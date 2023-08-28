标签
人工智能

自动化和 AIOps 初学者指南

多名企业主在设计工作室讨论项目

如果您准备好扩展甚至启动您的自动化和 AIOps 战略，那么您来对地方了。这篇博客文章包含了实用的后续步骤，可以帮助您更好地理解、说服团队并开始在组织内实施 AIOps。将人工智能 (AI) 融入 IT 运营的理由很有说服力，具有切实的优势战略用例

首先，我们从一个基本前提开始，随着 IT 系统变得越来越复杂且相互交织，自动化是您所能利用的最重要工具。我们将自动化定义为应用技术、程序、机器人或流程，帮助您以最少的人工投入，并以超出人类能力的规模实现成果。

现在让我们看看在 IT 领域应用自动化如何帮助您在三个关键领域取得更好的结果，以及每个初学者在入门时应该了解的内容。

1. 通过可观测性提升应用程序和系统性能

AI 驱动的可观测性解决方案可实现高级监控，为您提供更快解决事件所需的背景信息。传统的监控工具可能提供指标和数据，但往往无法提供系统行为的完整图景。而可观测性则侧重于收集实时数据、日志和跟踪信息，以创建 IT 环境的整体视图。

初学者应了解的有关可观测性的信息：

  • 可观测性并非应用程序性能监控 (APM) 的演变。APM 是对应用程序进行调试，而可观测性则是帮助了解应用程序。观看视频：
 
  • 可观察性依赖先进的 AI 算法来快速分析大量数据并识别模式和异常。
  • 可观测性工具能够发现您可能从未确认或想过需要监视的情况，然后跟踪它们与特定性能问题的关系，进行根本原因分析，更快地解决问题。阅读企业指南
  • 在开发早期利用可观测性是一件好事，这样，DevOps 团队在新代码中的问题影响最终用户之前就能识别并修复这些问题。
  • 您可以通过可观测性进行自动扩展。例如，企业可在 Kubernetes 集群配置中指定检测和数据汇总，并从集群启动时开始收集遥测数据，直至集群关闭。
  • 可观测性通过主动监控关键组件并提供早期异常检测，让各种规模的系统受益。了解可观测性的误区

2. 通过自动化运营进行优化和成本控制

尽管现代应用程序和 IT 系统变得越来越复杂，但许多云用户仍然沿用过度配置资源的习惯，以此降低性能风险。然而，近三分之一的组织估计他们造成了云支出的浪费。由 AIOps 提供支持的自动运营可以帮助打破这种昂贵的方法，并优化 IT 基础设施、资源分配和云使用。通过分析历史数据和实时指标，AIOps 可以帮助您在资源配置方面做出明智的决策，确保您可以根据需求扩大或缩减资源规模。结果是您可以在尽可能低的成本下确保应用程序的性能。

初学者应了解的自动化运营相关知识：

  • AIOps 可以识别未充分利用的资源并提出优化或关闭建议，从而帮助降低不必要的基础设施成本。首先重新思考您的云运营
  • 通过自动进行资源配置，您可以避免人工错误，优化 IT 系统的整体性能。
  • 借助云成本优化平台，您可以实时持续自动执行关键操作，且其处理规模远超人类能力极限，无论人员技能如何精湛。
  • FinOps（财务 + 运营）是一个不断发展的财务管理框架，可以包含在自动化运营中，以帮助节省成本，加速创新。观看视频：
 
  • AI 驱动的解决方案不仅可以帮助您自动管理运营，还可以减少浪费，打造更加可持续的 IT。阅读指南：加速 FinOps 和可持续 IT

3. 更快地管理和解决事件

事件管理是 IT 运营的重要组成部分。发现和解决问题的速度，即解决问题的平均时间或 MTTR，往往是决定 IT 部门疲于奔命还是赢得客户满意的关键分水岭。AIOps 使用 AI 算法和数据分析来自动检测、分析和解决事件。

对于任何组织而言，实施 AIOps 平台都是一个极好的第一步。例如，AIOps 平台可以实时监控服务器日志和网络数据，自动识别事件隐含的模式，并向 IT 团队触发警报。这种主动式方法可帮助 IT 团队迅速响应，最大程度减少中断并提升客户满意度。

初学者应了解的有关事件管理和 AIOps 平台的以下信息：

  • 依赖人工时间和精力的传统事件管理正迅速被 AI 驱动的AIOps平台取代。阅读 AitHority 关于事件管理的文章
  • 这种 AI 驱动方法将事件管理从被动转变为主动（甚至是预防式）。获取 Gartner 市场指南
  • AIOps 平台可采集和关联各种来源的数据，从而提供整个 IT 态势的全面视图。
  • 用户可以在一个统一界面上分享这一全面视图，这意味着运营孤岛和传统（且耗时）的应急作战室将被淘汰，协作将成为主流。阅读博客：“利用 IBM® AIOps Insights 实现更智能的 IT 运营管理
  • AIOps 平台可以是自托管的，也可以作为 SaaS 解决方案实施。这使得任何规模的组织都能找到最适合的解决方案。
  • 自托管 AIOps 平台提供更多控制和自定义选项，是复杂运营的理想选择，而基于 SaaS 的 AIOps 平台易于实施且可扩展，因而组织可以专注于使用平台的各项功能，而不是管理底层基础设施。
开始为您的组织部署 AIOps

无论您处于数字化转型之旅的哪个阶段，IBM 都将竭诚为您提供帮助。我们提供的解决方案可帮助您从旧有的“中断修复”模式转向 AI 驱动的方法，从而帮助您交付卓越的客户体验，确保应用程序的性能，降低成本，并应对现代 IT 环境的诸多挑战。