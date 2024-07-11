传统的网络设备方法要求每个网络功能（如负载均衡器、防火墙、网关和路由器）都在专用硬件上运行，这不仅成本高昂，而且难以扩展。

升级到专用硬件可能需要数月时间，或者需要购买与新技术兼容的新硬件。将这些网络功能与硬件设备分离，可使服务提供商大大提高新服务的部署速度，同时减少对物理设备的需求。

NFV 架构使用虚拟化和虚拟机来构建敏捷网络，该网络可通过一站式界面进行扩展、可定制且可管理。利用集中控制面板，网络运营商将能够自动化配置和协调网络资源，并快速响应不断变化的流量模式和网络需求。

越来越多企业希望从物理硬件迁移到虚拟化和云计算资源的同时保持对其网络基础设施的控制，NFV 正是为这些企业提供服务。因此，福布斯将 NFV 与人工智能 (AI)、机器学习 (ML)、边缘计算、API 和计算机视觉一起列为不断发展的电信服务的前五大技术。1