在满足监管合规要求后仍在努力优化安全管理的组织，更能够赢得客户的信任，进而从竞争对手中脱颖而出。IBM Security® 解决方案提供一套自适应型的全方位数据隐私方法，基于零信任原则和业已验证的数据隐私保护，帮助您打造可信的客户体验，并且推动业务发展。
借助 IBM® Security Guardium 深入了解全面的数据隐私和合规性解决方案
借助零信任方法，保护客户隐私
了解如何保护员工和数据免受网络攻击。深入分析攻击者的策略和建议，以主动保护您的组织。
评估数据的使用情况和风险，确定是否履行了对客户的责任以及监管责任。
采用安全控件保护个人数据，提供值得信赖的体验。
高效响应，以便规避风险，纠正违规问题，并更轻松地应对大规模事件。
IBM® Security 与 1touch.io 合作，为您提供隐私和安全的数据发现服务。利用覆盖所有环境的结构化和非结构化数据，进行准确、可扩展和集成的发现和分类。
IBM Security® Guardium® 软件提供可扩展的高级数据安全综合防护。
IBM Security® Verify 提供具备隐私感知功能的用户身份和访问管理。
IBM Security® QRadar® SOAR 能够加速网络恢复弹性，并自动执行重复任务。
保护存储数据安全并具备网络灾备能力的闪存存储解决方案，能够促进业务连续性、提高性能以及降低基础架构成本。
IBM Cloud Pak® for Security 连通现有数据源，并通过自动化加速获取洞察。
IBM Cloud Pak for Data 可提供工具构建已治理数据基础，以加快取得数据结果并满足隐私和合规性要求。
利用隐私服务，帮助您制定处理和使用受保护信息的规则。
与数据安全专家协作，保护您最敏感的数据。
与数据隐私顾问合作管控安全风险和合规需求。