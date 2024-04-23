Bouygues Telecom 选择了 IBM。作为道德 AI 领域的领导者，IBM 采用开放技术、协作方式进行数字化转型，并拥有经验丰富的数据科学家。此外，IBM 还提供 IBM Consulting for AI at Scale 服务，这是一种全面的“从咨询到运营”的方法，可在整个企业范围内有效扩展 AI。该产品通过提供用于创建和扩展 AI 解决方案的框架、方法、资产和技术，引导企业踏上 AI 之旅，从最小可行产品 (MVP) 到生产，快速实现价值。

AI at Scale 服务集成了 AI 设计、道德、数据科学、架构和工程，可帮助企业持续将 AI/ML PoC 和其他经过测试的模型，集成和扩展到生产中，然后随着时间的推移不断修改和优化这些模型。这一服务中的元素还包括帮助企业发展 AI 文化和治理。为了构建这个项目，团队采用了 IBM Garage™ 方法，这是一套指导公司设计、构建、扩展端到端转型解决方案的成熟实践。IBM 共同设计了定制数据和 AI 参考架构，涵盖多个云场景，可扩展到 Amazon Web Services (AWS) 云以及其他云/本地平台上的所有 AI 和数据项目。

在 Bouygues Telecom 实现 AI 使用民主化的举措，始于由企业创新团队领导的 AI Boost 计划，创新团队的任务是通过创建九个云原生 AI 应用程序的 MVP，证明 AI 的价值。创新团队还提供培训，以推动整个企业围绕 AI 和数据的文化转型。



为了激发 MVP 点子，Bouygues Telecom 参加了多个 IBM Enterprise Design Thinking 研讨会，其中顾问与创新团队和几位 LOB 经理举行了头脑风暴会议。

“要想象能用 AI 实现什么，可能相当困难，需要特定的技能和方法。IBM Garage 方法确实有助于加速构思过程。”Dutot 说。IBM 顾问还按照敏捷原则，协助快速构建 MVP。

创新团队成功完成 AI Boost 项目后，公司就准备好了迈出超越实验的一步。此时，IT 创新部门加紧在整个组织内实施和扩展 AI 功能，包括为公司制定大规模 AI 标准。作为一个测试和扩展新技术的小团队，IT 创新部门本可以选择与另一家咨询公司合作，但他们希望与 IBM 保持合作势头。

“IBM 在 AI Boost 项目中做得非常出色。我们希望在短短几个月内扩展一些 MVP，并推出一些新的 MVP，但我们不想从头开始。我们希望加快这一进程，而 IBM 是完美的合作伙伴。”Dutot 说。