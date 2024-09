一站式界面监控是一种 IT 和网络管理策略,用于将多个监控工具和数据订阅源整合到一个界面中,使 IT 团队能够统一了解其应用程序、网络和系统的运行状况和性能。IBM® Instana® Observability 提供所有这些及其他功能。

Instana 可以轻松地与应用程序和基础架构环境集成,并将多个工具的性能数据整合到单个仪表板中,从而让企业可以集中了解其全部 IT 资产。此一站式界面视图使 IT 团队能够轻松地实时关联指标、跟踪和日志。凭借 AI 驱动的分析和自动根本原因分析,Instana 有助于在问题变得严重之前加以识别和解决,从而实现整个 IT 生态系统的最佳性能和可用性。