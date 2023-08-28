自动化和 AIOps 初学者指南

如果您准备好扩展甚至启动您的自动化和 AIOps 战略，那么您来对地方了。这篇博客文章包含了实用的后续步骤，可以帮助您更好地理解、说服团队并开始在组织内实施 AIOps。将人工智能 (AI) 融入 IT 运营的理由很有说服力，具有切实的优势和战略用例。
首先，我们从一个基本前提开始，随着 IT 系统变得越来越复杂且相互交织，自动化是您所能利用的最重要工具。我们将自动化定义为应用技术、程序、机器人或流程，帮助您以最少的人工投入，并以超出人类能力的规模实现成果。
现在让我们看看在 IT 领域应用自动化如何帮助您在三个关键领域取得更好的结果，以及每个初学者在入门时应该了解的内容。
AI 驱动的可观测性解决方案可实现高级监控，为您提供更快解决事件所需的背景信息。传统的监控工具可能提供指标和数据，但往往无法提供系统行为的完整图景。而可观测性则侧重于收集实时数据、日志和跟踪信息，以创建 IT 环境的整体视图。
初学者应了解的有关可观测性的信息：
尽管现代应用程序和 IT 系统变得越来越复杂，但许多云用户仍然沿用过度配置资源的习惯，以此降低性能风险。然而，近三分之一的组织估计他们造成了云支出的浪费。由 AIOps 提供支持的自动运营可以帮助打破这种昂贵的方法，并优化 IT 基础设施、资源分配和云使用。通过分析历史数据和实时指标，AIOps 可以帮助您在资源配置方面做出明智的决策，确保您可以根据需求扩大或缩减资源规模。结果是您可以在尽可能低的成本下确保应用程序的性能。
初学者应了解的自动化运营相关知识：
事件管理是 IT 运营的重要组成部分。发现和解决问题的速度，即解决问题的平均时间或 MTTR，往往是决定 IT 部门疲于奔命还是赢得客户满意的关键分水岭。AIOps 使用 AI 算法和数据分析来自动检测、分析和解决事件。
对于任何组织而言，实施 AIOps 平台都是一个极好的第一步。例如，AIOps 平台可以实时监控服务器日志和网络数据，自动识别事件隐含的模式，并向 IT 团队触发警报。这种主动式方法可帮助 IT 团队迅速响应，最大程度减少中断并提升客户满意度。
初学者应了解的有关事件管理和 AIOps 平台的以下信息：
无论您处于数字化转型之旅的哪个阶段，IBM 都将竭诚为您提供帮助。我们提供的解决方案可帮助您从旧有的“中断修复”模式转向 AI 驱动的方法，从而帮助您交付卓越的客户体验，确保应用程序的性能，降低成本，并应对现代 IT 环境的诸多挑战。
自动扩展现有 IT 基础架构，以更低的成本实现更高的性能。
了解 AI 如何为 IT 运营提供所需的洞察分析，帮助推动卓越的业务绩效。
不仅能实现简单任务的自动化，还能凭借内置的采用和扩展机制，处理备受关注且面向客户的创收流程。