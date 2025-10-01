什么是 AI 网络？

AI 网络由遥测收集驱动。网络中的每个网络和计算元素（包括路由器、交换机和应用程序编程接口 (API) 端点）都能将大量实时数据流（性能指标、流量和异常信号）馈送到集中式或分布式数据湖。

云原生 AI 和 ML 模型可持续分析数据、关联事件、学习正常和异常行为的构成要素，并生成数据驱动的洞察分析。它们采用无监督学习（用于异常检测）、监督学习 （用于预测性分析）和强化学习来动态优化网络流程和交互。然后，来自 AI 工具的洞察分析会转化为自动响应。

当 AI 驱动的网络监控工具检测到拥塞或故障时，它们会触发修复工作流，以重新路由流量、平衡工作量、更新网络策略或隔离安全威胁，从而减少 IT 人员手动干预的需求。

AI 网络旨在实现横向扩展。随着网络需求和设备生态系统的增长，网络中的 AI 系统会自动添加更多计算节点、交换机和链路。AI 网络还使用多路径连接和快速故障转移机制来创建冗余，以确保网络的高可用性。