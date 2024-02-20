5G 速度比 4G 和 3G 网络快 10 倍，这意味着 5G 下载大文件或将数据备份到云等活动花费不到一秒的时间，而不是几分钟甚至几小时。5G 的数据传输速率达到每秒 20 吉字节 (Gbps)，平均下载速度为每秒 432 兆字节 (Mbps)。5G 的数据速率是它预计产生如此变革性影响的主要原因之一，对手机游戏和远程手术等活动都有深远的影响。

5G 技术 之所以能够提供如此快的速度是因为，与以前的网络相比，5G 的延迟（数据从一个点传输到另一个点所需的时间）要 低 得多。 4G 网络 的延迟大约为 200 毫秒， 而 5G 网络 的延迟通常可以低至 1 毫秒。