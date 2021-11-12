预计到 2035 年，5G 将为所有行业领域带来 13.1 万亿美元的年销售额。1通信服务提供商要想从新兴机遇中获益，必须围绕他们将提供的能力以及将在价值创造生态系统中发挥的作用来做出战略选择。
IBM 电信咨询团队与全球超过 80% 的最大电信公司合作，为未来的通信业务模式制定战略和解决方案。作为这些新业务模式的核心，我们的电信咨询服务帮助他们的网络实现商业化并增加 5G/边缘的收入，实现运营和业务支持系统的现代化和自动化以提高盈利能力，并设计和提供差异化的客户体验以提高忠诚度。
Bouygues Telecom 将人工智能融入其流程和运营中，以改善决策、加快工作流程、提高效率并推出新服务。3
亚洲一家大型通信提供商创建了一个数字销售平台，在短短三个月内将购置量翻了一番。4
利用 IBM Consulting 的 SAP 计费和收入管理等电信加速器，减小占地面积，降低复杂性和基础设施费用。5
我们帮助最大的网络构建能够实现未来“一切即服务”产品的功能，这意味着网络平台可以确保提供最佳代码，这些代码具有最佳特性、高级功能并且几乎没有漏洞。
下一代服务自动化功能可实现最高可靠性，而服务生命周期加速可确保更快地解决问题。
通过数据和人工智能驱动的服务保证和网络自动化来提高性能和成本。使用人工智能和智能工作流程设计、配置、测试、部署和监控闭环保障场景的服务，可延长正常运行时间并提高效率。
连接性能、自动化和人工智能增强型应用程序将使通信公司从商品化的连接提供者转变为差异化的价值驱动合作伙伴。我们帮助这些公司构建能够实现业务转型的战略和产品。
业务支持系统的现代化可提升客户体验，同时减少开支。我们集成数据、流程和系统，以便更高效地为客户提供服务，利用人工智能为客户提供下一个最佳行动和最佳报价，实现个性化的实时交互。
如果电信客户的转型过程体验不佳，则其中超过 80% 会考虑其他选择。2使用人工智能和以人为本的设计原则，我们可以更快、更高效地解决客户问题，可将净推荐值提高达 20 个百分点，并将成本降低 50%。
由于 Dish Network 寻求提供全新的创新服务，因此他们依靠人工智能驱动的自动化和网络编排来构建新的云原生 5G 网络。
全球最大电信市场之一的最大电信公司之一转型为数字优先企业，创建了一流解决方案来为超过 3 亿公民提供支持。
随着 5G 在印度的推广，Bharti Airtel 帮助各行业的企业转变他们提供商品和服务的方式。与印度最大的乘用车制造商的合作展示了创新的魅力。
无论是通过计费收入应用程序管理，还是通过 IBM for RISE with SAP 进行更全面的 SAP 转型，我们都能更快地实现价值，并为您在未来的通信领域奠定更敏捷、面向未来的 SAP 基础。
作为 Amazon Web Services 年度全球创新合作伙伴，IBM 帮助通信企业将孤立的数据和系统集成到灵活的基础架构中，实现了更高效的服务交付并改善了客户体验。
我们与 Microsoft 的合作长达 30 年，是涵盖 Microsoft 产品组合的金牌合作伙伴，我们的电信行业专家从中积累了丰富的经验，能够提供连接和服务的新时代所需的软件定义网络和混合云解决方案。
借助 Salesforce 和 IBM，以更加个性化的方式重构业务支持服务，并降低成本和复杂性。使用人工智能和自动化流程在所有渠道打造客户想要的定制体验，以减少摩擦并提高生产效率。
1 《后疫情时代的 5G 经济》，© 2020 IHS Markit（ibm.com 外部链接）
2 《电信趋势 2022：顾客革命，孤岛陷落》；商务的未来（ibm.com 外部链接）
³ 《人工智能人人可用：Bouygues Telecom 案例研究》，© Copyright IBM Corporation 2022
4 《电信行业的兼并提供创新机遇：Vodafone 案例研究》，© Copyright IBM Corporation 2021
5《Vodafone 德国公司案例研究》，© Copyright IBM Corporation 2019