通过与 IBM Cloud 进行安全且可审计的通信，在本地、边缘计算和公有云环境中一致地部署和运行应用程序。

任意位置均可使用通用云服务套件，包括工具链、数据库和 AI 功能。由 IBM Cloud Satellite 托管的分布式云解决方案提供云服务、API、访问策略、安全控制和合规管理等功能。