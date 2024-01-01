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加强数据隐私保护，建立客户信任并推动业务发展
阅读《数据泄露的代价》报告
商业区现代摩天大楼上方的蓝天（仰视图）
保护您的隐私

在满足监管合规要求后仍在努力优化安全管理的组织，更能够赢得客户的信任，进而从竞争对手中脱颖而出。IBM Security® 解决方案提供一套自适应型的全方位数据隐私方法，基于零信任原则和业已验证的数据隐私保护，帮助您打造可信的客户体验，并且推动业务发展。

借助 IBM® Security Guardium 深入了解全面的数据隐私和合规性解决方案

借助零信任方法，保护客户隐私

2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数

了解如何保护员工和数据免受网络攻击。深入分析攻击者的策略和建议，以主动保护您的组织。

 获取最新威胁情报
保护数据隐私的益处 了解数据风险

评估数据的使用情况和风险，确定是否履行了对客户的责任以及监管责任。

确保数据共享安全

采用安全控件保护个人数据，提供值得信赖的体验。

自动化事件响应

高效响应，以便规避风险，纠正违规问题，并更轻松地应对大规模事件。

IBM Security® Discover and Classify

IBM® Security 与 1touch.io 合作，为您提供隐私和安全的数据发现服务。利用覆盖所有环境的结构化和非结构化数据，进行准确、可扩展和集成的发现和分类。

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数据隐私解决方案 全面的数据保护

IBM Security® Guardium® 软件提供可扩展的高级数据安全综合防护。

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IBM Security® Verify 提供具备隐私感知功能的用户身份和访问管理。

 深入了解 Verify 免费试用 Verify 提高事件响应速度

IBM Security® QRadar® SOAR 能够加速网络恢复弹性，并自动执行重复任务。

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保护存储数据安全并具备网络灾备能力的闪存存储解决方案，能够促进业务连续性、提高性能以及降低基础架构成本。

 探索闪存存储解决方案 一体化开放式安全防护平台

IBM Cloud Pak® for Security 连通现有数据源，并通过自动化加速获取洞察。

深入了解 IBM Cloud Pak for Security 深入了解 Cloud Pak for Security 演示 数据治理

IBM Cloud Pak for Data 可提供工具构建已治理数据基础，以加快取得数据结果并满足隐私和合规性要求。

 深入了解数据治理用例 免费试用 Cloud Pak for Data
数据隐私服务 数据隐私政策服务

利用隐私服务，帮助您制定处理和使用受保护信息的规则。

深入了解隐私服务 数据安全服务

与数据安全专家协作，保护您最敏感的数据。

探索数据安全服务 风险和合规服务

与数据隐私顾问合作管控安全风险和合规需求。

深入了解风险服务
资源 网络威胁报告

深入了解网络威胁态势及其趋势，获取关键洞察成果。最新 X-Force Threat Intelligence 指数报告有助于分析风险，了解所在行业的相关威胁。

 有效运行隐私保护措施

在 5 项关键技术中找到一套应对《通用数据保护条例》(GDPR) 等诸多法规的平衡控制措施。

 监管方面的新挑战

监管方面的挑战始于欧盟的《通用数据保护条例》，它引发的连锁反应促成了其他数据隐私法规的诞生。

五种常见数据安全陷阱

浏览此电子书，了解如何改善数据安全性和合规性状况。

 现代数据安全平台的重要性

了解公司在挑选解决方案、满足数据安全和合规需求时，应优先考虑哪些关键最佳实践。
后续步骤

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为何数据隐私如此重要

构建强大的数据隐私方案所需的重要洞察和注意事项。

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