数据主权有时称为数据驻留，它正迅速成为执行数据存储、处理和传输的企业的法律、隐私、安全和治理战略的核心部分。采取强大的数据管理和国际数据流方法（数据主权的关键组成部分）有助于组织保护最敏感的信息免受网络攻击和其他威胁。

数据主权、数据驻留和数据本地化这几个术语密切相关。事实上，数据主权和数据驻留密切相关，有时可以互换使用。但是，寻求将云计算功能作为数字化转型之旅一部分的组织应该了解一些关键区别。

数据主权：在数据生成的国家或地区存储和处理数据。

数据驻留：在数据生成的国家或地区以外的其他国家或地区存储数据。

数据本地化：遵守有关数据驻留的所有适用法律和要求的行为。