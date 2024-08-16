零代码 (无代码) 使用可视化界面和拖放工具，几乎不需要编程知识，即使是非技术用户，也能构建功能软件。

零代码开发的强大之处在于，它能够使软件创建普及化，并使业务用户能够快速开发针对其特定需求量身定制的解决方案。例如，假设有一个想要开发客户调查应用程序的营销团队。使用零代码平台，他们可以通过将问题字段、按钮和数据收集工具等模块拖放到可视画布上，只需几小时而不是几周即可组装应用程序。

零代码平台使用拖放界面、可视化工作流程和预构建组件，使非技术用户（也称为公民开发人员或业务技术专家）无需 IT 知识即可设计、构建、测试和启动定制解决方案。

这种快速的应用程序开发方法可加速应用程序的原型设计和部署，公司将能够以前所未有的速度对想法进行测试并实施解决方案。它有利于对市场需求做出快速响应，降低开发成本和 IT 团队的负担，并为更复杂的项目释放技术资源。因此，企业可以更快地创新，更高效地适应不断变化的需求。

零代码开发将开发工具交到技术技能有限的业务用户手中，重塑了技术格局。据行业分析机构 Gartner 预测，到 2025 年，70% 的新应用程序将采用低代码/零代码技术开发，而 2020 年这一数字还不到 25%。

这种转变在从营销到运营的所有组织层面都培养了一种创新文化。随着企业面临数字化工作流程和自动化流程的压力越来越大，零代码平台提供了一种可扩展、经济高效的解决方案。这些工具可帮助企业领导者实现数字化转型目标，而无需广泛的编码专业知识或额外的技术资源。