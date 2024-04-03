存储区域网络 (SAN) 是针对特定环境量身定制的专用网络，整合了服务器、存储系统、网络交换机、软件和服务。
计算机内存和本地存储资源可能无法为企业应用程序提供足够的存储空间、存储保护、多用户访问或速度和性能。因此，除了网络直连存储 (NAS) 以外，大多数组织还采用某种形式的 SAN 以提高效率和改善数据管理。
传统上，仅有限数量的存储设备可以连接到服务器，从而限制了网络的存储容量。但 SAN 提高了网络灵活性，允许一个服务器或多个数据中心的许多异构服务器共享通用的存储资源。SAN 消除网络文件服务器和存储之间的传统专用连接，以及服务器实际拥有和管理存储设备的概念，从而消除了带宽瓶颈。SAN 消除单点故障，从而提高了存储可靠性和可用性。
SAN 也是灾难恢复 (DR) 的最佳选择，因为网络可能包含许多存储设备，包括磁盘、磁带和光学存储。存储资源也可能远离它所使用的服务器。
从受访的 1,900 名高层管理人员获取有关最流行服务器平台的可靠性、性能和安全性洞察。
注册以获取量子分析师报告
计算机内存和本地存储资源可能无法为企业应用程序提供足够的存储、存储保护、多用户访问或速度和性能。 因此，除了网络附加存储 (NAS) 之外，大多数组织还采用某种形式的存储区域网络 (SAN) ，以提高效率，更好地进行数据管理。
传统上，可以连接到服务器的储存设备数量有限，从而限制了网络的存储容量。 但是存储区域网络 (SAN) 引入了网络灵活性，让一台服务器或许多跨多个数据中心的异构服务器能够共享一个公共存储实用程序。存储区域网络 (SAN) 消除了网络文件服务器和存储之间的传统专用连接，以及服务器有效拥有和管理存储设备的概念，这让带宽瓶颈不复存在。 SAN 消除了单点故障，以提高存储可靠性和可用性。
存储区域网络 (SAN) 也是灾难恢复 (DR) 的最佳选择，因为网络可能包含许多存储设备，其中有磁盘、磁带和光存储。 存储实用程序的位置也可能离它所使用的服务器很远。
存储区域网络 (SAN) 解放存储设备，所以存储设备并不在特定的服务器总线上。 它将存储直接附加到网络，由此存储外部化，功能分布于整个组织中。 存储区域网络 (SAN) 还集中存储设备和服务器集群，可能实现更简单、更便宜的集中管理，从而降低总拥有成本。
存储区域网络 (SAN) 通常使用块级存储系统，在几乎不受服务器干预的情况下将数据直接从源传输到目标，让数据移动应用程序能够更好地执行。 但是组织可以使用任意适合其基础架构的网络文件系统 (NFS)。 存储区域网络 (SAN) 还支持多个主机访问连接到新网络架构中同一网络的多个存储设备。 存储区域网络 (SAN) 可以提供以下好处：
提高应用程序可用性
存储独立于应用程序而存在，可通过多种路径访问以提高可靠性、可用性和可服务性。
更好的应用程序性能
存储区域网络 (SAN) 将存储处理从服务器卸载并转移到单独的网络上。
中央和综合
存储区域网络 (SAN) 让更简单的管理、可扩展性、灵活性和高可用性成为可能。
远程站点数据传输和存储
存储区域网络 (SAN) 通过远程复制保护数据免受灾难和恶意攻击。
简单的集中管理
存储区域网络 (SAN) 通过创建存储介质的单个映像来简化管理。
存储区域网络 (SAN) 有时称为服务器背后的网络，它由一个通信基础架构组成，该基础架构提供物理连接，支持任意对任意设备使用互连元件（如交换机和导向器）跨网络桥接。
存储区域网络 (SAN) 也可以看作是存储总线概念的延伸。 这一概念使存储设备和服务器能够通过使用类似的元素（例如局域网 (LAN) 和广域网 (WAN)）进行互连。 存储区域网络 (SAN) 还包括一个组织连接、存储元件和计算机系统的管理层。 该层确保安全和稳健的数据传输。
如今的存储区域网络 (SAN) 创建了将存储连接到服务器的新方法，从而实现了高可用性，改进了性能。 它们将共享存储阵列和磁带库连接到集群服务器用于故障转移的多台服务器。 存储区域网络 (SAN) 可以绕过传统的网络流量瓶颈，以三种方式促进服务器和存储设备之间的直接高速数据传输：
这种传统交互模式的优点在于，多个服务器可以串行或并行访问同一存储设备。
SAN 可用于服务器之间的高速、低延迟和大容量通信。
移动数据而无需服务器干预的功能释放服务器处理器周期以用于其他活动，例如应用程序处理。示例包括将数据备份到磁带设备而无需服务器干预的磁盘驱动器设备或跨 SAN 镜像的远程设备。
大多数存储区域网络的核心是存储区域网络 (SAN) 交换机。 它的唯一目的是在服务器和共享存储池之间移动存储数据流量。 交换机将由存储服务器和设备组成的多个主机服务器互连以创建 存储区域网络 (SAN) 。
一些交换机可以作为独立设备使用，来构建简单的存储区域网络 (SAN) 结构。 其他的可以与其他交换机互连以构建更大的存储区域网络 (SAN) 结构。 存储区域网络 (SAN) 结构主动且智能，是多个 SAN 交换机的非共享互连。 它们增加了存储区域网络 (SAN) 中可能的连接数。 光纤通道主机总线适配器 (HBA) 将交换机连接到文件服务器。
存储区域网络 (SAN) 的核心组件是服务器、存储和网络基础架构。
服务器基础架构是所有存储区域网络 (SAN) 解决方案的根本原因，而此基础架构包含多种服务器平台。 随着服务器整合和互联网商务等举措的出现，对存储区域网络 (SAN) 的需求有所增加，网络存储也愈发重要。
存储系统可以由磁盘系统和磁带系统组成。磁盘系统可以包括 HDD、SSD 或闪存驱动器。磁带系统可以由磁带机、磁带自动装载机和磁带库组成。
存储区域网络 (SAN) 连接由互联包括光纤通道在内的存储设备和服务器的硬件和软件组件组成。 硬件可以包括集线器、交换机、网关、导向器和路由器。 该软件包括存储区域网络 (SAN) 管理软件。
存储区域网络 (SAN) 协议是一种连接类型，用于确定设备和交换机在 SAN 结构中相互通信的方式。 存储区域网络 (SAN) 可以使用一种或多种协议。 某些设备是多协议路由器和设备。
多协议路由器和设备提供了经过改善的可扩展性、安全性和可管理性。 它们让独立存储区域网络 (SAN) 结构中的设备能够进行通信，而无需将结构合并到单个大型元存储区域网络 (SAN) 结构中。 根据制造商的不同，多协议路由器和设备支持许多协议，如服务器消息块 (SMB)，并提供分区等自身功能。 以下是存储区域网络 (SAN) 连接类型的列表：
互联网小型计算机系统接口 (iSCSI) 是一种基于 IP 的标准协议，用于通过网络链接数据存储设备，并通过 IP 网络传输 SCSI 命令以传输数据。通过将 iSCSI 协议用于基于 IP 的 SAN，客户端可以将同一网络技术用于存储、存储管理和数据网络。由于 iSCSI 使用传输控制协议/互联网协议 (TCP/IP)，因此，iSCSI 还适合在几乎任何物理网络上运行。
光纤通道协议 (FCP) 是光纤通道 (FC) 网络上使用的串行 SCSI 命令协议。 它提供比局域网 (LAN) 更高的吞吐量。 它是一种主要用于存储网络的千兆速网络技术，是开放系统的标准协议。 FCP 最早用于超级计算机领域，已成为企业存储区域网络 (SAN) 的标准连接类型。
以太网光纤通道 (FCoE) 是一种通过以太网路由 FC 数据包的协议。 它可以提高存储区域网络 (SAN) 基础架构的灵活性和简易性。 它用一个可以传输两种类型的数据 （IP 数据包和存储数据）的设备取代了 LAN 和 SAN 的专用交换解决方案。 这些部署称为融合网络。
IP 光纤通道 (FCIP) 也称为光纤通道隧道或存储隧道。该方法允许将光纤通道信息通过 IP 网络以隧道方式进行传输。大多数组织拥有现有的 IP 基础设施，因此，他们发现能够以相对较低的成本链接地理位置分散的 SAN 非常有吸引力。
光纤通道非易失性内存主机控制器接口规范 (FC-NVMe) 是一种主机控制器接口和存储协议。它通过计算机的高速外围组件互连高速 (PCIe) 总线加速企业与客户系统和固态硬盘 (SSD) 之间的数据传输。
与直连存储 (DAS) 不同，基于网络的存储允许多个计算机通过网络进行访问，从而更好地进行数据共享和协作。它的异地存储功能还使其更适合备份和数据保护。网络直连存储 (NAS) 和存储区域网络 (SAN) 是两种典型的基于网络的存储设置。
NAS 通常是由冗余存储容器或独立磁盘冗余阵列 (RAID) 组成的单个设备。SAN 存储可以是多个设备的网络，包括 SSD 和闪存存储、混合存储、混合云存储、备份软件和设备以及云存储。请务必选择适合您的用例的存储。以下是 NAS 和 SAN 的不同之处：
移动更多数据，同时支持 VMware、混合云和大数据要求等虚拟化。 使用智能高速网络结构连接服务器和存储，并为各种企业规模的存储区域网络 (SAN) 环境获得可靠、可扩展、高性能的光纤通道连接。
SAN 交换机是存储区域网络的核心。 它们在服务器和共享存储池之间移动存储数据流量，并将由存储服务器和设备组成的多个主机服务器互连以创建存储区域网络 (SAN) 。 在此处为企业和中小型企业查找可扩展且价格合理的解决方案。
IBM Storage Networking c 型系列为任务关键型应用程序、海量数据、固态驱动器和基于云的环境提供了面向未来的存储连接。 它们使用单一的、经过验证的操作系统和集中管理平台来实现渐进式采用和一致的存储区域网络 (SAN) 操作。
现有的 IT 基础设施可能会使转变为混合云模式比预期更加困难，从多个云平台到容器化工作负载快速增长，其复杂性不一而足。IBM 混合云存储解决方案在本地和混合云存储环境中轻松且无缝地部署支持容器的企业存储，从而简化存储策略。
全闪存存储系统可以帮助您从海量数据中快速获得最大价值，为您的企业带来竞争优势。借助 IBM 全闪存存储解决方案，您可以利用创新和企业级功能，为各种规模的部署简化存储管理。
不同的组织具有不同的存储要求。甚至同一组织中的不同应用程序也可能具有不同的需求，例如入口点、性能、可扩展性、数据服务、功能和可用性。借助 IBM 混合存储解决方案，根据您的确切业务需求量身定制混合存储系统。