实际上，SDS 在组织的广泛存储环境中对各种类型的存储设备和系统进存储资源的抽象整合。传统的网络直连存储 (NAS) 或存储区域网络 (SAN) 系统通常依赖于专有硬件或供应商特定的软件，而 SDS 解决方案通常使用商用硬件，例如任何行业标准或 x86 Server，并且能够整合其他不兼容的系统。

通过抽象，SDS 可实现基于策略的配置和动态存储资源管理，不受所使用的特定存储硬件的限制。SDS 利用虚拟化技术创建统一的存储资源池，这些资源可以通过自动化或软件支持的仪表板界面手动进行动态分配。

传统的数据存储基础设施通常由多个存储硬件组成，每个存储硬件都由专有软件进行管理。这种方法往往会导致结构僵化，受限于不灵活的供应商或制造商系统，从而使维护、数据迁移和扩展变得更加困难。此外，由于传统存储技术会导致数据孤岛和系统复杂性增加，数据碎片化和数据可见性降低也成为更大的问题。

SDS 使组织摆脱对专有基础设施的依赖，并可以自由选择最适合其需求的供应商和硬件。抽象存储还提供更高的灵活性、效率和更快的扩展能力，能够独立于其他数据中心组件（如计算和网络资源）按需扩展特定的存储资源。