它包括网络中的所有物理和虚拟硬件和软件组件，以及规定数据如何在它们之间移动的协议。

有效的网络配置对于优化流量、增强网络安全性和提高整体网络稳定性至关重要。鉴于当今地理分布的混合云和多云环境的复杂性，使用网络配置管理工具是实现设备配置和维护任务自动化的最佳方法。

网络配置工具为开发人员提供自动、实时的数据跟踪和报告功能，以便管理员及时发现有问题的配置更改和潜在的安全风险。它们便于进行批量更改（如在设备被入侵时更新密码），使团队能够快速将网络设置回滚到以前的配置，并帮助企业在故障后重新启动网络设备。

借助自动化网络配置功能，企业可以简化物理和虚拟网络设备的维护和修复，为用户减少网络中断，并为管理员优化网络功能。