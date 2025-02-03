10 个精益敏捷原则，助力业务转型

精益敏捷原则、工具和方法论通过减少浪费和最大化价值，将您的企业转变为创新引擎。

每个企业都必须跟上步伐，然后加速超越竞争对手。为此，您的团队需要提高效率，以更快的速度完成任务。但如何提升工作效率呢？

提高工作效率的关键是采用精益敏捷流程。关于精益敏捷创新的过度炒作一直甚嚣尘上。这是因为当今团队运用这些方法后，既能享受工作乐趣、助力客户满意，又较传统流程大幅提升了工作效率。

组织正在采用精益敏捷方法，以减少大规模采用敏捷方法所带来的一些浪费。使用精益敏捷方法的团队声称对工作的满意度更高，可以更快、更高效地向客户交付价值。