自动化和 AIOps 初学者指南

如果您准备好扩展甚至启动您的自动化和 AIOps 战略，那么您来对地方了。这篇博客文章包含了实用的后续步骤，可以帮助您更好地理解、说服团队并开始在组织内实施 AIOps。将人工智能 (AI) 融入 IT 运营的理由很有说服力，具有切实的优势和战略用例。

首先，我们从一个基本前提开始，随着 IT 系统变得越来越复杂且相互交织，自动化是您所能利用的最重要工具。我们将自动化定义为应用技术、程序、机器人或流程，帮助您以最少的人工投入，并以超出人类能力的规模实现成果。

现在让我们看看在 IT 领域应用自动化如何帮助您在三个关键领域取得更好的结果，以及每个初学者在入门时应该了解的内容。