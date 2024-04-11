通过与 IBM Cloud 进行安全且可审计的通信，在本地、边缘计算和公有云环境中一致地部署和运行应用程序。
任意位置均可使用通用云服务套件，包括工具链、数据库和 AI 功能。由 IBM Cloud Satellite 托管的分布式云解决方案提供云服务、API、访问策略、安全控制和合规管理等功能。
随处利用安全云：面向 Kube、依赖 Kube、利用 Kube。
采用企业所配置的 AWS、Azure 或 Google Cloud 基础架构、企业本地硬件或从 IBM 或 IBM 合作伙伴处购买的设备。
为所有位置配备 API 驱动的云服务，并由 IBM 将之作为服务运行。
采用单个仪表板集中处理来自所有位置的可观测性和管理操作。
将访问策略、日志记录、监测和其他控制措施扩展至所有位置。
将 IBM 和其他云服务（AWS、Azure 和 Google）的计算基础架构用作 IBM Cloud Satellite 的位置。
可供用户选用的 IBM Cloud 产品包括 Red Hat OpenShift、IBM Cloud Databases、 IBM Cloud Pak for Data 等等，并将推出更多产品。
Satellite Link 可与企业现有网络配置和安全状况配合使用，而无需使用其他方式。
探索面向金融服务和电信行业的 IBM 云产品。
采用 IBM Cloud Satellite，在所有环境配置的通用容器平台上运行应用程序。
可以借助 IBM Cloud Satellite，将数据库即服务 (databases-as-a-service) 部署至应用程序所在位置。
创建一个混合环境，将公有云服务的可扩展性和按需灵活性注入在安全私有云中运行的应用程序和数据。
通过视频、播客、教程等浏览 IBM Cloud Satellite。
American Tower 利用 5G 和 AI 通过 IBM Cloud Satellite 推动跨行业的边缘应用程序。这可以支持他们在将车辆运送至经销商之前快速将软件更新传输到车辆。
IBM Cloud Satellite 现在可将金融服务级别的基准控制策略扩展至任何环境中，提供了一套可靠的安全、合规和风险管理控制功能。
德国美因茨大学 (Mainz) 医学中心与 IBM 合作开发了四项应用程序，成功将安全性与敏捷性予以完美融合，大幅简化了新冠疫情期间的操作流程。
借助 IBM Cloud Satellite，可以使用单个 API 创建 IBM Cloud Satellite 位置，然后从任何云、本地数据中心或边缘添加主机。接着即可随时随地使用 IBM Cloud 服务。针对这些环境，可以协调一致地部署、管理和控制企业工作负载。
可在所选位置直接运行工作量，以更好满足法律要求、合规标准、数据运行速度以及网络延迟等要求。同时还可以使用高度安全的 IBM Cloud 服务，实现应用程序现代化，并加快开发速度。
IBM Cloud Satellite Config 针对企业应用程序，提供了一个全局视图，同时还为配置和应用程序开发配备了相应的控制权限。您可通过单个仪表板，在云、本地和边缘环境中管理 Kubernetes 资源的部署，从而获得对企业应用和操作的全局可视化管理。
每个 IBM Cloud Satellite 位置均通过名为 Satellite Link 的加密 TLS 隧道连接至 IBM Cloud。可以使用 IBM Cloud Satellite 位置的 IBM Cloud 服务，以高度安全的方式访问相关链接。可遵照与 IBM Cloud 相同的安全性和合规性流程来使用 IBM Cloud 服务。
许多 IBM Cloud 服务都可通过 IBM Cloud Satellite 获得，还有更多服务正在开发中。例如，金融服务控制策略配置完成后，就可提供一个许多行业能够访问的合规层。目前可在 IBM Cloud Satellite 位置部署以下服务：Red Hat OpenShift on IBM Cloud 集群、IBM Cloud Object Storage、IBM Cloud Events Streams、IBM® Cloud Pak 解决方案、IBM Cloud Databases、IBM Cloud Catalog 的软件和中间件以及来自 Red Hat Marketplace 的软件。
客户可以与 IBM Technology Expert 实验室合作并预约咨询，客户可以利用 IBM® Global Business Services 获得专业服务，也可以利用 IBM Business Partner Ecosystem 获取基础架构和构建服务。
不，您无需购买硬件，但您需要有基础架构来支持您部署 IBM Cloud Satellite 位置。您的基础架构环境可以是本地数据中心，使用另一个云供应商，或在可兼容的边缘设备上。对于本地环境，我们支持裸机 x86 服务器以及 VMWare 等虚拟化技术。此外，IBM 的 Fusion HCI 是一种超融合、一站式企业级解决方案，可将卫星位置“打包”。
您可以访问我们的合作伙伴页面，了解其他基础架构合作伙伴。
您可以使用内置 IBM Cloud Satellite Link，控制和审计各位置之间的网络流量和通信流。您还可以使用 IBM Cloud 监测和记录服务来整合日志、度量和警报。