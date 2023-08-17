该工作流程旨在将 SevOne 中的设备库存与 ServiceNow 中的库存同步。该工作流程将获取 SevOne 正在监控的设备列表，并循环遍历所有 SevOne 设备以查看其是否位于 ServiceNow 中。如果没有，它会将设备添加到 cmdb_ci 表中，以添加到 ServiceNow。接下来，该工作流程将检查 ServiceNow 中是否存在标记为“其他自动化”的设备，而不是在 SevOne 中。如果找到并且变量 Dry_run 已设为 false，则将从 ServiceNow 中移除该设备。