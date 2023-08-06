NAS 有时也称为 NAS 盒子、NAS 单元、NAS 服务器或 NAS 机头。

NAS 提供了一种经济实惠且易于维护的网络存储选项。虽然 NAS 技术已存在数十年，但近年来其采用率有所回升。



Fortune Business Insights 的一份报告估计，到 2023 年，网络直连存储市场的规模为 346.2 亿美元。该研究预计 NAS 市场将从 2024 年的 403.3 亿美元增长到 2032 年的 1295.2 亿美元，在预测期内的复合年增长率 (CAGR) 为 15.7%。对有效存储技术的需求与日常数据的激增息息相关。与传统的私有云存储相比，NAS 的成本效益也推动了市场增长。1

对于企业业务而言，网络直连存储 (NAS) 在促进集中式文件共享、数据备份、应用程序存储、媒体文件管理、远程访问和长期归档方面发挥着关键作用。随着存储海量数据的需求持续增长，存储技术的发展方向是能够集成云 NAS 和本地 NAS 的混合云存储环境。

NAS 的企业用例包括以下内容：