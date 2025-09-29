分布式云是一种公有 云计算 服务，可让您在多个位置运行 公有 云 基础架构，即您的云提供商数据中心、其他云提供商数据中心、第三方数据中心或托管中心和本地数据中心，并从单一控制平台管理所有内容。
通过这种有针对性的、集中管理的公有云服务分布，您的企业可以在最能满足性能、法规遵从性等要求的混合云位置和环境中部署和运行应用程序或个别应用程序组件。 分布式云解决了混合云或多云环境中可能出现的运营和管理不一致问题。
也许最重要的是，分布式云为 边缘计算 提供了理想的基础，可在更靠近数据创建的位置运行服务器和应用程序。
分布式云和边缘计算需求的主要推动力来自于物联网 (IoT)、人工智能 (AI)、电信以及其他需要实时处理大量数据的应用。 但分布式云还帮助公司解决遵守国家或行业特定数据隐私法规的难题，最近，还为因新冠疫情而重新分配的员工和最终用户提供 IT 服务。
您可能听说过分布式计算，也就是应用程序组件分布在不同的联网计算机上，并通过消息传递或 API 相互通信，目的是提高整体应用程序性能或最大程度提高计算效率。
分布式云则更进一步，将公有云提供商的整个计算堆栈分布到客户可能需要的任何地方，可能是客户自己的数据中心或私有云中的本地部署，也可能是一个或多个公有云数据中心的外部部署，此类数据中心不一定属于云提供商。
实际上，分布式云是通过地理位置分散的微云卫星扩展了提供商的集中式云。 云提供商保留对所有分布式基础架构的运行、更新、治理、安全性和可靠性的集中控制。 客户可以作为单个云来访问所有内容，包括集中式云服务以及卫星（无论位于何处），并可从单一控制平台进行全面管理。 正如行业分析机构 Gartner 所说，通过这种方式，分布式云将修复混合云和混合多云环境中的中断。
再赘述一下，边缘计算是指在物理上尽可能靠近创建数据的位置查找和运行应用程序工作负载，例如，用户与手机或条形码扫描仪等设备交互的位置，或者安防摄像头或机器传感器等物联网设备正在收集和生成数据的位置。
通俗地说，边缘计算允许您“将数学带到数据中”，在创建数据的位置运行计算，而不是将数据移动到集中式云数据中心进行处理，然后再传回至需要答案的位置，以提供决策支持或实现流程自动化。 因此，边缘计算对于高速或实时处理大量数据的应用来说越来越重要，在此类应用中，低延迟十分关键。
可以在没有分布式云架构的情况下实施边缘计算。 但是分布式云让边缘应用程序的部署和管理变得更轻松。
想象一下，您经营着多家制造工厂，每个工厂都有自己的边缘服务器，并由不同的云服务提供商托管，处理着数千个传感器生成的数据。 借助分布式云，可以通过一个控制平台、一个仪表板和云中的一组工具来控制和管理一切，例如部署和管理 Kubernetes 集群、进行安全更新、监控性能。 如果没有分布式云，这些任务和工具可能会因边缘服务器所在的位置不同而各不相同。
分布式云和边缘计算几乎支持所有方面，从简化多云管理到提高可扩展性和开发速度，再到部署最先进的自动化和决策支持应用程序和功能。
IBM Cloud Satellite 可帮助您在本地、边缘计算和公有云环境中，一致地部署和运行来自任何云供应商的应用。 它将一系列核心的 Kubernetes、数据、AI 和安全服务标准化为由 IBM Cloud 集中管理的"即服务"，通过一站式界面实现所有环境的完全可视性。 这样就能够显著提高开发人员的工作效率和开发速度。
借助 IBM Cloud Satellite，您可以在本地、边缘计算和公有云环境中，一致地部署和运行来自任何云供应商的应用。 任意位置均可使用通用云服务套件，包括工具链、数据库和 AI 功能。 由 IBM Cloud Satellite 托管的分布式云解决方案提供云服务、API、访问策略、安全控制和合规管理等功能。