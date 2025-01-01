针对 IBM 认证云服务的 IBM 数据隐私框架政策

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数据隐私框架
针对经认证的 IBM 云服务的 IBM 数据隐私框架政策（以下简称“政策”）适用于某些指定的 IBM 基础架构即服务、平台即服务、软件即服务以及其他数据隐私框架认证的托管服务（即数据隐私框架认证的云服务）。相关服务清单请参阅“数据隐私框架-认证云服务”章节。未列入本清单的服务均不在本政策适用范围内。
鉴于数据隐私框架适用于从数据保护法承认数据隐私框架为有效跨境传输机制的国家或地区向美国传输的个人信息，本政策仅适用于以下情形：
当客户选择将其产品内容托管在其他国家或地区时，本政策不适用。
IBM 的数据隐私框架认证云服务代表企业客户处理内容（其中可能包括个人用户的个人信息）。在这种情况下，IBM 可以将个人用户的查询引导至企业客户，以便监督其个人信息的使用情况。
IBM 遵守美国商务部关于从数据保护法承认数据隐私框架为有效跨境传输机制的国家或地区向美国传输的个人信息的收集、使用和保留的相关规定：(i) 欧盟-美国数据隐私框架、(ii) 英国对欧盟-美国数据隐私框架的扩展以及 (iii) 瑞士-美国数据隐私框架（以下统称为“数据隐私框架”）。IBM 已获得美国商务部认证，确认其遵守有关此类信息的数据隐私框架原则。若本政策条款与数据隐私框架原则存在任何冲突，以数据隐私框架原则为准。
从数据隐私法承认数据隐私框架作为与数据隐私框架认证云服务相关的有效跨境传输机制的国家或地区接收的所有个人信息，均受数据隐私框架原则的约束，该原则适用于所有处理与数据隐私框架认证云服务相关个人信息的 IBM 附属机构。
如需了解有关数据隐私框架计划的更多信息，或查看适用于特定 IBM 云服务的认证，请参阅数据隐私框架 (DPF) 计划 。
数据隐私框架认证云服务所收集的个人信息类型因服务类型和性质而异，并具体说明详见相关服务文档或 IBM 提供的其他资料。如需了解更多信息，请参阅IBM 条款。IBM 根据需要使用此类个人信息来提供云服务，以及用于相关交易文档 (TD) 或附件中所述的其他目的。
IBM 可以使用全球各地的处理者和辅助处理者（包括人员和资源）来提供云服务。如需辅助处理者列表，请联系我们。如果 IBM 根据任何附件或事务性文档将任何云服务的性能进行分包，IBM 应对 IBM 分包商的作为和不作为向客户负责，其效力等同于这些分包商是 IBM 在管辖云服务的协议下的作为或不作为（受责任限制和排除条款的约束）。
在数据隐私框架计划方面，IBM 受美国联邦贸易委员会调查和执法权力的制约。IBM 可能还需要披露个人信息以响应公共机构的合法要求，包括满足国家安全或执法要求。
如果用户对 IBM 代表 IBM 企业客户处理个人信息有任何疑问或投诉，他们可以直接联系企业客户，或使用联系 IBM 隐私网络表单。用户如需访问 IBM 代表企业客户托管的个人信息，或要对其信息做出选择，必须直接联系企业客户。
如果您有隐私或数据使用方面的疑虑，而我们没有圆满解决，请使用 TRUSTe 反馈和解决系统联系我们在美国的第三方争议解决提供商（免费）。此外，如《数据隐私框架原则》所述，在用尽其他争议解决程序后，您还可以选择援引具有约束力的仲裁。
帐户数据，例如向 IBM 提供或由 IBM 收集的（包括通过跟踪和 cookie 等技术获取的）有关 IBM 客户或其用户的所有信息，均适用 IBM 隐私声明。