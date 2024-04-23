Bouygues Telecom 的创新使其在法国通信服务提供商 (CSP) 中脱颖而出。从 1996 年 Bouygues Telecom 提供法国首个短消息服务 (SMS)，到今天引领在全法建立固定和移动 5G 基础设施，公司一直在率先将许多技术进步引入市场。
Bouygues Telecom 还专注于在其组织内部实现创新，最近则是通过在整个企业中加速采用 AI 来实现创新。为此，公司与 IBM Consulting 合作开展了一项多阶段计划，使所有业务和 IT 职能部门能够创建、开发、部署自己的云原生 AI 应用程序。
“AI 开始变得无处不在，我们不想错过这班车。此外，作为一家 CSP，我们可以访问大量有趣、有价值的数据，”Bouygues Telecom 的 IT 创新主管 Romain Dutot 解释说。“我们知道，如果我们不使用数据和 AI 来改善我们的业务，几年后我们的竞争对手就会这样做并占据优势。”
通过帮助团队将 AI 功能注入其流程和运营，公司可以更有效地生成切实可行的洞察，用以改进决策、加速工作流程、提高效率和推出新服务。
IBM Consulting
IBM Consulting for AI at Scale
AWS 咨询服务
IBM Enterprise Design Thinking
IBM Garage™
4 个月内，将 4 个云原生 AI 应用程序从概念扩展到生产应用。
已部署新的 AI 应用程序来分类 B2B 潜在客户，在 2 周内显著节省成本。
Bouygues Telecom 已经通过开发一些简单的一次性应用程序（例如用于聊天机器人和文本分析的应用程序）来实验 AI/机器学习 (ML) 模型。然而，用于开发这些模型的概念验证 (POC) 方法与企业 IT 标准不一致，无法支持全面生产应用。此外，许多业务线 (LOB) 和 IT 经理无法想象如何最好地利用 AI，并且犹豫是否应花时间帮助开发解决方案。
公司需要有效地让管理人员参与头脑风暴，讨论可行的 AI 用例。公司还需要一种统一、集成的方法来扩展 AI 解决方案，使其超越实验范围。换句话说，如果 Bouygues Telecom 想要推动企业创新，就必须使 AI 的使用完全民主化。
然而公司员工缺乏深入的 AI 知识和技能。“我们知道我们必须行动快速而且坚定，为我们的公司构建一个全局性的 AI 产品。然而， AI 是一个非常特殊的领域，不仅需要技术，还需要管理、构思和设计技能。”Dutot 说道。
为了快速推动 AI 的采用，Bouygues Telecom 在寻找一家拥有深厚的多供应商 AI 专业知识和经验的咨询公司。公司的 IT 环境复杂，具有众多的数据系统和治理要求。顾问们需要支持 Bouygues Telecom 不断发展的多云战略，让团队可以根据部门和应用程序需求，灵活地选择云和 AI 提供商。
Bouygues Telecom 选择了 IBM。作为道德 AI 领域的领导者，IBM 采用开放技术、协作方式进行数字化转型，并拥有经验丰富的数据科学家。此外，IBM 还提供 IBM Consulting for AI at Scale 服务，这是一种全面的“从咨询到运营”的方法，可在整个企业范围内有效扩展 AI。该产品通过提供用于创建和扩展 AI 解决方案的框架、方法、资产和技术，引导企业踏上 AI 之旅，从最小可行产品 (MVP) 到生产，快速实现价值。
AI at Scale 服务集成了 AI 设计、道德、数据科学、架构和工程，可帮助企业持续将 AI/ML PoC 和其他经过测试的模型，集成和扩展到生产中，然后随着时间的推移不断修改和优化这些模型。这一服务中的元素还包括帮助企业发展 AI 文化和治理。为了构建这个项目，团队采用了 IBM Garage™ 方法，这是一套指导公司设计、构建、扩展端到端转型解决方案的成熟实践。IBM 共同设计了定制数据和 AI 参考架构，涵盖多个云场景，可扩展到 Amazon Web Services (AWS) 云以及其他云/本地平台上的所有 AI 和数据项目。
在 Bouygues Telecom 实现 AI 使用民主化的举措，始于由企业创新团队领导的 AI Boost 计划，创新团队的任务是通过创建九个云原生 AI 应用程序的 MVP，证明 AI 的价值。创新团队还提供培训，以推动整个企业围绕 AI 和数据的文化转型。
为了激发 MVP 点子，Bouygues Telecom 参加了多个 IBM Enterprise Design Thinking 研讨会，其中顾问与创新团队和几位 LOB 经理举行了头脑风暴会议。
“要想象能用 AI 实现什么，可能相当困难，需要特定的技能和方法。IBM Garage 方法确实有助于加速构思过程。”Dutot 说。IBM 顾问还按照敏捷原则，协助快速构建 MVP。
创新团队成功完成 AI Boost 项目后，公司就准备好了迈出超越实验的一步。此时，IT 创新部门加紧在整个组织内实施和扩展 AI 功能，包括为公司制定大规模 AI 标准。作为一个测试和扩展新技术的小团队，IT 创新部门本可以选择与另一家咨询公司合作，但他们希望与 IBM 保持合作势头。
“IBM 在 AI Boost 项目中做得非常出色。我们希望在短短几个月内扩展一些 MVP，并推出一些新的 MVP，但我们不想从头开始。我们希望加快这一进程，而 IBM 是完美的合作伙伴。”Dutot 说。
IT 创新团队制定了几个目标，以实现成功的 AI 转型：
借助 AI 规模化框架和 IBM Garage 方法，创新团队成功地协同设计并构建了一个 AI 平台，可实现 AI 和数据服务的快速培训、测试和部署。平台采用定制的参考架构，集成一流的外部服务，支持标准化的 IT 流程、各种数据系统和多种云部署方案。
接下来，创新团队为九个 MVP 中的两个以及平台上的两个新项目开发了企业级云原生 AI 解决方案。他们还确定了五个先前开发的 AI 解决方案，这些解决方案可能会迁移到该平台。
Bouygues Telecom 大规模部署的首个 AI 应用程序，通过自动检测系统输入中的不一致情况，帮助财务部门提高了运营效率。以前，部门员工经常采用人工流程来审查会计流程。在这些审查中，他们经常发现向业务伙伴发送的大量重复账单，或收到的重复付款。现在，员工依靠发票验证应用程序，自动查找日常会计差异。
“Bouygues Telecom 是一家拥有多个分包商的大公司，我们的计费相当复杂。检测不一致很重要，但很耗时。”Dutot 说。 “现在， AI 应用程序会告诉员工哪些发票看起来有问题。这直接为我们的员工节省了时间。”
另一个 AI 应用程序使用 Bouygues Telecom 网站上的在线表格，对潜在业务联系人提交的信息进行快速分类和鉴定。该表格旨在吸引新的 B2B 潜在客户。但是，非业务潜在客户经常使用该表格，提交与 B2B 客户中心无关的请求。使用新的 AI 应用程序，资质呼叫中心可以自动滤除不相关的信息，加快销售团队发展潜在客户的速度，并大幅降低 Bouygues Telecom 的成本。
Bouygues Telecom 与 IBM 合作，在短短四个月内将其前四个云原生 AI 应用程序从概念扩展到生产应用。这些应用程序迅速创造了价值。例如，在部署后的两周内，用于对 B2B 潜在客户进行分类的 AI 应用程序显著降低了相关成本和时间。
“四个月对我们来说是极短的时间，对很多公司来说也是如此。实现价值的时间对于 AI 项目创造商业价值至关重要。”Dutot 说。
Dutot 还发现，AI at Scale 框架为他的小团队提供了急需的灵活性。“该框架帮助我们了解扩展 AI 所需的工作量，以及我们需要采取的步骤，”他说。“我们没有选择一次性完成所有工作，而是根据 Bouygues Telecom 的优先事项逐步进行。”
借助 AWS 上的新 AI 平台，Bouygues Telecom 公司不仅能更快地开发 POC 模型，并将其扩展到生产，还能最大限度地降低成本和风险。此外，它还可以让数据科学家将更多时间花在复杂、高价值的 AI 项目上，而不是推出独立的低价值解决方案，从而让他们能以更高的效率、目的性和满意度开展工作。
Dutot 强调，Bouygues Telecom 对 AI 民主化的追求才刚刚开始。现在 AI 平台已投入运行，重点转向通过培训、协同设计、协同交付，继续促进文化转型，提升各部门 AI 人才的技能。平台的新用户可以使用与其角色相关的 AI 工具，并在学习如何有效使用这些工具时获得协助。创新团队还计划识别更多用例、改进 AI/ML 模型，并构建强大的 MLOps 框架，实现大规模流程的标准化。
即便如此，迄今为止完成的工作表明，在帮助 Bouygues Telecom 通过采用企业 AI 获得竞争优势方面，已经实现了巨大飞跃。现在，几乎任何团队或部门都可以使用 AI，优化几乎任何业务应用程序和工作流程。Bouygues Telecom 还能够更好地利用其庞大的数据存储，并继续推出多云战略。
“AI 对我们来说不再是一个实验课题，”Dutot 说。 “现在每个人都为 AI 做好了准备，这完全改变了我们的游戏规则。”
Bouygues Telecom（ibm.com 外部链接）成立于 1996 年，是法国第三大 B2B 服务提供商，提供移动电话、互联网和 IPTV 服务。Bouygues Telecom 致力于提供高质量的固定和移动网络，在不断变化的市场中进行创新并促进协作，从而拉近人与人之间的距离。公司隶属于 Bouygues 集团，为 2530 万客户提供服务，运营 500 家门店，雇佣 9,550 名员工。
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2022 年 2 月在美国制作。
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