分布式云是一种公有 云计算 服务，可让您在多个位置运行 公有 云 基础架构，即您的云提供商数据中心、其他云提供商数据中心、第三方数据中心或托管中心和本地数据中心，并从单一控制平台管理所有内容。

通过这种有针对性的、集中管理的公有云服务分布，您的企业可以在最能满足性能、法规遵从性等要求的混合云位置和环境中部署和运行应用程序或个别应用程序组件。 分布式云解决了混合云或多云环境中可能出现的运营和管理不一致问题。

也许最重要的是，分布式云为 边缘计算 提供了理想的基础，可在更靠近数据创建的位置运行服务器和应用程序。

分布式云和边缘计算需求的主要推动力来自于物联网 (IoT)、人工智能 (AI)、电信以及其他需要实时处理大量数据的应用。 但分布式云还帮助公司解决遵守国家或行业特定数据隐私法规的难题，最近，还为因新冠疫情而重新分配的员工和最终用户提供 IT 服务。