流程优化是指利用结构化的方法和技术（包括自动化和 AI）来改进业务流程，以消除低效环节、提高质量并创造业务价值。

流程优化有助于组织改进项目管理、简化运营、避免瓶颈，并在多个现有流程中实现持续改进。对于许多组织而言，它是数字化转型的关键，因为它利用技术来优化性能并实现流程自动化。

大多数现代组织在许多现有流程中都可以通过逐步优化获得收益，包括财务运营、客户服务和员工入职流程。考虑到许多服务的数字化（操作主要发生在应用程序和网站上），流程优化显得尤为重要。

流程优化是业务流程优化 (BPO) 的关键组成部分，BPO 涉及分析和改进现有的业务流程。而 BPO 是业务流程管理 (BPM) 的一个组成部分，BPM 是管理流程的整体策略。它与业务流程改进类似，都能提高运营效率。

