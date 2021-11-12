预计到 2035 年，5G 将为所有行业领域带来 13.1 万亿美元的年销售额。1通信服务提供商要想从新兴机遇中获益，必须围绕他们将提供的能力以及将在价值创造生态系统中发挥的作用来做出战略选择。

IBM 电信咨询团队与全球超过 80% 的最大电信公司合作，为未来的通信业务模式制定战略和解决方案。作为这些新业务模式的核心，我们的电信咨询服务帮助他们的网络实现商业化并增加 5G/边缘的收入，实现运营和业务支持系统的现代化和自动化以提高盈利能力，并设计和提供差异化的客户体验以提高忠诚度。