流程建模是精益六西格玛成功的第一步

精益六西格玛是由两种流程改进方法组合而成：精益方法和六西格玛方法。它旨在通过持续改进业务流程，来减少流程中的浪费（即“muda”），从而降低组织成本。通过消除浪费和减少流程变异，组织可以提高整体生产质量和效率。
组织通常采用精益六西格玛方法来改进业务流程、提高运营效率并降低成本。掌握流程可以消除混乱，带来秩序。
精益六西格玛方法要求组织遵循定义、衡量、分析、改进和控制 (DMAIC) 步骤，为精益六西格玛流程改进项目的成功奠定基础。
第一步“定义”要求彻底了解流程。为此，组织应完全按照流程的当前状态进行建模。这是一项记录事实的工作，而不是要构想未来状态或想要实现的目标。记录当前状态有助于所有团队成员协同合作，对整个流程达成共同理解。一旦掌握了当前流程，组织就可以按照其他 DMAIC 步骤来进行有效改进。
流程建模可提供以下帮助：
基本的图表工具可帮助定义初始业务流程，并提供一条有效途径，将记录的零散流程信息转换为数字化流程图。但是，如果公司范围内的协作和实时变革管理很重要，那么专用流程建模工具可能是更好的选择。
基本的图表工具缺乏许多功能，无法帮助实现更高层次的流程改进。简单的图表工具通常不具备为活动添加数据的功能，如角色、时间、成本以及有关供应商、输入、流程、输出和客户 (SIPOC) 的信息，而这正是将静态流程图转化为数据丰富的动态流程模型从而实现持续改进的关键所在。通过迁移到 IBM Blueworks Live 等专用流程建模软件，组织可以输入数据，将流程图转换为流程模型，同时实施版本控制、保持团队同步，并在整个组织内实施标准化的有效流程建模解决方案。