针对 IBM 认证云服务的 IBM 数据隐私框架政策

针对经认证的 IBM 云服务的 IBM 数据隐私框架政策（以下简称“政策”）适用于某些指定的 IBM 基础架构即服务、平台即服务、软件即服务以及其他数据隐私框架认证的托管服务（即数据隐私框架认证的云服务）。相关服务清单请参阅“数据隐私框架-认证云服务”章节。未列入本清单的服务均不在本政策适用范围内。

鉴于数据隐私框架适用于从数据保护法承认数据隐私框架为有效跨境传输机制的国家或地区向美国传输的个人信息，本政策仅适用于以下情形：

通过数据隐私框架认证云服务在美国托管的此类个人信息；以及 当数据托管在美国境外，但云服务处理暂时由美国数据中心执行以保障服务持续可用性和弹性时，可选择此类服务。

当客户选择将其产品内容托管在其他国家或地区时，本政策不适用。

IBM 的数据隐私框架认证云服务代表企业客户处理内容（其中可能包括个人用户的个人信息）。在这种情况下，IBM 可以将个人用户的查询引导至企业客户，以便监督其个人信息的使用情况。

IBM 遵守美国商务部关于从数据保护法承认数据隐私框架为有效跨境传输机制的国家或地区向美国传输的个人信息的收集、使用和保留的相关规定：(i) 欧盟-美国数据隐私框架、(ii) 英国对欧盟-美国数据隐私框架的扩展以及 (iii) 瑞士-美国数据隐私框架（以下统称为“数据隐私框架”）。IBM 已获得美国商务部认证，确认其遵守有关此类信息的数据隐私框架原则。若本政策条款与数据隐私框架原则存在任何冲突，以数据隐私框架原则为准。

从数据隐私法承认数据隐私框架作为与数据隐私框架认证云服务相关的有效跨境传输机制的国家或地区接收的所有个人信息，均受数据隐私框架原则的约束，该原则适用于所有处理与数据隐私框架认证云服务相关个人信息的 IBM 附属机构。



如需了解有关数据隐私框架计划的更多信息，或查看适用于特定 IBM 云服务的认证，请参阅数据隐私框架 (DPF) 计划 。