主页 计算和服务器 Satellite IBM Cloud Satellite
快速构建应用程序，随时随地运行。
体验演示 发射卫星
数据中心的工程师使用连接到 IBM z16 的计算机
构建更快。更为安全。可随时随地运行。

通过与 IBM Cloud 进行安全且可审计的通信，在本地、边缘计算和公有云环境中一致地部署和运行应用程序。

任意位置均可使用通用云服务套件，包括工具链、数据库和 AI 功能。由 IBM Cloud Satellite 托管的分布式云解决方案提供云服务、API、访问策略、安全控制和合规管理等功能。
观看我们的网络研讨会重播：

随处利用安全云：面向 Kube、依赖 Kube、利用 Kube。

使用方法

利用云服务访问您的本地数据，获得洞察分析 借助 Satellite Connector 来利用 watsonx 和 Cloud Pak for Data 等 IBM Cloud 服务，从本地资源中生成洞察分析，同时保持 Satellite 通信的安全性和可审计性，并尽可能减少占地面积。 了解更多
在数据中心内使用公有云服务 将公共云服务的灵活性和敏捷性融汇至安全运行的本地数据中心。快速构建新应用程序，同时保持强有力的监管控制。 了解更多
在边缘开展实时分析 数据在哪里生成就在哪里处理，减少延迟时间，实现即时操作。即时扩展至新位置，并通过单一控制台执行所有管理操作。 阅读博客
充分利用开放架构 通过广泛分布的 5G 部署策略，在全球范围内协调一致地运行工作负载。了解哪些应用程序正在运行、运行位置以及运行时间。提高可审计性。
IBM Cloud Satellite Connector 通过公共网络接口进行安全连接，同时维护本地应用程序和服务的数据主权。 了解更多
将 AI 功能引入企业数据 在所有环境中采用协调一致的数据和 AI 服务套件。将分析工具引入企业数据，以降低延迟、减少数据输出费用，满足存储所在地要求。 阅读博客
优势 灵活的基础架构选项

采用企业所配置的 AWS、Azure 或 Google Cloud 基础架构、企业本地硬件或从 IBM 或 IBM 合作伙伴处购买的设备。

 不断扩大的服务和软件目录

为所有位置配备 API 驱动的云服务，并由 IBM 将之作为服务运行。

 协调一致的运行经验

采用单个仪表板集中处理来自所有位置的可观测性和管理操作。

 您所在位置的安全性

将访问策略、日志记录、监测和其他控制措施扩展至所有位置。
通过简化云端和本地部署的“第 2 天”操作加速创新 为团队留出所需时间专门处理重要事项。IBM 提供托管服务，消除了企业内部开发运维 (DevOps) 和 SRE 资源负担过重的需求。 真正的多云配置

将 IBM 和其他云服务（AWS、Azure 和 Google）的计算基础架构用作 IBM Cloud Satellite 的位置。

 作为服务使用

可供用户选用的 IBM Cloud 产品包括 Red Hat OpenShift、IBM Cloud Databases、 IBM Cloud Pak for Data 等等，并将推出更多产品。

 无需特殊网络配置

Satellite Link 可与企业现有网络配置和安全状况配合使用，而无需使用其他方式。

 深入了解行业云

探索面向金融服务和电信行业的 IBM 云产品。
特色服务 Red Hat OpenShift on IBM Cloud

采用 IBM Cloud Satellite，在所有环境配置的通用容器平台上运行应用程序。

 IBM Cloud Databases

可以借助 IBM Cloud Satellite，将数据库即服务 (databases-as-a-service) 部署至应用程序所在位置。

 IBM Cloud Event Streams

创建一个混合环境，将公有云服务的可扩展性和按需灵活性注入在安全私有云中运行的应用程序和数据。
IBM Cloud Satellite 说明

通过视频、播客、教程等浏览 IBM Cloud Satellite。

 查看所有资源 利用边缘创新

American Tower 利用 5G 和 AI 通过 IBM Cloud Satellite 推动跨行业的边缘应用程序。这可以支持他们在将车辆运送至经销商之前快速将软件更新传输到车辆。

 

 阅读新闻 安全始终有保障，且随处可控

IBM Cloud Satellite 现在可将金融服务级别的基准控制策略扩展至任何环境中，提供了一套可靠的安全、合规和风险管理控制功能。

 阅读新闻 隐私：医疗保健的重要组成部分

德国美因茨大学 (Mainz) 医学中心与 IBM 合作开发了四项应用程序，成功将安全性与敏捷性予以完美融合，大幅简化了新冠疫情期间的操作流程。

 阅读成功案例

常见问题

借助 IBM Cloud Satellite，可以使用单个 API 创建 IBM Cloud Satellite 位置，然后从任何云、本地数据中心或边缘添加主机。接着即可随时随地使用 IBM Cloud 服务。针对这些环境，可以协调一致地部署、管理和控制企业工作负载。

可在所选位置直接运行工作量，以更好满足法律要求、合规标准、数据运行速度以及网络延迟等要求。同时还可以使用高度安全的 IBM Cloud 服务，实现应用程序现代化，并加快开发速度。

了解如何安装 OpenShift CLI

IBM Cloud Satellite Config 针对企业应用程序，提供了一个全局视图，同时还为配置和应用程序开发配备了相应的控制权限。您可通过单个仪表板，在云、本地和边缘环境中管理 Kubernetes 资源的部署，从而获得对企业应用和操作的全局可视化管理。

每个 IBM Cloud Satellite 位置均通过名为 Satellite Link 的加密 TLS 隧道连接至 IBM Cloud。可以使用 IBM Cloud Satellite 位置的 IBM Cloud 服务，以高度安全的方式访问相关链接。可遵照与 IBM Cloud 相同的安全性和合规性流程来使用 IBM Cloud 服务。

许多 IBM Cloud 服务都可通过 IBM Cloud Satellite 获得，还有更多服务正在开发中。例如，金融服务控制策略配置完成后，就可提供一个许多行业能够访问的合规层。目前可在 IBM Cloud Satellite 位置部署以下服务：Red Hat OpenShift on IBM Cloud 集群、IBM Cloud Object StorageIBM Cloud Events StreamsIBM® Cloud Pak 解决方案IBM Cloud Databases、IBM Cloud Catalog 的软件和中间件以及来自 Red Hat Marketplace 的软件。

客户可以与 IBM Technology Expert 实验室合作并预约咨询，客户可以利用 IBM® Global Business Services 获得专业服务，也可以利用 IBM Business Partner Ecosystem 获取基础架构和构建服务。

不，您无需购买硬件，但您需要有基础架构来支持您部署 IBM Cloud Satellite 位置。您的基础架构环境可以是本地数据中心，使用另一个云供应商，或在可兼容的边缘设备上。对于本地环境，我们支持裸机 x86 服务器以及 VMWare 等虚拟化技术。此外，IBM 的 Fusion HCI 是一种超融合、一站式企业级解决方案，可将卫星位置“打包”。

您可以访问我们的合作伙伴页面，了解其他基础架构合作伙伴。

您可以使用内置 IBM Cloud Satellite Link，控制和审计各位置之间的网络流量和通信流。您还可以使用 IBM Cloud 监测和记录服务来整合日志、度量和警报。
演示

参与 Satellite GUI 演示环境导览。推荐启用全屏模式。
采取后续步骤

与 IBM Cloud Satellite 技术负责人会面，讨论如何实现组织目标。

 启用 IBM Cloud Satellite 位置

根据需要随时随地使用 IBM Cloud 服务。注册 IBM Cloud 帐户。

 深入了解 IBM Cloud Satellite 加入 IBM Cloud 用户社区

咨询 IBM Cloud Satellite 生态系统专家，并与其他云技术 IT 运营经理、解决方案架构师、SRE 和其他寻求分布式云服务的专业人士会面。

 立即加入