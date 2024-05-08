数据治理：CSP 的数据治理方法至关重要。它表明他们有正确的政策和程序来成功处理您的数据并对其应用必要的限制。他们还应该能够定期进行审计，证明他们制定的指导方针得到遵守。

服务级别协议 (SLA)：与 CSP 签订的概述主权云环境的服务级别协议 (SLA) 与概述公有或私有云环境的服务级别协议 (SLA) 没有太大区别。与公有云和私有云一样，最需要研究的三个方面是控制（云管理）、可用性和性能。

合规性：部署主权云框架的 CSP 需要对其运营所在地区的数据法律有很深厚的专业知识，并深入了解不断变化的数据主权和合规环境态势。供应商和客户都有责任随时了解新法规，并制定应对策略。

数据加密：在数据主权和隐私方面，实现数据保密非常重要。CSP 必须为组织提供加密其数据并使用加密密钥管理数据的机制。本质上，这意味着将数据更改为加密内容，只有具有适当权限和密钥的人才能解密。确保对这些加密密钥的独占访问可为企业提供完整的技术保证，并可控制谁可以在特定时间访问他们的数据。

弹性：最后，当出现问题时，您需要制定一个计划来帮助您快速恢复。仅考虑在相关国家或地区帮助客户开展弹性和恢复工作方面记录良好的 CSP。所有主权云部署都需要配备针对存储数据的各特定合规区域量身打造的内置恢复和故障转移功能。