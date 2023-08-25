简单来说，边缘 AI 或“边缘上的 AI”是指边缘计算与人工智能的结合，它旨在直接在互连的边缘设备上执行机器学习任务。边缘计算允许数据存储在靠近设备位置的某一位置，而 AI 算法则可实现在网络边缘直接处理该数据，而无论是否存在互联网连接。此特性有助于在几毫秒内处理数据，从而提供实时反馈。

自动驾驶汽车、可穿戴设备、安全摄像头和智能家用电器均为利用边缘 AI 功能在最必要的时刻及时向用户提供实时信息的技术之一。

随着各行各业致力于发现利用边缘 AI 的强大功能来优化工作流程、实现业务流程自动化和释放创新新机遇的新方法，同时解决延迟、安全性和成本下降等问题，边缘 AI 正日益受到欢迎。

