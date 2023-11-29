车队管理涵盖系统、流程和工具，确保组织的商用车辆在整个生命周期内得到维护。
它还涉及车队驾驶员管理、车队运营优化以及资产利用率的提高——这些都属于企业资产管理范畴。
根据组织的不同，车队可涵盖商用车、货运卡车甚至飞机。一些组织可能会组建自己的车队，而其他组织可能选择雇用车队管理公司。通过适当的车队管理，组织可以提高效率、降低成本并确保其业务符合最新法规。
智能车队管理系统可以帮助组织实现环境、社会和治理 (ESG) 目标。例如，车队提供商可以发挥关键作用，通过跟踪油耗和其他诊断数据，最大限度地减少组织的经济足迹。这样做还可以防止车辆发生故障并避免昂贵的车辆购置支出，有助于提高车队绩效。
车队管理还有助于获得更积极的车辆检查结果。即使车辆运行完全正常，检查结果不佳也可能导致停运。车队管理可提供预测性或预防性维护，以保证车辆的正常使用。
最后，通过实施多种车队管理解决方案，公司可以改善维护工作、避免临时取消，并增加客户数量。这有助于提高客户满意度和盈利能力。
车队经理确定何时需要新车、车辆须满足哪些要求以及是否需要更换旧车。
车队经理负责对车辆进行预防性维护，以避免发生故障、平衡维护成本与维护计划、处理维修工作，使车队保持正常运转。
车队经理招募驾驶员，管理他们的工作流程并努力留住人才。他们还通过实施适当的培训、监控驾驶员行为和优化安全程序来保证驾驶员的安全。
车队经理负责燃油管理，包括规划首选加油地点、创建燃油使用情况跟踪流程以及降低整个车队的燃油成本。
车队经理负责监督服务时间 (HOS)、电子记录设备 (ELD) 和其他监管要求，确保所有驾驶员的操作完全合规。
车队经理对比车队成本，集中汇总数据并执行路线优化，以提升成本节约效益并减少停机时间。许多人使用车队管理解决方案或车队管理软件来实现上述任务的自动执行与优化。
车队管理软件为车队管理者提供实时后勤平台，从车队跟踪、驾驶员管理到天气和交通预测，多项事务均可编排协调。 车队管理解决方案还可改善燃油使用情况，提供关键车辆指标和车队数据，确保符合法规要求，优化车队运营。
虽然车队管理软件与公司管理出入库的运输管理系统相似，但其不同之处在于系统更为强大健全，且完全专注于商业车队。
车队管理软件的部分常见功能包括：
如果组织希望构建强大的车队管理计划，应考虑这些因素：
面向未来的车队管理战略在起步阶段就需要大量投资。部分初始成本包括为车辆添加车载通信系统、购买软件或获取软件许可证，以及重新培训员工。
车队规模各不相同，从电动自行车到飞机均可涵盖。拥有多种车辆的大型车队需要对每种类型的车辆采取不同方法，在预防性维护方面尤是如此。
随着组织转向更先进的、由软件引导的车队管理方法，他们需要掌握最新技术、更新和更换硬件，并管理其技术堆栈。
