10 个精益敏捷原则，助力业务转型

精益敏捷原则、工具和方法论通过减少浪费和最大化价值，将您的企业转变为创新引擎。
每个企业都必须跟上步伐，然后加速超越竞争对手。为此，您的团队需要提高效率，以更快的速度完成任务。但如何提升工作效率呢？
提高工作效率的关键是采用精益敏捷流程。关于精益敏捷创新的过度炒作一直甚嚣尘上。这是因为当今团队运用这些方法后，既能享受工作乐趣、助力客户满意，又较传统流程大幅提升了工作效率。
组织正在采用精益敏捷方法，以减少大规模采用敏捷方法所带来的一些浪费。使用精益敏捷方法的团队声称对工作的满意度更高，可以更快、更高效地向客户交付价值。
精益敏捷方法是一组最大限度减少浪费（精益）和最大化价值（敏捷）的原则和实践。精益敏捷方法可减少流程中的工作量 (WIP) 并优化工作流，提升了工作专注度、降低了场景切换损耗，同时避免了任务、时间和金钱的浪费，从而帮助团队更快交付成果。
建议敏捷团队通过创建跨职能团队来管理流程，这些团队协同工作，一次交付一个迭代版本。当您将“精益”和“敏捷”二者结合在一起时，您在认可精益价值和实践的同时也实施了敏捷方法。敏捷方法旨在改善产品本身；精益方法旨在改善交付产品的流程。
精益最初用于制造业，后来人们认为精益也适用于软件开发。使用精益方法时，重点是最大限度地减少浪费，同时最大限度地提高客户价值。
软件开发中，精益项目管理意味着消除不必要的缺陷、功能、修订等，而敏捷方法则有助于促进不确定环境中的适应能力和协作能力。
2001 年，17 位被称为"组织架构颠覆者"的杰出开发者在犹他州雪鸟度假区举行会议，其中便包括“Scrum 方法”创始人 Jeff Sutherland。该团队包括许多竞争性方法的支持者，如自适应软件开发 (ASD)、极限编程 (XP)、动态系统开发方法 (DSDM) 和功能驱动开发 (FDD)。这些方法被称为“轻量级框架”，因为它们将以更简单、更少的方法来适应快速变化的新环境。
团队为他们的行动确定了一个名称：“敏捷”。该团队制定了 12 项操作原则，称为“敏捷宣言背后的原则”。
随着敏捷方法的发展，麻省理工学院的研究人员研究了日本制造系统背后的方法，包括丰田生产系统。他们创造了“精益”一词，因为它描述了精益方法和原则，通过减少破坏性、过载和不均衡的工作流，消除浪费，提升生产力。精益倡导者更注重客户协作，但最终，精益敏捷实施融合了精益敏捷原则和价值观的有效应用。
敏捷团队并不会大批量交付软件，而是采用迭代方法尽快交付工作软件。实践敏捷方法的团队利用频繁部署代码的方式快速获得客户反馈，并利用这些反馈来影响他们接下来的工作。这意味着团队可以在开发流程后期实施所需的变更。这些迭代开发原则与精益原则保持一致，都能推迟承诺并快速交付。
精益通过管理流程来限制 WIP 并快速交付，有助于提高专注力并减少环境切换。敏捷团队成员作为一个跨职能团队来管理流程，一次完成一个迭代交付。这为精益用户提供了敏捷性，使其能够利用最新的相关信息做出更明智的决策。
简短的反馈循环也有助于团队满足最新的业务需求。开发者与业务利益相关者之间的日常协作使团队成员能够剔除那些对客户无益的任务，同时根据公司目标对任务划分优先级。
每个企业都希望尽快按时完成任务。精益敏捷是一种适应性过程，它采用阶段门径方法，一次只推进一个阶段的工作。这对于规模化敏捷框架 (SAFe) 至关重要。产品开发团队借助 SAFe 来提高生产力、缩短上市时间、提升员工敬业度，并提高最终解决方案的质量。
有 10 个主要的基本原则可有助于企业的高效管理：
经济性视角通过高频交付与早期交付得以实现。为此，请应用此框架：
了解系统的目标，因为它通过整合所有系统维度，涵盖设计、部署、开发与维护，提供了一种全面解决问题的整体性方法。
主要系统维度包括：
精益敏捷原则为未来的设计方案提供了空间。设计方案将根据情况趋同和开放，并实现最佳经济结果。
允许客户查看增量构建，从而降低风险。增量构建可实现快速学习周期。利用复杂系统的这些整合点来检查每个系统，帮助确保它们履行各自职责。
精益敏捷原则打破了传统方法，采用了基于集合的设计。这些增量快速构建起集成的学习周期。因此，每个点都涉及一个里程碑，它涵盖从测试需求开始的整个软件开发生命周期 (SDLC)，并创造价值增量。
可视化 WIP 可以通过减小批处理规模和管理队列长度来对其施加限制。为了实现持续流程并快速推出新的系统功能，请严格遵循以下三种方法：
流量的节奏原则：
精益敏捷原则提出了以下准则，以激励高技能员工：
分散决策流程，减少延误并改善开发流程，通过创新解决方案进一步加快反馈。
通过以下步骤建立以价值为基础的全新组织：
根据价值进行重组。
当孤立的团队无法了解其他工作流程时，组织很难实施敏捷团队最佳实践，从而导致资金被用于非战略性或重复性工作。如果企业内部缺乏财务透明度，生产缺陷的成本会被隐藏在各个团队中，减少了对新工作流的资金投入，同时增加了预算波动。
各个团队继续使用多种不同的工具，并且仍然难以找到单一可信信息源来汇总团队、项目、产品组合和企业层面的数据。与财务规划的整合是手动进行的，这大大减慢了流程，并阻碍了具有动态资金决策的真正价值流模型。
