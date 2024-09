Vi 与 IBM 的合作由来已久,因此求助于 IBM ® Consulting,帮助其规划和执行大规模的数字化转型以及合并和整合项目。Chauhan 表示:“我们与 IBM 合作,以我们所需的规模推动数字化转型。在与 IBM 的合作中,我们的三大支柱是信任、透明和敏捷。”

合并的一个关键环节是数字化转型。Chauhan 指出:“我们开始自我变革,作为一家数字优先的企业,我们希望确保每次都能在每个接触点令消费者满意。我们拥有创新、个性化、情境化并且有价值的产品和服务。”

Vi 与 IBM 合作创建了一个“数字工厂”,帮助改造 Vi 的各种数字资产,包括网站、移动应用程序和全新的数字平台。在推出全新的 Vi 品牌的同时,该公司还在白天推出了这些新网站和移动应用程序,实现了零停机时间。Chauhan 表示:“我们的消费者使用该网站获取信息、订阅或为预付费手机充值。我们的后付费订阅用户则会在该网站支付账单。我们可以提供令人兴奋的优惠。因此,我们彻底改造了所有这些功能,从而能够无缝过渡到新品牌。”

数字化转型为 Vi 的渠道合作伙伴提供了全新的数字平台。Vi 与 IBM 在数字工厂合作推出了多个首创的解决方案,例如支持免接触式充值和基于 UPI 的免接触式余额转账的数字零售商移动应用程序新平台。客户可以利用数字零售商应用程序,轻松为预付费手机充值,同时保持新冠疫情安全所需的社交距离。此外,分销商还可以进行基于 UPI 的免接触式余额转账,因此零售商可以随时获得所需的充值,而无需代表前往零售点。

这些举措帮助约 3 亿印度公民在新冠疫情大流行期间顺利保持联系。凭借新的数字零售商应用程序,Vi 每月新增 700 万订阅用户,并管理高达 2 亿美元的月收入。此外,该公司推出了全新的争取数字销售平台,推动数字业务在三个月内增长了 100%。

Vi 技术执行副总裁 Nirupmay Kumar 在合并和整合项目期间负责监督企业和消费者业务的整合战略、解决方案设计和需求管理。Kumar 指出:“我们与 IBM 进行了非常密切的互动,以确定我们的业务需求,以及如何设计系统。IBM 还帮助我们详细列明所有要求,以确保万无一失。”

Kumar 及其团队负责 Vodafone 和 Idea 两家公司 IT 系统的合并设计工作。Kumar 表示:“因此,我们面临如何确定一套合适的应用程序的挑战,以支持用户数量翻番以及未来的增长和功能。”考虑到两家公司的规模和 IT 环境的成熟度,这绝非易事。Kumar 指出:“电信公司的 IT 转型项目就像在空中飞行时更换引擎,必须在最少停机时间或不停机的情况下进行升级。”

当 Kumar 及其团队与 IBM 合作确定哪些企业应用程序最能支持新合并的企业时,他们发现有时候最佳选择是改造现有系统,而非整合。在某些情况下,他们还创建了新功能。两家公司过去都没有面向企业消费者的数字平台,因此 Vi 和 IBM 创建了一个数字新平台,为 Vi 企业客户提供自助服务选项。事实上,Vi 企业数字平台在著名的 ICMG 架构卓越奖评选中赢得了五项大奖。全新的企业数字平台在一年内实现了 35% 的支付增长、60% 的客户自助服务增长以及 70% 的新客户注册量增长。

Vi 副总裁兼整合计划管理主管 Sanjeev Vadera 负责合并和运营合并及整合项目。合并计划其中一部分涉及将许多应用程序和服务迁移至虚拟云,以降低拥有成本。Vadera 表示:“在我们的内心深处,一直在寻找尽量迁移至云端的方法。我们还进行了大量的虚拟化工作。”IBM 和 Vi 团队在短短 18 个月内成功执行了 32 项并行转型计划。这些项目影响了 700 多个业务流程中的近 3 亿客户(或大约四分之一的印度公民)以及 200 万渠道合作伙伴。

虽然合并和整合计划最初预计需要三到五年的时间,但在 IBM 的帮助下,Vi 在 24 个月内就完成了这项工作。该公司还完成了数字化转型,对消费者的影响微乎其微。Vadera 指出:“我们确保了大多数合并项目不会对客户造成任何影响。在 IBM 的帮助下,我们进行了多次模拟迁移,以制定减少停机时间的策略。”

Vi 和 IBM 总共将 350 多个应用程序合并为大约 200 个。此外,团队还将 140 个应用程序从三个数据中心迁移到一个数据中心。最终,该项目将把四个数据中心合并为一个。通过这次合并,Vi 迄今为止已节省了 6 亿美元。

此外,IBM 正在帮助 Vi 开发其网络域。Vi 与 IBM 合作,凭借 IBM 和 Red Hat 的支持,在其开放式通用混合云上实现了核心网络功能的首个重大生产里程碑。该平台使 IT 和网络应用程序能够在通用云架构上运行,该架构旨在通过优化网络和 IT 应用程序领域的资本支出、运营支出、技能和自动化投资来提高投资回报率。混合云基于 IBM 和 Red Hat 的开放技术和开放标准,可提供广泛的功能,包括 IBM® Watson AI 和 Red Hat Ansible Automation Platform(ibm.com 外部链接),有助于增强 Vi 在网络和 IT 规划方面的能力。