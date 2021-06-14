由于企业需要允许多个用户访问公司的资源，尽管这些员工、合作伙伴、客户和消费者的目标和需求不同，但他们都需要某种级别的权限来访问企业信息。因此，企业需要管理的连接和资源繁复无比，用户验证也进而变得非常复杂。

迁移至混合、多云的基础架构意味着您的资源也可能分散在多个 IT 环境中，具有多个端点（包括 IoT 设备），及不同层次的可视化和控制度。您很难明确知晓：是否是正确的用户拥有正确的权限来访问正确的数据。您需要利用上下文信息来帮助自己做出正确的决定。

同样令人担忧的还有普遍存在的恶意行为，例如恶意软件、勒索软件和网络钓鱼；这些恶意行为会让您的网络、数字资产和业务面临风险。根据《IBM 数据泄露成本报告》所示，相关损失成本在过去 3 年中增加了 15%。

安排与 X-Force 的研讨会，讨论报告的调查结果

IBM 零信任安全策略可帮助组织提高网络弹性，控制业务环境断开连接的风险，同时仍然允许用户访问适当的资源。这是一种在正确的时间和条件下应用上下文信息的模式和计划，旨在确保让正确的用户能够安全连接至敏感数据，同时还能保护组织免于遭受网络威胁。该方法有助于创建零信任策略，从而允许保护级别较高的远程工作、混合工作，并为防火墙所依据的标准、本地工作模型提供高安全状态。