助于降低出现错误和安全漏洞的风险，减少维护和故障排除所需的时间，并能帮助各组织减少技术债务。利用功能强大的零代码平台，企业将能够根据不断变化的需求调整软件解决方案，而不必担心技术债务。
现代零代码平台提供稳健的可扩展性和灵活性，支持企业从小规模开始，然后随着需求的增长扩展其应用程序。零代码解决方案能够快速修改和适应零代码应用程序，以满足不断变化的业务需求，因此，在动态业务环境中非常有效。
虽然零代码开发平台的优势对企业很有吸引力，但关键是要考虑其潜在的缺点和隐藏的风险。最初看起来具有成本效益的解决方案可能会导致未来出现不可预见的复杂情况。从一开始就评估任何软件项目（包括使用零代码平台的项目）的总体拥有成本至关重要。
零代码平台的兴起可能会无意中导致组织内部出现影子 IT。由于非技术用户在没有 IT 部门监督的情况下构建应用程序，因此，可能会导致缺乏标准化、潜在的安全漏洞和集成挑战。
这种分散的方法会导致数据孤岛以及整个组织的用户体验不一致。实施适当的治理和明确的政策，对于减轻这些风险同时利用零代码开发的优势至关重要。
虽然零代码平台提供了令人印象深刻的功能，但当出现高度特定或复杂的需求时，它们可能会失效。预构建的组件和模板使零代码开发成为可能，但也限制了可能的定制和集成程度。
对于具有独特流程或特殊需求的企业来说，这种限制可能需要在功能或用户体验方面做出妥协。依赖特定的零代码平台也可能导致供应商锁定，在未来将难以迁移到其他系统或平台。
IBM® Cloud Pak for Business Automation 是一套模块化的集成软件组件，适用于任何类型的混合云，旨在实现工作自动化并加快业务增长。
借助可简化各种流程和任务的工作流自动化软件来提高工作效率。
IBM Robotic Process Automation 可帮助企业以传统 RPA 的便捷和速度，大规模自动执行更多的业务和 IT 流程。软件机器人能根据 AI 洞察分析采取行动，无需延时即可完成任务，支持企业实现数字化转型。
IBM® watsonx Assistant 是一款下一代会话式 AI 解决方案，支持团队构建生成式 AI 助手，以便通过任何设备或渠道为客户提供自助服务体验，帮助提高员工工作效率，并在整个企业中进行扩展。
使用低代码和无代码工具设计融合 AI 的自动化，将任务分配至机器人，并利用 IBM Cloud Pak for Business Automation 跟踪性能。这套模块化集成式软件组件与任何混合云兼容，旨在转变分散的工作流程并加快业务增长。