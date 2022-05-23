低代码与无代码：有什么区别？

对超自动化和 IT 现代化的需求在增长，但企业一直难以跟上这些趋势，因为目前拥有开发者人才的数量有限。许多 IT 项目由于缺乏具备专业技术技能的资源而被搁置在“待处理”文件夹中。因此，运营效率持续低下，而上市时间这个企业保持竞争力的关键因素，也会受到影响。
为应对这些挑战，低代码和无代码软件开发解决方案（ibm.com 外部链接）已成为传统开发流程的可行且便捷的替代方案。
无代码也是一种快速应用开发 (RAD) 方法，通常被视为模块化即插即用低代码开发方法的一个子集。在低代码开发中，开发者会通过脚本或手动编码提供一定的指导，而无代码则完全不需要人工干预，100% 依赖可视化工具。
适合无代码开发的应用示例包括面向业务用户的自助应用、仪表板、移动和网页应用、内容管理平台以及数据管道构建工具。无代码非常适合快速构建独立应用、简单用户界面和基础自动化，常用于日程规划工具、设施管理工具以及带可配置列和筛选条件的 BI 报告应用。
低代码应用平台 (LCAP) （也称为低代码开发平台）包含一个集成开发环境 (IDE)，该环境具有API、代码模板、可重用插件模块和图形连接器等内置功能，自动完成应用程序开发流程的大部分任务。LCAP 通常以基于云的平台即服务 (PaaS) 解决方案的形式提供。
低代码平台的工作原理是通过使用可视化工具和技术（如流程建模）来降低复杂性，用户可以使用可视化工具定义工作流、业务规则、用户界面等内容。在后台，完整的工作流会被自动转换为代码。LCAP 主要被专业开发人员使用，用于自动化编码的通用部分，从而将精力集中在开发的最后关键环节。
此类自动化平台的示例包括低代码应用平台、智能业务流程管理套件、公民开发平台以及其他类似的 RAD 工具。
在无代码开发平台（NCDP，也有时称为公民自动化与开发平台 CADP）中，所有代码都是通过拖放或点击界面生成的。NCDP 可被专业开发人员和公民开发人员（非技术用户或具有有限/无编码技能的非开发人员）使用。
低代码与无代码的相似之处在于，它们都旨在通过可视化界面和预配置模板来抽象编码中的复杂部分。两种开发平台都可作为 PaaS 解决方案提供，并采用基于工作流的设计来定义数据的逻辑流程。由于这种共同的方法，它们共享许多优势：
两种方法之间有大量重叠，加之低代码/无代码平台供应商令人困惑的市场定位使得界限更为模糊。但其中仍存在关键差异值得关注：
低代码的目标用户是专业开发人员，旨在避免重复编写基础代码，并为那些复杂开发任务腾出精力，以便开发出创新和丰富的功能集。通过自动化标准化的编码环节并采用语法无关的方式，低代码还支持开发人员技能再培训并扩大人才池。
无代码则面向拥有深厚领域知识、可能具备一定技术敏感度但缺乏手动编写代码能力的业务用户。它同样适用于由业务用户与软件开发人员组成的混合团队，或由小企业主及非 IT 团队（如 HR、财务和法务）组成的团队。
无代码非常适用于可以通过拖拽式界面快速设计的前端应用。例如从数据源中提取数据并执行报告、分析、导入与导出的 UI 类应用，就是典型的合适场景。
此外，无代码尤其适合替代业务团队中那些使用 Excel 进行的重复性行政任务，如基于 Excel 的报表。这类项目通常不容易在 IT 部门获得优先级，但对业务团队却可能至关重要。无代码也非常适合那些不需要大量功能负担的内部应用，以及开发预算较低的小规模业务应用。
低代码具备完善的组件库，可扩展至包含繁重业务逻辑的应用程序，并可扩展到企业级规模。此外，在需要与其他应用程序和外部 API 集成、连接多个数据源，以及构建带有安全防护机制且需要 IT 视角的系统时，低代码相比无代码是更好的选择。
低代码需要更多的培训和时间来上手、开发和部署，因为它提供了更多自定义的机会。但它仍然比传统开发快得多。
无代码高度可配置且完全即插即用，相比低代码构建所需时间更短。测试时间也减少，因为几乎没有由手动编码引入的潜在错误风险。在这里，关键是确保配置和数据流设置正确。
低代码是一个开放系统，允许用户通过编码扩展功能。这意味着它具有更高的灵活性和可重用性。例如，用户可以创建自定义插件和数据源连接器以满足特定用例，并在之后重复使用。不过需要注意的是，LCAP 的新版本升级和补丁需要与手动添加的代码一起进行测试。
无代码是一个较为封闭的系统，只能通过模板化功能集进行扩展。这意味着其用例受限，只能使用现成的插件和集成，但由于没有手写代码可能破坏 NCDP 的未来版本，因此更容易保证向后兼容性。
虽然这对低代码和无代码平台来说都是一个关注点，但无代码的风险更高，因为它几乎不需要 IT 团队的干预。这可能导致一个平行的基础设施未被严格监控，从而引发安全漏洞和技术债务。
然而，由于低代码仍处于 IT 团队的管理之下，这有助于确保更好的治理和控制。
低代码在可扩展性和跨平台兼容性方面优于无代码。通过添加自定义插件和自定义代码，低代码能够实现更广泛的应用场景，并支持与多个平台协作。
无代码的可扩展性较低，连接传统系统或与其他平台集成的潜力有限。因此，它仅能解决较窄的用例，扩展能力也较弱。
低代码和无代码都有各自的优势。两者之间的相似性也使得这一决策并不容易。最佳方法是评估当前需求，然后据此做出选择。
以下是一些用于确定用户需求的问题：
这里的两个关键问题是：应用程序的用途是什么，以及由谁来构建？虽然这些问题都很重要，但采用以目标为中心的方法比以用户为中心的方法更好，也就是说，做什么比谁来做更重要。
如果用例复杂，需要与其他本地或云端应用集成，具有面向客户或业务关键的需求，或需要在整个企业范围内部署，那么低代码是首选方案。在这种情况下，即使用户缺乏必要的编程语言专业知识，也可以通过与 IT 团队的合作或培训项目来解决这些挑战。
