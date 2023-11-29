智能车队管理系统可以帮助组织实现环境、社会和治理 (ESG) 目标。例如，车队提供商可以发挥关键作用，通过跟踪油耗和其他诊断数据，最大限度地减少组织的经济足迹。这样做还可以防止车辆发生故障并避免昂贵的车辆购置支出，有助于提高车队绩效。

车队管理还有助于获得更积极的车辆检查结果。即使车辆运行完全正常，检查结果不佳也可能导致停运。车队管理可提供预测性或预防性维护，以保证车辆的正常使用。

最后，通过实施多种车队管理解决方案，公司可以改善维护工作、避免临时取消，并增加客户数量。这有助于提高客户满意度和盈利能力。