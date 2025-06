尽管超融合基础设施 (HCI) 可能并不适合所有应用程序,但相较于更传统类型的 IT 基础设施相比,它确实提供了许多优势。值得注意的是,HCI 通过自动汇集资源,并根据需要动态分配这些资源来提高 IT 效率。通过自动化,HCI 可以帮助减轻 IT 团队的负担,并消除孤立或手动操作流程。HCI 的一些额外优势包括: