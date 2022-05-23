低代码与无代码：有什么区别？

两种方法之间有大量重叠，加之低代码/无代码平台供应商令人困惑的市场定位使得界限更为模糊。但其中仍存在关键差异值得关注：

目标用户

低代码的目标用户是专业开发人员，旨在避免重复编写基础代码，并为那些复杂开发任务腾出精力，以便开发出创新和丰富的功能集。通过自动化标准化的编码环节并采用语法无关的方式，低代码还支持开发人员技能再培训并扩大人才池。

无代码则面向拥有深厚领域知识、可能具备一定技术敏感度但缺乏手动编写代码能力的业务用户。它同样适用于由业务用户与软件开发人员组成的混合团队，或由小企业主及非 IT 团队（如 HR、财务和法务）组成的团队。

用例

无代码非常适用于可以通过拖拽式界面快速设计的前端应用。例如从数据源中提取数据并执行报告、分析、导入与导出的 UI 类应用，就是典型的合适场景。

此外，无代码尤其适合替代业务团队中那些使用 Excel 进行的重复性行政任务，如基于 Excel 的报表。这类项目通常不容易在 IT 部门获得优先级，但对业务团队却可能至关重要。无代码也非常适合那些不需要大量功能负担的内部应用，以及开发预算较低的小规模业务应用。

低代码具备完善的组件库，可扩展至包含繁重业务逻辑的应用程序，并可扩展到企业级规模。此外，在需要与其他应用程序和外部 API 集成、连接多个数据源，以及构建带有安全防护机制且需要 IT 视角的系统时，低代码相比无代码是更好的选择。

速度

低代码需要更多的培训和时间来上手、开发和部署，因为它提供了更多自定义的机会。但它仍然比传统开发快得多。

无代码高度可配置且完全即插即用，相比低代码构建所需时间更短。测试时间也减少，因为几乎没有由手动编码引入的潜在错误风险。在这里，关键是确保配置和数据流设置正确。

开放系统与封闭系统

低代码是一个开放系统，允许用户通过编码扩展功能。这意味着它具有更高的灵活性和可重用性。例如，用户可以创建自定义插件和数据源连接器以满足特定用例，并在之后重复使用。不过需要注意的是，LCAP 的新版本升级和补丁需要与手动添加的代码一起进行测试。

无代码是一个较为封闭的系统，只能通过模板化功能集进行扩展。这意味着其用例受限，只能使用现成的插件和集成，但由于没有手写代码可能破坏 NCDP 的未来版本，因此更容易保证向后兼容性。

影子 IT 风险

虽然这对低代码和无代码平台来说都是一个关注点，但无代码的风险更高，因为它几乎不需要 IT 团队的干预。这可能导致一个平行的基础设施未被严格监控，从而引发安全漏洞和技术债务。

然而，由于低代码仍处于 IT 团队的管理之下，这有助于确保更好的治理和控制。

架构范围

低代码在可扩展性和跨平台兼容性方面优于无代码。通过添加自定义插件和自定义代码，低代码能够实现更广泛的应用场景，并支持与多个平台协作。

无代码的可扩展性较低，连接传统系统或与其他平台集成的潜力有限。因此，它仅能解决较窄的用例，扩展能力也较弱。