网络直连存储 (NAS) 是集中式服务器，允许多个用户通过 Wi-Fi 或以太网电缆通过 TCP/IP 网络来存储和共享文件。
NAS 有时也称为 NAS 盒子、NAS 单元、NAS 服务器或 NAS 机头。
NAS 提供了一种经济实惠且易于维护的网络存储选项。虽然 NAS 技术已存在数十年，但近年来其采用率有所回升。
Fortune Business Insights 的一份报告估计，到 2023 年，网络直连存储市场的规模为 346.2 亿美元。该研究预计 NAS 市场将从 2024 年的 403.3 亿美元增长到 2032 年的 1295.2 亿美元，在预测期内的复合年增长率 (CAGR) 为 15.7%。对有效存储技术的需求与日常数据的激增息息相关。与传统的私有云存储相比，NAS 的成本效益也推动了市场增长。1
对于企业业务而言，网络直连存储 (NAS) 在促进集中式文件共享、数据备份、应用程序存储、媒体文件管理、远程访问和长期归档方面发挥着关键作用。随着存储海量数据的需求持续增长，存储技术的发展方向是能够集成云 NAS 和本地 NAS 的混合云存储环境。
NAS 的企业用例包括以下内容：
NNAS 网关将 NAS 与 SAN 存储架构相结合，有助于解决传统 NAS 的一些局限性。虽然 NAS 可以通过添加更多硬盘驱动器来进行扩展，但该方法需要将新磁盘引入网络，从而需要在新驱动器上重新映射文件引用。NAS 网关将存储系统分开，可支持各个服务器独立于彼此进行扩展。
无论是在企业级还是小型企业或消费级 NAS 环境中，不同类型的可用 NAS 系统也由其用户群定义。
高端 NAS 设备具有足够的磁盘来支持独立磁盘冗余阵列 (RAID) 配置，该配置将多个硬盘驱动器组合在一个 RAID 托架中，可提高性能并在 NAS 驱动器出现故障时保护数据。
此类 NAS 系统面向需要集中式文件存储的家庭用户，可供多个工作人员可通过路由器、个人电脑和移动设备进行访问。消费级 NAS 还可以作为文件服务器（存储服务器）、打印服务器、备份系统和多媒体服务器运行。360 Research Reports 的一项研究预计，2021 年至 2027 年间，该细分市场在美国的复合年增长率将达到 7.3%。3
与连接到网络的 NAS 系统不同，DAS 设备通常连接到计算机。DAS 还可以通过 USB 或 Thunderbolt 电缆连接到外部驱动器，尽管这种情况并不常见。
虽然 DAS 设备成本低、易于配置，但其可扩展性有限。由于无法通过网络访问存储空间，可用的外部端口数量限制了对文件的访问。此外，随着组织规模的扩大，DAS 系统的备份成本会越来越高。
存储区域网络 (SAN) 系统与 NAS 的不同之处在于，前者提供的是块级存储，而后者提供的是文件级存储。SAN 系统的特征还包括借助诸如光纤通道这类高速网络，来实现对存储单元的数据访问。
此外，NAS 使用由冗余存储容器或 RAID 组成的单一设备，而 SAN 存储则使用一个设备网络，包括 SSD 和闪存存储、云存储等。
结构化事务工作负载通常由 SAN 系统处理，而非结构化工作负载通常由 NAS 部署管理。最后，SAN 设置可能成本更高且更复杂。
随着数据存储需求的不断扩大，NAS 存储设备和相关技术的范围也越来越广。NAS 供应商包括：
对于家庭或小型企业用户来说，除企业级 NAS 外，开源 NAS 软件（例如 Rockstor、OpenFiler）也是满足其存储需求的一种经济高效的方式。
通过整合 NAS 设备与基于云的平台，用户可在 NAS 设备和云服务之间同步数据，从而提高数据的可访问性和冗余性。
根据行业专家的预测，到 2025 年，所有最新数字数据工作负载中，超过 95% 的部分都将转移到基于云的平台（2021 年该比例为 30%），从而进一步推动 NAS 市场的发展。4
小型企业和大型企业继续依赖 NAS 获得以下优势：
NAS 系统提供 Wi-Fi 连接，支持远程访问，促进分布式员工队伍之间的协作。此外，还可处理来自不同类型客户端（例如，UNIX、Microsoft Windows、Apple 的 Mac OS 等）的请求。此功能模仿私有云，但价格却不像基于云的对象存储那样高昂。
NAS 节点可以通过增加硬盘数量或容量来轻松扩展其存储容量。这种易于部署的特点，使 NAS 成为一种很有吸引力的解决方案。
NAS 系统具有成本效益，因为它们易于维护，并且比专用服务器更经济。
NAS 设备会自动备份数据，与外部硬盘驱动器相比，能够提供更高的备份灵活性。
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1 2024-2032 年网络直连存储市场规模、份额和行业分析（按企业类型（SoHo：< 10 FTE，中型企业：< 1,000 FTE，大型企业：> 1,000 FTE）、存储解决方案（纵向扩展型 NAS 和横向扩展型 NAS））以及区域预测，Fortune Business Insights，2024 年 7 月 15 日
2《横向扩展 NAS：未来是什么？》，IDC，2020 年 8 月
3 2021-2027 年全球中小型企业和消费级 NAS 市场规模、现状和预测，360 Research 报告，2021 年 3 月 23 日
4 2024-2032 年网络直连存储市场规模、份额和行业分析（按企业类型（SoHo：< 10 FTE，中型企业：< 1,000 FTE，大型企业：> 1,000 FTE）、存储解决方案（纵向扩展型 NAS 和横向扩展型 NAS））以及区域预测，Fortune Business Insights，2024 年 7 月 15 日