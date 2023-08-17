在大规模网络中，需要与 IT 生态系统的深度集成，而定制是不可避免的。对于 NetOps 和 ITOps 来说，这就产生了一种独特的需求，即编写脚本、自动执行和协调各种重复性操作，以保持网络受到监控并处于健康状态。为了用更少的资源做更多的事情，NetOps 团队必须利用通过自动网络可观测性得以增强的工具和自动化。
借助 IBM SevOne NPM 释放自动化网络可观测性的力量。
通过实现网络配置、预配、管理和测试的闭环自动化，将机器学习 (ML) 驱动的洞察分析转化为自动化操作。
通过低代码工作流程自动化实现网络任务和工具集成自动化，并减少对主题专家的依赖。
扩大监控范围，并使用预构建的工作流程模板收集性能数据，确保可观测性，缩小监控与合规性目标之间的差距，并做出数据驱动的决策。
借助跨越网络和安全基础架构、应用程序等的超过 1,000 个开箱即用、拖放式、低代码构建块，您的团队可以无缝构建其他工作流程，以自动执行根据其网络要求定制的任务和流程。该自动化引擎支持 NetOps 专业人员推进网络自动化并简化不同网络技术的集成，而无需丰富的编码知识。
自动化网络可观测性的增加增强了 SevOne NPM 的功能，使其具备了基本的自动化工作流程。这些工作流程将洞察转化为闭环自动化的可行步骤，使 NetOps 团队能够根据 SevOne NPM 的机器学习 (ML) 分析自动配置、置备、管理和测试网络设备。
利用预先构建的自动化工作流模板，从 IBM TechXchange 社区下载，并将自动化付诸行动。
将 SevOne NPM（非陷阱/流）警报同步到 ServiceNow 事件。SevOne 警报在导入 ServiceNow 之前会进行去重。警报状态和严重性也会同步。已关闭的警报将在 ServiceNow 中予以解决。与从 SevOne 删除的设备相关的事件将予以解决。
该工作流程旨在将 SevOne 中的设备库存与 ServiceNow 中的库存同步。该工作流程将获取 SevOne 正在监控的设备列表，并循环遍历所有 SevOne 设备以查看其是否位于 ServiceNow 中。如果没有，它会将设备添加到 cmdb_ci 表中，以添加到 ServiceNow。接下来，该工作流程将检查 ServiceNow 中是否存在标记为“其他自动化”的设备，而不是在 SevOne 中。如果找到并且变量 Dry_run 已设为 false，则将从 ServiceNow 中移除该设备。
识别未受 SevOne NPM 正确监控的设备。此工作流程会生成仅有一个对象的设备列表，该对象为 ICMP 类型，并且该设备上的 ICMP 可用性在过去 30 天内一直为 0。
自动从 Excel 电子表格查找地理坐标元数据并将其输入 SevOne NPM 中。此工作流程使用 Excel 电子表格中找到的设备地址数据（城市、州、邮政编码）自动查找纬度和经度地理坐标。从 Excel 文件中检索到城市、州和邮政编码后，信息将传递到第三方网站以执行纬度/经度查找，并将结果数据返回到工作流程。通过使用 SevOne NPM RESTful API，工作流程将使用 Excel 选项卡名称在 SevOne NPM 中创建设备命名空间，并将生成的纬度/经度坐标填充到 Excel 文件中列出的每个设备的命名空间中。
增加 SevOne NPM 对需要更高粒度的对象的轮询频率。当我们需要收集粒度数据时，此工作流程会增加对定义对象的轮询频率。
监控 Data Insight 容器和应用程序数据，自动从 SevOne Data Insight 实例收集性能数据。此工作流程通过询问 Data Insight 中可用的 Prometheus 接口，可以从 Kubernetes 容器收集性能，并从 SevOne Data Insight 收集应用程序数据。
自动收集 IBM Cloud 指标。此工作流程允许 SevOne NPM 利用 SevOne Universal Collector 框架监控开箱即用不支持的技术。此工作流程连接到 IBM Cloud，从不同的虚拟实体（例如实例、VPN、负载均衡器等）收集性能数据。然后将数据采集到 SevOne NPM 中进行分析和报告。
利用基于 API 的自助式数据摄取。此工作流程使用 SevOne 通用收集器框架将基于 API 的数据摄取到 SevOne NPM 中。该框架允许从 SevOne NPM 默认不支持的协议或技术中收集数据。