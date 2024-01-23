复杂的行业在采用技术改进其流程方面拥有无限商机。正确的自动化可以提高效率、减少错误并释放人力资本，从而实现更多增值目的。尽管自动化具有诸多好处，但企业在实施过程中面临两大障碍：技术本身及其执行。
作为巴西最大的独立保险经纪网络，Lojacorr Network 在其自动化之旅中便遇到了这两个问题。Lojacorr 通过合格的经纪人网络分销保险，并与大型保险公司合作。
“我们的目标是实现端到端的增值，为与我们合作的保险公司以及作为我们主要客户的经纪人创造利润”，Lojacorr 首席信息官 (CIO) Sandro Ribeiro 称。“我们希望通过合格的经纪人和保险公司网络为巴西人提供更好的保障，为处于人生不同阶段的人群提供合适的保险产品。”
于是，Riberio 开始寻找新方法来创造价值和消除摩擦。自动化似乎可以做到这两点。
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Ribeiro 的团队开始实施试点项目，并从此踏上了自动化之旅。他们通过一家小型本地供应商来实现 Lojacorr 内部支付监控流程的自动化。当客户的保险快要到期时，该流程会通知客户付款，这样就不会因保险失效而遭受损失。他的技术团队想要测试自动化具有哪些好处以及面临哪些挑战。
实施自动化所面临的主要挑战之一是解决方案的可持续性。该试点项目取得了成果，但方案无法根据团队动态满足其最新需求。
然而，自动化方案所带来的改进太过诱人，弃之可惜。因此，Ribeiro 及其团队开始在市场上寻找其他解决方案。他们想要一种更加稳健的解决方案，并需要获得用户支持。
团队考察了多家提供商。然而，大多数提供商并未在当地设有办事处。即便设有办事处，也只是销售许可证的小型办公室，几乎无法提供任何支持。此外，他们提供的解决方案的成本高于 Lojacorr 团队的预期。
后来，他们找到了 IBM® Robotic Process Automation (RPA) 解决方案。“我们选择 IBM 的主要原因之一是其所提供的客户服务”，Ribeiro 说。“这给了我们前进的信心。”
该方案使用 IBM RPA Studio 软件，团队很喜欢这一点，因为他们可以在内部创建自己的机器人。他们还发现，与市场上的其他解决方案相比，该方案更具成本效益。
这解决了技术问题，但 Ribeiro 仍然需要获得用户支持才能解决执行问题。公司的利益相关者需要了解自动化之旅。“人们对自动化缺乏信任，也不相信它能帮助我们实现效率和可靠性目标”，他说。
为了克服这些挑战，团队确定了受自动化影响的相关人员，并思考如何将其纳入相关流程。“从规划到决策，我们将他们纳入了整个过程”，他说。“让他们参与其中。”
首个 RPA 项目聚焦监控保险公司网站上的保险信息。接下来的项目则着重监测保险违约和通知。两者都取得了杰出的成果。
“通过 RPA，内部团队和客户注意到了信息可用性和增长规模的速度和敏捷性。他们开始了解自动化的作用”，Ribeiro 说。“他们还学习了新技能，并看到了自动化带来的新机会。”
在取得这些成功之后，团队决定创建机器人。当地 IBM 团队对他们进行了培训，Lojacorr 员工使用低代码 RPA Studio 工具进行了自动化开发。由于仅需要很少的编码经验，部门中的许多人都能够自主创建机器人。
Ribeiro 的团队现在可以创建机器人，自动执行之前需要依赖第三方解决的重复手动流程。这些流程曾经给员工造成了很大的压力，但现在却为团队带来了灵活性。“我们还能够想出新的工作方法”，他说。“我们还可以重塑旧流程，因为传统模式曾经限制了我们的创造力，当时我们只想到使用人工操作。”通过自动化，公司无需雇用太多人员即可完成这一切。
通过使用 RPA，Ribeiro 实现了其短期目标，即实现对可靠性至关重要的大批量流程的自动化。此外，Lojacorr 的团队还接受在其他流程中使用自动化。
自实施 RPA 以来，Riberio 的团队看到：
从长远来看，Ribeiro 认为自动化是公司的核心，将渗透到所有相关领域。“RPA 可以在很大程度上提高效率。凭借更快的信息访问速度、更高的数据可靠性和运营效率，自动化可成为企业的强大盟友。”“此外，它还为最终客户提供了速度和其他好处”，他说。
随着 Lojacorr 在全公司范围内扩展自动化并培训更多人员从事自动化工作，其与 IBM 的合作关系日益牢固。
“我们与他们建立了长期的合作关系”，Ribeiro 说。“他们在我们的自动化之旅中一直与我们密切合作。我们提供的建议可以使他们的其他客户受益。这是真正值得信赖的合作伙伴关系。”
注：本案例研究中的客户最初是与 WDG Soluções Em Sistemas E Automação De Proces LTDA 接洽，该公司自 2021 年 1 月 1 日开始以 IBM 的名义开展业务。本案例研究中的 WDG 产品 WDG Studio 和 WDG RPA 现在分别称为 IBM RPA Studio 和 IBM RPA Solution。
Lojacorr（ibm.com 外部链接）是巴西最大的独立保险经纪网络，在全国设有超过 55 个办事处。该公司成立于 1996 年，提供商业支持、技术、通信和营销解决方案，为经纪商创造价值。Lojacorr 的保险网络拥有超过 4,500 名专业人员。公司总部位于巴西库里蒂巴市。
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2021 年 3 月在美国制作。
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