发布日期：2024 年 6 月 3 日
撰稿人：Mesh Flinders、Ian Smalley
数据主权是指数据受其生成国家或地区的法律管辖。
数据主权、数据驻留和数据本地化都是主权云概念的关键部分，主权云是一种云计算，可以帮助组织遵守收集、处理和存储客户数据的特定国家或地区的隐私法。
随着云存储在全球范围内持续扩展，边界等传统地理边界不足以保护敏感数据。此外，人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 等数据密集型技术的兴起依赖于快速、安全的数据访问，这迫使企业围绕云安全做出更具战略性的决策。AI，特别是生成式 AI，有可能推动有价值的业务创新，但它们需要快速、安全的云基础设施才能发挥作用。
因此诞生了主权云，主权云概念包含数据主权、运营主权和数字主权。主权云框架可以帮助企业建立客户信任并发展业务，同时遵守其运营所在区域的数据收集、数据存储和数据隐私法律。
分析公司 KuppingerCole 的《领导力指南针》报告概述了数据安全平台市场。
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数据主权的重要性与云计算环境在许多组织的整体发展战略中日益重要的地位密切相关。
数据主权由数据生成国家或地区的特定法律法规决定。
这些法律因地区而异，但通常来说，当一个国家或地区对一条数据拥有“主权”时，就意味着该国家或地区对该数据的使用方式以及可以访问这些数据的人员拥有管辖权和权力。然而，数据往往受到多个国家或地区法律的约束（数据驻留和数据本地化），因此数据的治理、存储和处理变得更加复杂。
如果数据在一个国家或地区生成，但在另一个国家或地区存储和/或处理，则负责数据的组织必须确保它遵循在这两个位置处理数据集的所有法律要求。例如，企业可能发现有必要生成特定的数据保护协议，或设计和实施特定的数据传输协议，以保持合规性并避免一个或多个地区发生潜在冲突。此外，在多个国家或地区存储和处理数据的组织应该了解任何相关的数据保护法律、跨境限制或维护数据隐私和完整性所需的其他问题。
组织的数据主权方法要想行之有效，还必须包括另外两个关键组成部分：运营主权和数字主权。总之，数据主权、运营主权和数字主权是主权云基础设施的三个最关键的组成部分。运营主权确保关键基础设施始终可供需要的个人、实体和应用程序使用，而数字主权确保组织始终控制自己的数字资产。我们进一步了解一下这两个术语及其重要性。
运营主权
运营主权确保与数据丰富的应用程序相关的关键基础设施始终在线且可访问。此外，运营主权还有助于企业保持对运营流程的透明度和控制，并发现效率低下的问题。
通过采用健全的运营主权方法，即使特定区域受到灾难影响，企业也可以确保其关键基础设施具有弹性。为此，许多运营主权方法都包括业务连续性灾难恢复 (BCDR) 或灾难恢复即服务 (DRaaS) 计划。最后，运营主权可以帮助企业遵守当地法规，这些法规管理支持特定区域中云环境所需的基础设施。
数字主权
数字主权描述组织对其数字资产（包括数据、软件、内容和数字基础设施）的控制水平。数字主权对于主权云的概念很重要，主要是在治理和透明度的背景下。利用对其数字资产进行访问控制的企业需要制定有关谁拥有权限以及谁受到限制的规则。这些规则需要以易于执行的方式制定，例如采用“策略即代码”的方式，这是一个使组织能够以可重复的方式管理其基础设施和程序的过程。
透明度是数字主权的另一个重要方面，指的是组织审计流程和结果的能力。透明度确保组织能够了解最重要的运营工作流程，从而了解哪些有效、哪些需要更改。
随着全球公民和监管机构不断提出数据主权问题，主权云方法正在帮助企业确保数据的完整性，无论数据在哪里存储和处理。
未来几年，组织收集、保护、存储和控制数据访问的方式（尤其是在他们希望利用 AI 和 ML 等数据丰富的新技术时）将对增长和安全产生重大影响。数据主权是这些问题的核心，因此选择对数据主权有深入了解的云供应商将有助于企业实施强大的主权云方法并实现数字化转型目标。在企业寻求建立云环境的国家或地区，合作伙伴必须制定策略来缓解网络攻击、自然灾害和停机等常见风险。
最后，希望为数据主权和主权云创建强大方法的企业必须确保云供应商拥有强大的整体云战略，且遵守其运营所在国家或地区的法律。以下是企业在考虑 CSP 和其他潜在合作伙伴时应寻找的一些最重要的功能，以帮助构建强大的数据主权方法。
数据治理能力：CSP 的数据治理方法表明，他们有正确的政策和程序来成功处理敏感数据并对其应用必要的限制。他们还应该定期进行审计，证明他们制定的指导方针得到遵守。
服务级别协议 (SLA)：在主权云环境中围绕数据主权创建 SLA 时，SLA 应涵盖的三个最重要的领域是控制（云管理）、可用性和性能。
合规性：帮助企业遵守数据主权要求的 CSP 和其他合作伙伴，应具备业务所在地区所有数据法律方面的高水平专业知识。理想情况下，企业及其 CSP 应共同承担责任，及时了解新法规并制定应对策略。
数据加密：主权云领域的 CSP 必须具备强大的数据加密能力（如加密密钥），以确保敏感数据的安全和可访问性。加密密钥将数据转化为加密算法，只有拥有正确权限（密钥）的人才能解密。这为企业提供了完整的技术保证，并可以控制谁可以在何时访问他们的数据。
弹性：强大的数据主权和主权云环境方法应包括强大的弹性功能。企业应仅考虑在相关国家或地区帮助客户开展弹性和恢复工作方面具有良好记录的 CSP。就主权云环境而言，所有云部署都应具备内置恢复和故障转移功能，这些功能应针对存储数据的每个特定合规领域量身定制。
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