一站式界面监控是一种 IT 和网络管理策略，用于将多个监控工具和数据订阅源整合到一个界面中，使 IT 团队能够统一了解其应用程序、网络和系统的运行状况和性能。IBM® Instana® Observability 提供所有这些及其他功能。
Instana 可以轻松地与应用程序和基础架构环境集成，并将多个工具的性能数据整合到单个仪表板中，从而让企业可以集中了解其全部 IT 资产。此一站式界面视图使 IT 团队能够轻松地实时关联指标、跟踪和日志。凭借 AI 驱动的分析和自动根本原因分析，Instana 有助于在问题变得严重之前加以识别和解决，从而实现整个 IT 生态系统的最佳性能和可用性。
Instana 自动发现并映射所有基础架构组件、服务及其依赖关系。此举可确保自动检测并映射新的实例、容器和应用程序。AI 驱动的分析可以检测环境的变化，并相应地更新依赖关系图。
Instana 提供一站式监控解决方案，让 DevOps、SRE、平台和 ITOps 团队所有成员均能获取所需数据及上下文。这种协作方法使团队能够轻松分享洞察、排除故障并更快地解决问题。
Instana 与其它监控工具（例如 IBM Turbonomic等日志管理和网络监控工具）集成，以提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图，无需插件或应用程序重启。