主页 IT 自动化 Instana 一站式界面监控
通过单一仪表板全面集中地了解整个 IT 生态系统的运行状况和性能
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插图描绘了包含警报、错误和基础架构视图的单个仪表板

一站式界面监控是一种 IT 和网络管理策略，用于将多个监控工具和数据订阅源整合到一个界面中，使 IT 团队能够统一了解其应用程序、网络和系统的运行状况和性能。IBM® Instana® Observability 提供所有这些及其他功能。

Instana 可以轻松地与应用程序和基础架构环境集成，并将多个工具的性能数据整合到单个仪表板中，从而让企业可以集中了解其全部 IT 资产。此一站式界面视图使 IT 团队能够轻松地实时关联指标、跟踪和日志。凭借 AI 驱动的分析和自动根本原因分析，Instana 有助于在问题变得严重之前加以识别和解决，从而实现整个 IT 生态系统的最佳性能和可用性。
具体功能
获得您的IT环境的集中视图 Instana 提供混合和多云环境中所有应用程序、微服务、服务器、数据库和基础架构的统一视图。此单一事实来源使 IT 团队能够迅速识别问题并排除故障。可以通过可定制的仪表板、图表和报告，全面了解整个环境的运行状况和性能。
通过全栈监控获得实时可见性 Instana 提供对整个基础架构中所有事务的实时监控和端到端跟踪。这种深入的能见度有助于 IT 团队识别性能问题的根本原因，并加快解决问题。
优化性能、可用性和用户体验 Instana 提供丰富的指标和分析，包括代码级别性能数据和详细的事务跟踪。实时图直观地展示了所有应用程序、服务和基础架构组件的互连方式。这些洞察使 IT 团队能够优化应用程序性能，提高可用性并提供更出色的用户体验。
通过自动化消除手动操作

Instana 自动发现并映射所有基础架构组件、服务及其依赖关系。此举可确保自动检测并映射新的实例、容器和应用程序。AI 驱动的分析可以检测环境的变化，并相应地更新依赖关系图。
打破孤岛，改善跨职能协作

Instana 提供一站式监控解决方案，让 DevOps、SRE、平台和 ITOps 团队所有成员均能获取所需数据及上下文。这种协作方法使团队能够轻松分享洞察、排除故障并更快地解决问题。

成功案例

开车的男人
Dealerware 大幅缩短等待时间

自使用 Instana 获得基于云的容器可观测性以来，Dealerware 的 DevOps 团队将交付等待时间缩短了 98%，从 10 分钟缩短到将近 12 秒。该团队继续使用 Instana，致力实现等待时间低于 250 毫秒的目标。

300 +项受支持的技术

Instana 与其它监控工具（例如 IBM Turbonomic等日志管理和网络监控工具）集成，以提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图，无需插件或应用程序重启。

 探索所有支持的技术
相关用例 云迁移

使用 IBM Instana Observability 进行云迁移可帮助企业规划和执行云迁移，同时在每个步骤中保持应用程序性能和稳定性。

 云监控

使用 IBM Instana Observability 进行云监控，有助于监控混合云生态系统的运行状况和性能，以充分利用云迁移投资。

采取后续步骤

利用 IBM Instana Observability，企业中的每个人都能以用户友好的方式访问他们想要的数据和需要的环境，快速预防和修复问题。

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