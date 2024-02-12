为了将计算、网络和存储功能整合到一个可管理的系统中，采用融合方法的数据中心将服务器、存储和网络等组件集成到单一的预设解决方案中，这些解决方案由模块化或专用硬件组成。

与非融合系统相比，CI 系统确实简化了部署和管理，但未能充分利用软件虚拟化的优势。虽然融合基础设施的某些元素是组合在一起的，但这些系统仍然需要多个独特的硬件（可能是专业的、昂贵的）和 IT 支持来集成和管理整个系统。