电信行业作为全球互联的基石，在 5G、物联网、云计算及人工智能等技术创新的驱动下，正在开启一场深刻的技术变革。因此，网络的管理变得越来越困难。需要通过自动化来处理日常任务、监控网络健康状况，并实时响应问题。然而，通信服务提供商 (CSP) 现有的技能可能与这一动态环境不断变化的需求不匹配。为在当今时代取得成功，CSP 需要全能的团队，包括负责数据解释和运营的数据科学家、通过供应商应用程序编程接口 (API) 实现自动化的软件开发人员，以及设计闭环以确保服务可靠性的服务保障工程师。

在通信服务提供商通过构建多元化团队弥合能力缺口的同时，它们也正从另一并行技术趋势的显著进步中持续获益。编程语言已经向低代码/无代码范式发展，随着生成式 AI 的出现，我们正处于基础模型可以根据任务的自然语言描述生成正式代码的阶段。这为基于意图的联网络 (IBN) 概念带来了新的视角，在这种模式下，人工管理员以称为“意图”的自然语言表达高级网络目标，而这些人类意图会被自动转换为网络策略和配置。IBN 有潜力提升网络管理，并可能在解决电信公司的人才缺口方面成为改变游戏规则的技术。更进一步来说，自治网络 (AN) 旨在以业务意图为输入，实现在环境动态变化条件下的自主配置、自主优化与自主修复能力。

虽然我们可以展望 IBN 和 AN 的光明前景，但对于其可行性和应用仍存在持续关注，包括意图表达、准确转化为网络配置、系统透明度以及复杂性等问题。在本文中，我们将深入探讨 IBN 和 AN 实际应用的潜力领域，并分析它们在实践中可能遇到的挑战。