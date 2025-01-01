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数据隐私框架

 针对 IBM 认证云服务的 IBM 数据隐私框架政策
本政策自 2025 年 4 月 2 日起生效。
IBM 隐私声明
隐私页面 Leadspace

政策

针对经认证的 IBM 云服务的 IBM 数据隐私框架政策（以下简称“政策”）适用于某些指定的 IBM 基础架构即服务、平台即服务、软件即服务以及其他数据隐私框架认证的托管服务（即数据隐私框架认证的云服务）。相关服务清单请参阅“数据隐私框架-认证云服务”章节。未列入本清单的服务均不在本政策适用范围内。

鉴于数据隐私框架适用于从数据保护法承认数据隐私框架为有效跨境传输机制的国家或地区向美国传输的个人信息，本政策仅适用于以下情形：

  1. 通过数据隐私框架认证云服务在美国托管的此类个人信息；以及
  2. 当数据托管在美国境外，但云服务处理暂时由美国数据中心执行以保障服务持续可用性和弹性时，可选择此类服务。

当客户选择将其产品内容托管在其他国家或地区时，本政策不适用。

IBM 的数据隐私框架认证云服务代表企业客户处理内容（其中可能包括个人用户的个人信息）。在这种情况下，IBM 可以将个人用户的查询引导至企业客户，以便监督其个人信息的使用情况。

IBM 遵守美国商务部关于从数据保护法承认数据隐私框架为有效跨境传输机制的国家或地区向美国传输的个人信息的收集、使用和保留的相关规定：(i) 欧盟-美国数据隐私框架、(ii) 英国对欧盟-美国数据隐私框架的扩展以及 (iii) 瑞士-美国数据隐私框架（以下统称为“数据隐私框架”）。IBM 已获得美国商务部认证，确认其遵守有关此类信息的数据隐私框架原则。若本政策条款与数据隐私框架原则存在任何冲突，以数据隐私框架原则为准。

从数据隐私法承认数据隐私框架作为与数据隐私框架认证云服务相关的有效跨境传输机制的国家或地区接收的所有个人信息，均受数据隐私框架原则的约束，该原则适用于所有处理与数据隐私框架认证云服务相关个人信息的 IBM 附属机构。

如需了解有关数据隐私框架计划的更多信息，或查看适用于特定 IBM 云服务的认证，请参阅数据隐私框架 (DPF) 计划

个人信息：使用类型和目的

数据隐私框架认证云服务所收集的个人信息类型因服务类型和性质而异，并具体说明详见相关服务文档或 IBM 提供的其他资料。如需了解更多信息，请参阅IBM 条款。IBM 根据需要使用此类个人信息来提供云服务，以及用于相关交易文档 (TD) 或附件中所述的其他目的。

辅助处理者的使用

IBM 可以使用全球各地的处理者和辅助处理者（包括人员和资源）来提供云服务。如需辅助处理者列表，请联系我们。如果 IBM 根据任何附件或事务性文档将任何云服务的性能进行分包，IBM 应对 IBM 分包商的作为和不作为向客户负责，其效力等同于这些分包商是 IBM 在管辖云服务的协议下的作为或不作为（受责任限制和排除条款的约束）。

监管机构和披露

在数据隐私框架计划方面，IBM 受美国联邦贸易委员会调查和执法权力的制约。IBM 可能还需要披露个人信息以响应公共机构的合法要求，包括满足国家安全或执法要求。

面向最终用户的附加信息

如果用户对 IBM 代表 IBM 企业客户处理个人信息有任何疑问或投诉，他们可以直接联系企业客户，或使用联系 IBM 隐私网络表单。用户如需访问 IBM 代表企业客户托管的个人信息，或要对其信息做出选择，必须直接联系企业客户。

争议解决

如果您有隐私或数据使用方面的疑虑，而我们没有圆满解决，请使用 TRUSTe 反馈和解决系统联系我们在美国的第三方争议解决提供商（免费）。此外，如《数据隐私框架原则》所述，在用尽其他争议解决程序后，您还可以选择援引具有约束力的仲裁。

客户数据

帐户数据，例如向 IBM 提供或由 IBM 收集的（包括通过跟踪和 cookie 等技术获取的）有关 IBM 客户或其用户的所有信息，均适用 IBM 隐私声明

数据隐私框架认证云服务

  • 企业视频流
  • IBM Analytics Engine（也称为“IBM Analytics Engine – 无服务器 Spark”）
  • IBM API Connect for IBM Cloud
  • IBM App Connect Enterprise as a Service
  • IBM App Connect Professional on Cloud
  • IBM Aspera On Cloud
  • IBM Blueworks Live
  • IBM Business Automation Content Analyzer on Cloud (BACAoC)
  • IBM Business Automation Content Services on Cloud
  • IBM Business Automation Workflow on Cloud
  • IBM Business Process Manager Hybrid Entitlement
  • IBM Business Process Manager on Cloud
  • IBM Business Process Manager on Cloud Express
  • IBM Cloud Activity Tracker Event Routing
  • IBM Cloud App Configuration
  • IBM Cloud App ID
  • IBM Cloud Backup for VPC
  • IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC
  • IBM Cloud Block Storage for Virtual Private Cloud（又名 "IBM Cloud Block Storage for VPC"）
  • IBM Cloud Block Storage Snapshots for VPC
  • IBM Cloud Code Engine
  • IBM Cloud Container Registry
  • IBM Cloud Continuous Delivery
  • IBM Cloud Data Engine（曾用名 "IBM Cloud SQL Query"）
  • IBM Cloud Databases for Elasticsearch
  • IBM Cloud Databases for EnterpriseDB
  • IBM Cloud Databases for etcd
  • IBM Cloud Databases for MongoDB
  • IBM Cloud Databases for MySQL
  • IBM Cloud Databases for PostgreSQL
  • IBM Cloud Databases for Redis
  • IBM Cloud DNS Services (dns-svcs)
  • IBM Cloud Event Notifications
  • IBM® Cloud Block Storage for Virtual Private Cloud
  • IBM Cloud Flow Logs for VPC
  • IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service（又名 "IBM Cloud for VMware as a Service"）
  • IBM Cloud for VMware Solutions Shared
  • IBM Cloud for VMware Solutions
    • 此产品具体包括：
    • VMware vSphere
    • VMware vCenter Server
    • VMWare Regulated Workloads
    • Cyber Recovery
    • Caveonix RiskForesight
    • FortiGate Virtual Appliance
    • KMIP for VMware
    • Juniper vSRX
    • F5 BIG-IP
    • HCX
    • Veeam
    • 主要 IO 迁移
    • Zerto
    • Kyndryl 提供的托管灾难恢复服务
    • Dizzion
    • IBM Security Services for SAP
    • Red Hat OpenShift for VMWare
    • VMWare Aria Operations
    • VMWare Aria Operations for Logs 企业版
  • IBM Cloud Functions
  • IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
  • IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
  • IBM Cloud 基础设施服务
    • 此产品具体包括：
    • IBM Cloud Bare Metal
    • IBM Cloud Virtual Servers
    • IBM Cloud Block Storage
    • IBM Cloud File Storage
    • IBM Content Delivery Network
    • IPSec VPN
    • IBM Cloud Load Balancer
  • IBM Cloud Internet Services
  • IBM Cloud Kubernetes Service and Red Hat OpenShift on IBM Cloud
  • IBM Cloud Messages for RabbitMQ
  • IBM Cloud Metrics Routing
  • IBM Cloud Object Storage
  • IBM Cloud Object Storage (IaaS)
  • IBM Cloud Pak for Business Automation as a Service（曾用名 "IBM Digital Business Automation on Cloud”）
  • IBM Cloud Platform - Core Services（曾用名 "IBM Cloud Platform - Public"）
  • IBM Cloud Satellite
  • IBM Cloud Schematics
  • IBM Cloud Secrets Manager
  • IBM Cloud Security and Compliance Center
  • IBM Cloud Virtual Private Cloud (Gen2)
  • IBM Cloud Virtual Private Endpoint for VPC
  • IBM Cloud Virtual Servers for VPC (Gen2)
  • IBM Cloudant Dedicated Cluster
  • IBM Cloudant for IBM Cloud
  • IBM Cognos Analytics on Cloud
  • IBM Cognos Analytics on Cloud Hosted
  • IBM Cognos Controller on Cloud
  • IBM Comprehend 服务
  • IBM Concert
  • IBM Content Manager OnDemand on Cloud
  • IBM Datacap on Cloud
  • IBM® DataStage
  • IBM Db2 on Cloud Paygo
  • IBM Db2 Warehouse on Cloud for AWS
  • IBM Db2 Warehouse on Cloud on IBM Cloud
  • IBM Db2 Warehouse on Cloud Paygo
  • IBM Engineering Lifecycle Management Base SaaS（曾用名 "IBM Collaborative Lifecycle Management on Cloud"）
    • 此产品具体包括：
    • IBM Engineering Requirements Management DOORS Next SaaS（曾用名 "IBM DOORS Next Generation on Cloud"）
    • IBM Engineering Test Management SaaS（以前称为“IBM Rational Quality Manager on Cloud”）
    • IBM Engineering Workflow Management SaaS（曾用名 "IBM Team Concert on Cloud"）
  • IBM Engineering Lifecycle Management Extended SaaS（曾用名 "IBM IoT Continuous Engineering on Cloud"）
    • 此产品具体包括：
    • IBM Engineering Requirements Management DOORS Next SaaS（曾用名 "IBM DOORS Next Generation on Cloud"）
    • IBM Engineering Test Management SaaS（以前称为“IBM Rational Quality Manager on Cloud”）
    • IBM Engineering Workflow Management SaaS（曾用名 "IBM Team Concert on Cloud"）
    • IBM Engineering Lifecycle Optimization – Engineering Insights SaaS （曾用名 "IBM Engineering Lifecycle Manager on Cloud"）
    • IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Model Manager SaaS（曾用名 "IBM Rhapsody Design Manager on Cloud"）
  • IBM Event Streams for IBM Cloud (Enterprise) 
  • IBM Event Streams for IBM Cloud (Standard)
  • IBM Facilities and Real Estate Management on Cloud (TRIRIGA)
  • IBM Hybrid Cloud Mesh
  • IBM ILOG CPLEX Optimization Studio Subscription
  • IBM IoT Connected Vehicle Insights（又名 "IBM IoT for Automotive"）
  • IBM Key Protect for IBM Cloud
  • IBM Knowledge Catalog（曾用名 "IBM Watson Knowledge Catalog Paygo"）
  • IBM MaaS360
    • 此产品具体包括：
    • IBM MaaS360 Content Service (SaaS)
    • IBM MaaS360 Content Suite (SaaS)
    • IBM MaaS360 Deluxe Suite (SaaS)
    • IBM MaaS360 Email Management (SaaS)
    • IBM MaaS360 Enterprise Suite (SaaS)
    • IBM MaaS360 Essentials Suite (SaaS)
    • IBM MaaS360 Gateway Suite (SaaS)
    • IBM MaaS360 Management Suite (SaaS)
    • IBM MaaS360 Mobile Application Management (SaaS)
    • IBM MaaS360 Mobile Application Security (SaaS)
    • IBM MaaS360 Mobile Content Management (SaaS)
    • IBM MaaS360 Mobile Device Management (SaaS)
    • IBM MaaS360 Mobile Expense Management (SaaS)
    • IBM MaaS360 Mobile Threat Management (SaaS)
    • IBM MaaS360 Premier Suite (SaaS)
    • IBM MaaS360 Productivity Suite (SaaS)
    • IBM MaaS360 Professional (SaaS)
    • IBM MaaS360 Secure Mobile Browser (SaaS)
    • IBM MaaS360 Secure Mobile Mail (SaaS)
    • IBM MaaS360 VPN (SaaS)
  • IBM Master Data Management on Cloud
  • IBM Master Data Management on Cloud 托管服务
  • IBM Maximo Application Suite as a Service
  • IBM Maximo Application Suite Dedicated （又名 "IBM Maximo Application Suite Managed Service"）
  • IBM Maximo EAM SaaS Flex
  • IBM Maximo MRO 库存优化
  • IBM MQ on Cloud（预付）
  • IBM MQ on IBM Cloud（即用即付）
  • IBM Netezza Performance Server for IBM Cloud Pak for Data as a Service on AWS
  • IBM Netezza Performance Server for IBM Cloud Pak for Data as a Service on Azure
  • IBM OpenPages as a Service
  • IBM OpenPages with Watson on Cloud（也称为“IBM OpenPages on Cloud”）
  • IBM Operational Decision Manager on Cloud
  • IBM Order Management（也称为“IBM Sterling Order Management”）
    • 此产品具体包括：
    • IBM Sterling Order Management
    • IBM 定价附加组件
    • IBM Store Engagement 附加组件
    • IBM 客户服务中心附加组件
  • IBM Planning Analytics Cloud （曾用名 "IBM Planning Analytics"）
  • IBM Process Mining as a Service
  • IBM QRadar on Cloud（也称为“IBM Security QRadar on Cloud”）
  • IBM Robotic Process Automation as a Service
  • IBM SaaS Connect（曾用名 "IBM Integration Services-Standard"）
  • IBM Security Verify（曾用名 "IBM Cloud Identity Connect" 或 "IBM Cloud Identity"）
  • IBM SPSS Statistics 订阅
  • IBM Sterling B2B Integration SaaS（又名 “IBM IBM Supply Chain Business Network Standard 和 Premium 版”）
    • 此产品具体包括：
    • Sterling B2B Integration Value-Added Network
    • 基础版
    • 标准版
    • Premium 版
  • IBM Sterling B2B Services – 文件传输服务
  • IBM Storage Insights（又名 "IBM Storage Insights Multi-tenant"）
  • IBM Supply Chain Intelligence Suite
  • IBM Support Insights
  • IBM TRIRIGA Building Insights
  • IBM Trusteer Mobile SDK
  • IBM Trusteer Pinpoint
    • 此服务具体包括：
    • IBM Trusteer Pinpoint Detect
    • IBM Trusteer Pinpoint Criminal Detection
    • IBM Trusteer Pinpoint Malware Detection
  • IBM Trusteer Pinpoint Assure
  • IBM Trusteer Rapport（又名 “IBM Security Trusteer Rapport”）
  • IBM Video Streaming
  • IBM Watson Assistant
  • IBM Watson Discovery
  • IBM Watson IoT Platform
  • IBM Watson Knowledge Studio
  • IBM Watson Natural Language Understanding
  • IBM® Watson OpenScale
  • IBM Watson Speech to Text 服务
  • IBM Watson Text to Speech 服务
  • IBM watsonx Orchestrate
  • IBM watsonx Orchestrate for IBM Cloud
  • IBM watsonx.ai Runtime as a Service（曾用名 "IBM Watson Machine Learning Service"）
  • IBM watsonx.ai Studio as a Service（曾用名 "IBM Watson Studio Paygo"）
  • IBM watsonx.data as a Service（基于 IBM Cloud）
  • IBM watsonx.data as a Service on Multicloud
  • IBM watsonx.governance as a Service
  • IBM X-Force
    • 此产品具体包括：
    • IBM X-Force Exchange (0000-0000)
    • IBM X-Force Threat Intelligence（5737-A31、5900-A3J）
  • Watson Query（曾用名 "Data Virtualization"）