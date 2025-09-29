虚拟桌面基础架构 (VDI)



在 VDI 部署模式中，操作系统运行在数据中心服务器上托管的虚拟机 (VM) 上。 桌面映像通过网络传输到最终用户的设备，最终用户可以在此与桌面（以及底层应用程序和操作系统）进行交互，就如同它们位于本地一样。

VDI 为每个用户提供了运行各自操作系统的专用虚拟机。 操作系统资源（驱动程序、CPU、内存等）从名为管理程序的软件层运行，该软件层模拟这些系统资源的输出，管理多个虚拟机的资源分配情况，并允许它们在同一台服务器上并行运行。

VDI 的一个关键优势在于，它可以为最终用户的设备提供 Windows 10 桌面和操作系统。 但是，由于 VDI 仅支持每个 Windows 10 实例一个用户，因此每个 Windows 10 用户都需要一个单独的虚拟机。

远程桌面服务 (RDS)

在远程桌面服务 (RDS)（也称为远程桌面会话主机，即 RDSH）中，用户通过 Microsoft Windows Server 操作系统远程访问桌面和 Windows 应用程序。 应用程序和桌面映像通过 Microsoft 远程桌面协议 (RDP) 来提供。 该产品以前称为 Microsoft 终端服务器，自最初发布以来，基本保持不变。

从最终用户的角度来看，RDS 和 VDI 没有区别。 但是，由于 Windows Server 的一个实例可支持的并发用户数与服务器硬件可处理的并发用户数一样多，因此 RDS 可能是一种更具成本效益的桌面虚拟化选项。 此外，值得注意的是，经过测试或认证可在 Windows 10 上运行的应用程序可能并未在 Windows Server 操作系统上测试或认证其运行情况。

桌面即服务 (DaaS)

在 DaaS 中，虚拟机由第三方提供商托管在基于云的后端。 DaaS 易于扩展，比本地部署解决方案更灵活，并且通常比许多其他桌面虚拟化选项的部署速度更快。

与其他类型的云桌面虚拟化一样，DaaS 具有云计算的众多常规优势，包括支持不断变化的工作负载和存储需求、基于使用的定价以及几乎可以从任何联网设备访问应用程序和数据的能力。 DaaS 的主要缺点是功能和配置无法完全按需定制。