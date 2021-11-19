什么是网络附加存储 (NAS)？

横向扩展文件存储 (FBS)：横向扩展 FBS 或横向扩展 NAS 是指增加系统中的硬盘数量以扩展存储容量。根据上述 IDC 调查，“41% 的受访者已在数据中心内的横向扩展 FBS 上部署了超过 40% 的应用程序和/或工作负载。”这项市场调研还表明，部署在此类存储系统上的工作负载将会继续与公有云文件服务同步增长。不过，与其他存储提供商相比，横向扩展 FBS 的成本尤其有吸引力。

NAS 网关：NAS 网关将 NAS 与 SAN 存储架构相结合，有助于解决传统 NAS 的一些局限性。虽然 NAS 可以通过简单地添加更多硬盘驱动器来进行扩展，但该方法需要将新磁盘引入网络，从而需要在新驱动器上重新映射文件引用。NAS 网关将存储系统分开，允许各个服务器独立于彼此进行扩展。

不同类型的可用 NAS 系统也可以由其用户群来定义。

• 大企业：高端 NAS 设备有足够的磁盘来支持独立磁盘冗余阵列 (RAID) 配置，此类配置将多个硬盘组合起来，以提升性能。

• 小企业或消费级 NAS：此类 NAS 系统面向的是需要集中式文件存储的居家用户，多名员工可通过路由器、PC 和移动设备访问该文件存储。此外，消费级 NAS 还可以作为文件服务器、打印服务器、备份系统和多媒体服务器运行。根据 360 Research Reports（链接位于 ibm.com 以外）的数据，2021 年至 2027 年间，该细分市场在美国预计将以 7.3% 的复合年增长率增长。