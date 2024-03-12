可能很难有人记得，曾几何时，企业的整个数据中心可能是在办公室机柜中一台单独的服务器上运行的。

随后出现了虚拟机管理程序，它们用作抽象层，让虚拟机 (VM) 中的应用程序能够在不同的物理硬件安装之间迁移，而这是超大规模数据中心兴起的关键时刻。

在大多数情况下，原有的老式本地数据中心根本无法处理现在生成的数据量，尤其是超大规模应用程序生成的数据。

超大规模数据中心（也称为超大规模企业）占用的物理空间远大于传统的本地数据中心，后者的大小往往在 929 平方米的范围之内。

根据 IDC 对超大规模企业的定义，企业必须使用 5,000 台或更多服务器，并投入至少 929 平方米的专用运营空间，才能被视为真正的超大规模企业。

超大规模设施往往超出这一范围数倍，其建筑面积通常接近 5574 平方米，大约相当于一个标准美式橄榄球场的大小。

虽然这样的大小可能在超大规模企业中非常典型，但比起全球规模最大的存储设施却相差甚远。这一设施正是位于中国内蒙古呼和浩特市和林格尔县的中国电信大型数据中心。该设施耗资 30 亿美元建造，占地面积达 99.4 万平方米，耗电量达 150 兆瓦。（要想直观地表示该设施有多么庞大，不妨想象一下大约 165 个足球场拼接在一起总共占用的空间。）