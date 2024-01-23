团队考察了多家提供商。然而，大多数提供商并未在当地设有办事处。即便设有办事处，也只是销售许可证的小型办公室，几乎无法提供任何支持。此外，他们提供的解决方案的成本高于 Lojacorr 团队的预期。

后来，他们找到了 IBM® Robotic Process Automation (RPA) 解决方案。“我们选择 IBM 的主要原因之一是其所提供的客户服务”，Ribeiro 说。“这给了我们前进的信心。”

该方案使用 IBM RPA Studio 软件，团队很喜欢这一点，因为他们可以在内部创建自己的机器人。他们还发现，与市场上的其他解决方案相比，该方案更具成本效益。

这解决了技术问题，但 Ribeiro 仍然需要获得用户支持才能解决执行问题。公司的利益相关者需要了解自动化之旅。“人们对自动化缺乏信任，也不相信它能帮助我们实现效率和可靠性目标”，他说。

为了克服这些挑战，团队确定了受自动化影响的相关人员，并思考如何将其纳入相关流程。“从规划到决策，我们将他们纳入了整个过程”，他说。“让他们参与其中。”

首个 RPA 项目聚焦监控保险公司网站上的保险信息。接下来的项目则着重监测保险违约和通知。两者都取得了杰出的成果。

“通过 RPA，内部团队和客户注意到了信息可用性和增长规模的速度和敏捷性。他们开始了解自动化的作用”，Ribeiro 说。“他们还学习了新技能，并看到了自动化带来的新机会。”

在取得这些成功之后，团队决定创建机器人。当地 IBM 团队对他们进行了培训，Lojacorr 员工使用低代码 RPA Studio 工具进行了自动化开发。由于仅需要很少的编码经验，部门中的许多人都能够自主创建机器人。

Ribeiro 的团队现在可以创建机器人，自动执行之前需要依赖第三方解决的重复手动流程。这些流程曾经给员工造成了很大的压力，但现在却为团队带来了灵活性。“我们还能够想出新的工作方法”，他说。“我们还可以重塑旧流程，因为传统模式曾经限制了我们的创造力，当时我们只想到使用人工操作。”通过自动化，公司无需雇用太多人员即可完成这一切。