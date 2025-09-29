虚拟桌面基础架构 (VDI)
在 VDI 部署模式中，操作系统运行在数据中心服务器上托管的虚拟机 (VM) 上。 桌面映像通过网络传输到最终用户的设备，最终用户可以在此与桌面（以及底层应用程序和操作系统）进行交互，就如同它们位于本地一样。
VDI 为每个用户提供了运行各自操作系统的专用虚拟机。 操作系统资源（驱动程序、CPU、内存等）从名为管理程序的软件层运行，该软件层模拟这些系统资源的输出，管理多个虚拟机的资源分配情况，并允许它们在同一台服务器上并行运行。
VDI 的一个关键优势在于，它可以为最终用户的设备提供 Windows 10 桌面和操作系统。 但是，由于 VDI 仅支持每个 Windows 10 实例一个用户，因此每个 Windows 10 用户都需要一个单独的虚拟机。
远程桌面服务 (RDS)
在远程桌面服务 (RDS)（也称为远程桌面会话主机，即 RDSH）中，用户通过 Microsoft Windows Server 操作系统远程访问桌面和 Windows 应用程序。 应用程序和桌面映像通过 Microsoft 远程桌面协议 (RDP) 来提供。 该产品以前称为 Microsoft 终端服务器，自最初发布以来，基本保持不变。
从最终用户的角度来看，RDS 和 VDI 没有区别。 但是，由于 Windows Server 的一个实例可支持的并发用户数与服务器硬件可处理的并发用户数一样多，因此 RDS 可能是一种更具成本效益的桌面虚拟化选项。 此外，值得注意的是，经过测试或认证可在 Windows 10 上运行的应用程序可能并未在 Windows Server 操作系统上测试或认证其运行情况。
桌面即服务 (DaaS)
在 DaaS 中，虚拟机由第三方提供商托管在基于云的后端。 DaaS 易于扩展，比本地部署解决方案更灵活，并且通常比许多其他桌面虚拟化选项的部署速度更快。
与其他类型的云桌面虚拟化一样，DaaS 具有云计算的众多常规优势，包括支持不断变化的工作负载和存储需求、基于使用的定价以及几乎可以从任何联网设备访问应用程序和数据的能力。 DaaS 的主要缺点是功能和配置无法完全按需定制。
VDI 是一个主流选择，因为 VID 提供了熟悉的计算模型（也就是物理桌面计算）的虚拟化版本。 但是实施 VDI 要求您自行管理基础架构的各个方面，包括硬件、操作系统和应用程序，以及管理程序和相关软件。 如果您的 VDI 经验和专业知识有限，这项任务可能具有一定的挑战性。 购买所有基础架构组件可能需要更大的前期投资。
如果 RDS/RDSH 支持您需要运行的特定应用程序，并且您的最终用户只需要访问这些应用程序，而不是完整的 Windows 桌面，那么它可能是一个不错的选择。 RDS 提供的每服务器最终用户密度要高于 VDI，并且系统方面通常比完整的 VDI 环境更便宜，可扩展性也更高。 但是，您的员工确实需要具备必要的技能和经验才能管控 RDS/RDSH 技术。
随着 IT 团队越来越习惯于共享桌面和共享应用程序，DaaS 目前也越来越受欢迎。 总的来说，DaaS 往往是最具成本效益的选择。 它也是最容易管理的，几乎不需要具备基础架构或 VDI 管理的内部专业知识。 DaaS 的可扩展性也很好，涉及运营支出而不是资本支出，对于许多企业来说，这是一种更实惠的成本结构。
虚拟化桌面提供了许多潜在的优势，具体因您选择的部署模式而异。
管理更简单。 桌面虚拟化可以让 IT 团队更轻松地管理员工的计算需求。 您的企业可以为具有类似角色或职能的员工维护单个虚拟机模板，而不必维护在需要进行软件更改时必须重新配置、更新或安装补丁的个人计算机。 这可以节省时间和 IT 资源。
节省成本。 许多虚拟桌面解决方案都能让您将更多的 IT 预算从资本支出转移到运营支出。 由于计算密集型应用程序在通过数据中心服务器上托管的虚拟机交付时需要较少的处理能力，因此桌面虚拟化可以延长陈旧或功能稍逊的最终用户设备的寿命。 本地虚拟桌面解决方案起初可能需要在服务器硬件、管理程序软件和其他基础架构上进行大量投资，这使得基于云的 DaaS （只需按照使用量定期付费）成为更具吸引力的选择。
提高工作效率。 桌面虚拟化使员工可以更轻松地访问企业计算资源。 他们可以通过任何支持的联网设备随时随地展开工作。
支持多种设备类型。 虚拟桌面可以支持从多种设备远程访问桌面，包括笔记本电脑和台式电脑、瘦客户端、零客户端、平板电脑，甚至部分手机。 您可以使用虚拟桌面提供类似工作站的体验并随时随地访问完整桌面，无论最终用户设备本身采用何种操作系统。
更强大的安全性。 在桌面虚拟化中，桌面映像被提取出来，并与用于访问它的物理硬件分离，用于交付桌面映像的虚拟机可以是一个由企业 IT 部门管理的严格受控的环境。
敏捷性和可扩展性。 需要时可以快速、轻松地部署新虚拟机或提供新应用程序，不再需要时也可以轻松将其删除。
更好的最终用户体验。 在实施桌面虚拟化时，最终用户将享受到功能丰富的体验，且不会牺牲他们所依赖的功能，例如打印或访问 USB 端口。
交付虚拟桌面所需的软件取决于您选择的虚拟化方法。
借助虚拟桌面基础架构 (VDI)，桌面操作系统（最常见的是 Microsoft Windows ）在数据中心内运行并管理。 管理程序软件在主机服务器上运行，通过网络为每个最终用户提供虚拟机访问权限。 需要用连接代理程序软件来认证用户、将每个用户连接到虚拟机、监控活动级别以及在连接终止时重新分配虚拟机。 连接代理程序可以与管理程序捆绑在一起，也可以单独购买。
可以使用与 Microsoft Windows Server 操作系统捆绑的实用程序来实施远程桌面服务 (RDS/RDSH)。
如果您选择桌面即服务 (DaaS) 解决方案，则所有软件安装、配置和维护都将由 DaaS 云托管服务提供商处理。 这包括应用程序、操作系统、文件和用户首选项。
在不牺牲性能或保护级别的情况下，支持最终用户随时随地开展工作
在 IBM Cloud® 上构建您的 VDI 环境，获得突破性收益，并与现有环境实现混合集成
IBM Cloud 基础架构即服务 (IaaS) 是面向智慧企业的基础架构。 查找满足您业务需求的合适解决方案。
Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud 使用 Cloud 桌面优化最终用户的性能、安全性与合规性，可帮助企业构建长期、敏捷的远程工作环境。 该解决方案可支持各种具有挑战性的用例，包括流媒体语音和视频、兼容的个人设备以及媒体密集型工作负载。