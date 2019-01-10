流程建模是精益六西格玛成功的第一步



精益六西格玛是由两种流程改进方法组合而成：精益方法和六西格玛方法。它旨在通过持续改进业务流程，来减少流程中的浪费（即“muda”），从而降低组织成本。通过消除浪费和减少流程变异，组织可以提高整体生产质量和效率。