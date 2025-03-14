它减少了开发人员在管理和配置计算网络上花费的时间、精力和金钱，使他们能够更快地实施服务升级和部署。尽管网络技术取得了长足的发展，但网络管理实践几十年来基本没有变化，严重依赖手动流程。



然而，手动网络配置和管理是一种麻烦且容易出错的做法，不足以处理与现代网络相关的动态、不可预测的工作负载需求。

网络自动化可通过自动执行网络配置和测试、资源配置、负载平衡和工作流部署来解决这些问题。自动执行重复性网络任务有助于组织最大限度地减少人员需求，降低运营成本，并使 IT 人员能够专注于创新工作，而非耗时的手动维护任务。

自动化流程还确保网络配置和策略在整个生态系统中统一应用，因此企业可以最大限度地减少通常由人为错误引起的网络中断和安全问题。通过网络自动化，IT 部门可以改善网络连接、性能、弹性、敏捷性和资源利用率等。