主页 topics 什么是业务规则？ 什么是业务规则？
了解业务规则以及业务规则如何帮助简化企业运营。
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什么是业务规则？

业务规则通过描述对象之间的关系（例如客户名称及其对应的订单），指导企业的日常决策。 业务规则将组织的业务活动转化为具体的业务逻辑，从而使软件工程师和业务分析师能够在工作流程工具或其他应用中实施这些规则，以实现流程自动化。  如果没有业务规则，流程更新会非常困难和耗时，并且文档也更容易出现人为错误和不一致现象。 通过在整个组织中实施业务规则，企业可以将工作精简到合适的利益相关方头上，降低员工流失率，从而节省时间和成本。 

业务规则与业务需求 
 

有些人可能会混淆“业务规则”和“业务需求”这两个术语，但这两者实际上是截然不同的。  因此，有必要区分一下这两者在业务环境中的含义。

业务规则通过获取已形成文档或尚未记录的信息，并将其转化为各种条件语句，为自动化系统奠定基础。 例如，在履行采购订单时，可能会有不同的审批流程，采用何种流程具体取决于成本。 低于 5000 美元的工具和服务可能只需要经理批准，但随着成本的增加，则可能需要得到最高管理层的批准。 业务规则可以通过设置阈值，确定是将发票发送给更高层的管理人员还是一线经理，从而使流程实现规范化。 诸如此类的条件语句适用于许多业务流程。

业务需求则是为特定项目建立成功标准。 通过指定完成项目所需的任务和资源，团队可以更清楚地了解实现目标所面临的差距和障碍。 这项工作通常在业务项目开始时完成，设定利益相关方的期望值，并满足与完成项目有关的任何其他需求。 
业务规则类型

可通过多种方式对业务规则进行分类；根据信息来源的不同，业务规则的分类方式也会有所不同。 然而，不管它们如何分类，业务规则通常可以使用正式的逻辑限定符来表达，例如："IF-THEN"、"IF-ELSE"、"ONLY IF"、"WHEN" 等。 这种语法用于以下不同类型的业务规则：

  • 约束规则： 用于设置若干条件，向对象结构施加限制。 这可以进一步分解为三个不同的规则子集，包括刺激和反应、操作约束和结构约束。 刺激和反应规则要求在采取行动之前条件得到满足；而操作约束规则在特定操作之前和之后设置限制。 结构约束规则围绕类、对象以及它们之间不能忽视的关系建立策略。

  • 推导规则： 定义了可从其他信息推断出事实的条件。 这些规则分为两个子集，包括推理规则和计算规则。 推理规则指定如果某些事实确实存在，则可以确定特定的结论，而计算规则会利用算法进行推理。 

这些类型的规则是规则引擎的基础，旨在帮助组织自动做出业务决策，以加快执行各种流程，如客户订单和运输。 这些类型的规则提供有关何时启动、停止或更改流程的指导，确保在整个企业中以统一方式实施策略，从而增强业务流程。
业务规则示例

业务规则用于各种用例，这些用例可以基于内部或外部约束条件。 其中包括：

  • 合规性： 监管机构可以在金融、保险、医疗保健和营销等各个垂直行业领域应用严格的规则。 业务规则有助于确保任何监管机构审查的任何文件都符合各自的要求。 

  • 申请批准： 银行和房地产市场可针对住房贷款或出租物业的申请流程应用业务规则。 例如，如果申请人的信用评分低于特定阈值，组织可以拒绝该申请人。 

  • 预订服务： 如果在设定的天数内未收到付款，企业可以根据业务规则终止为特定客户提供服务。 这样可确保企业不会在无法产生收入的客户身上浪费资源。 

  • 采购订单和退货： 业务规则也可应用于零售行业。 例如，如果超过了特定产品 30 天的退货窗口期，企业可以拒绝客户针对该产品的退货申请。

  • 个性化： 营销自动化工具可帮助企业根据访问者的属性定制网站，支持营销人员利用一组业务规则向不同的受众群体分发不同的信息。 例如，如果您是某个网站的再次访问者，则企业可能会提供您上次在其主页上查看的产品类别的照片，而新访问者可能会看到该公司最受欢迎产品的图片。
业务规则的优点

业务规则可以为组织带来许多好处，帮助简化业务运营，减少开销。 

  • 提高效率： 从长远来看，将业务规则通过编程方式整合到应用和工作流程中有助于节省时间。 当由于法规或企业标准发生变化而需要更新业务规则时，只需更新程序的这一方面，而不必人工更新整个软件应用。 这些更新通常可由技术水平不高的资源（如业务分析师）处理，从而节省技术资源，使他们能够有时间处理更复杂的业务问题。 

  • 增强一致性： 业务规则确保任务以统一的方式执行，因为需要满足特定条件才能执行特定的任务。  例如，监管机构可能要求填写某些文件。 企业可以创建自定义模板，在填写完所有必填字段之后才会标记为完成。 这样有助于减少人为错误的发生，如果所有业务规则都得到准确实施，组织领导就可以确信满足了合规要求，可避免任何不必要的费用和罚款。 

  • 降低复杂性： 业务规则的文档经过调整可用于其他业务部门或其他工作流，从而降低组织的整体复杂性。  

流程挖掘和其他业务分析有助于确定可在企业内的哪些领域应用这些业务规则，从而将这些优势“变现”。 
业务规则引擎和业务规则管理系统 (BRMS)

为了帮助组织保持迅捷的反应能力和敏捷性，决策流程自动化软件可以独立于其他业务计算流程来管理业务规则。 尤其值得一提的是，业务规则管理系统 (BRMS) 能够实时地自动创建和实施业务逻辑，而不依赖于其他应用和流程，因此可在整个企业中轻松共享单一决策逻辑存储库。 

用于定义和管理决策逻辑的常用工具和运行时环境让技术背景不够深厚的开发人员和利益相关方也能有效地实施和更改自动化决策过程。 它们还支持在大型环境中以统一方式实施复杂的规则集。

业务规则引擎将一个或多个业务规则转换为在运行时生产环境中发挥作用的业务逻辑。 如今，大多数业务规则引擎都集成到全面的 BRMS 解决方案中，而这些解决方案可集成到面向服务或基于微服务的架构中。 现代 BRMS 通常采用机器学习或基于规则的专家系统来优化决策、改善客户体验并促进更顺畅的运营。  
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